IBM发布7纳米Power10芯片 优化AI性能提升20多倍

IBM今天发布了自主研发的服务器处理器系列最新产品——Power10芯片，该芯片集成了专用模块等多种新技术，IBM称这将让人工智能的性能提高20多倍。

IBM今天发布了自主研发的服务器处理器系列最新产品——Power10芯片，该芯片集成了专用模块等多种新技术，IBM称这将让人工智能的性能提高20多倍。

IBM是在近日以在线形式举行的年度Hot Chips大会上推出了Power10。Power10由三星公司生产，大小和邮票差不多，封装了约180亿个晶体管，有30个核心，高于上一代Power9的12个。

三星将基于新一代7纳米制程工艺生产IBM Power10芯片，也就是说，效率会有显著提升。IBM表示，根据初步分析显示，基于Power10的服务器在相同的能耗下，运行工作负载量是Power9服务器的3倍。此外，Power10还可以提高专有工作负载的速度，例如AI模型和加密算法。

为了帮助企业更多地采用AI，IBM为Power10芯片配备了Matrix Math Accelerator嵌入式硬件模块，旨在加快矩阵运算（用来分析数据的数学计算形式）的速度。IBM表示，该模块有望将AI推理的速度最多提高20倍。

在加密方面，Power10芯片将用于执行数据加密的专用AES引擎增加了4倍，这些是必需的，因为现代密码算法需要大量资源才能大规模运行。据IBM称，在加密业务记录的时候，更多经过密码优化的芯片能够让性能提升40％。

Power10的另一项新功能是所谓的Memory Inception功能。通常，数据中心内每个服务器都配置了自己单独的内存空间，这种内存空间的隔离可能会导致这部分内容难以管理，并且难以配置到应用。Power10芯片通过让服务器将资源组合到一个更易于使用的大型集中式内存池简化了这个问题。

IBM认知系统部门总经理Stephen Leonard在博客文章中详细介绍说，“应用可以运行在一套系统上，无论应用是在什么位置，都可以访问内存资源，就像是这些内存在这个系统中一样。现在有大量应用需要占用大量内存，例如CRM、ERP供应链应用——而这个新的特性将有望带来改观”。

IBM表示，在美国收入最高的企业中，约有80％的企业使用基于IBM处理器的系统。目前IBM已经开始向早期客户提供Power10芯片的样品，并计划于2021年下半年开始批量生产。