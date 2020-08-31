IBM将用Watson的自然语言处理功能增强美国网球公开赛的数字化体验

今年的美国网球公开赛的赛场内没有球迷，所以IBM希望可以利用人工智能激发讨论，丰富体验，甚至是复现体育场馆内的喧闹声。

今年的美国网球公开赛的赛场内没有球迷，所以IBM希望可以利用人工智能激发讨论，丰富体验，甚至是复现体育场馆内的喧闹声。

作者：Larry Dignan

格林尼治标准时间2020年8月28日12:00（东八区标准时间20:00）

主题：体育分析：企业可以学到什么

IBM希望Watson，自然语言处理和人工智能能够为美国公开赛带来新的、数字化的球迷体验。

由于新冠肺炎大流行，今年的美国网球公开赛的赛场将没有球迷。作为美国网球协会（USTA）的长期合作伙伴，IBM经常利用美国网球公开赛来展示该公司的技术。但是其中大部分展示都是在幕后进行。今年，IBM可能会有更大的舞台，因为这项锦标赛如果从8月31日开赛的话，所有的体验都将是数字化的。

蓝色巨人（IBM）和美国网球协会（USTA）正在利用自然语言处理和Watson从多个云端的数据集中提取数据，以在USOpen.org和US Open应用程序上创建新的数字体验。数字化设计机构IBM iX负责创造这种体验。

美国网球协会（USTA）还将通过Zoom Video Communications推出VIP体验，包括活动、教程和访谈。

这些在75天之内创造的美国网球公开赛体验包括：

Open Questions with Watson Discovery，以促进USOpen.org粉丝之间的辩论。问题围绕最有影响力的网球选手展开，辩论由结构化和非结构化数据促成。

Match Insights with Watson Discovery，在比赛之前利用人工智能技术提供洞察。通过自然语言处理，Watson Discovery将搜索和理解之前比赛的文章、观点和统计数据，并以叙述的形式提供见解。

AI Sounds将分析去年美国网球公开赛赛场上数百小时的视频录像，并据此重现体育场馆内球迷的声音。球迷的反应将与比赛和赛场内的状况相匹配。

在幕后，美国网球公开赛基础设施将利用混合云和Red Hat OpenShift连接数据集、订阅推送和远程操作。