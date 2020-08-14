深耕市场 英飞凌OPTIGA Connect eSIM实现全场景覆盖

近日，英飞凌一站式的OPTIGA Connect eSIM解决方案全新上市，主要面向消费类电子设备和物联网应用，进一步壮大了其嵌入式SIM（eSIM）的产品阵容。

至顶网计算频道 08月14日 新闻消息（文/李祥敬）：5G时代的鲜明特征是万物互联，来自爱立信的报告显示，2022年，70%的广域物联网设备将使用蜂窝技术。借助蜂窝连接，不管是企业还是运营商可在全球范围内轻松实现大规模设备部署与管理。

任何设备要连接至蜂窝网络，都需要通过SIM卡 (用户身份模块)。目前，人们普遍使用的依然是可拆卸式SIM卡。不过随着嵌入式SIM卡（eSIM）技术的成熟，5G时代eSIM更适合物联网蜂窝通信，将取代传统SIM解决方案。未来的数十亿台设备将不会继续采用需插入插槽的传统SIM卡，特别是对于众多IoT商业应用而言尤其如此。

英飞凌安全互联系统事业部大中华区物联网安全产品线区域市场经理刘彤告诉记者，SIM卡与eSIM会长期处于并存的状态，但是在有些场景eSIM可能会取代SIM卡。相比传统SIM，eSIM将固定模块集成在设备之内，提供充分的设计灵活性；空中（OTA）进行码号的下载和切换，用户可灵活地选择移动网络运营商，让物联网设备的供应链管理更方便更容易。

近日，英飞凌一站式的OPTIGA Connect eSIM解决方案全新上市，主要面向消费类电子设备和物联网应用，进一步壮大了其嵌入式SIM（eSIM）的产品阵容。

面向消费类电子设备的OPTIGA Connect eSIM解决方案全面支持从3G到5G的所有GSMA标准，可以安全地面向所签约的运营商网络进行登网鉴权；通过将硬件和软件整合到一个易于集成的系统中，英飞凌帮助制造商高效地开发产品设计，降低eSIM集成工作量，加快将产品推向市场。

针对纷繁复杂的物联网设备和应用的OPTIGA Connect eSIM物联网解决方案基于领先的安全硬件，除了提供硬件、软件设计之外，还有一个预置的初始码号，支持全球200多个国家和地区、640多个运营商的网络连接，便于物联网设备直接接入全球各地的移动网络，并大大简化了供应链。

eSIM成为5G时代蜂窝连接的主流

eSIM可以拥有智能手机、智能可穿戴设备等消费级移动设备，使用者无需实际更换SIM卡，即可随时切换移动网络运营商。而设备直接通过移动网络连接至互联网，进而促进各种全新多元化的应用场景。据市场调研机构ABI Research预测，2020年基于eSIM的智能手机的全球出货量预计将超过2.25亿部，支持eSIM的智能手机在2024年的全球出货量将达到至少5亿部。

相较于消费市场，eSIM卡已经广泛应用于通过蜂窝网络进行的机器对机器（M2M）通信。在车用级领域已有一些广为人知的应用，例如：在紧急情况下启动的eCall系统，或是通过无线操作（OTA）更新软件。工业级的eSIM卡也已被制造商用于机器及工业设备中（例如：售卖机、远程传感器或资产追踪器）。

5G和IoT逐渐成为主流，将从根本上加速蜂窝网络的部署，预计IoT应用对eSIM的需求也将大幅增长。应用领域包括物流、远程医疗和可穿戴设备、商用车队管理，以及智慧城市等场景化应用。

刘彤表示，5G蜂窝网络是增长速度最快的市场，涵盖各种应用和用例。eSIM不光在消费类电子设备中的应用增长强劲，也为为物联网应用带来新机遇。eSIM在M2M和IoT市场中展现出显著优势，其中之一就是能够轻松切换移动网络运营商。连网装备可于生产、出货及部署之后才选择网络，因此在选择目的地国家的最佳资费方案上带来更多的弹性，并可将成本、网络信号覆盖及法规要求等因素都纳入考虑范围。

ABI Research认为，资产跟踪、能源管理或移动医疗等机器对机器（M2M）应用领域的eSIM总出货量将以18%的复合年增长率增长，从2019年的1.01亿件增长到2024年的2.32亿件。

不同应用场景中，每种物联网解决方案都有其独特的需求，比如手机/可穿戴设备要求超小尺寸；资产追踪要求高度互操作性；远程维护要求稳健性；远程控制要求可靠性等。作为全球领先的半导体科技公司，英飞凌拥有全面的eSIM产品系列，可满足不同应用的需求，实现安全的蜂窝连接。

英飞凌提供SIM芯片解决方案时间超过20年，并在2008年就率先在汽车上部署了嵌入式车规级SIM卡。现在英飞凌提供完整全系列的eSIM产品组合，适用于消费级，工业级以及车规级。 迄今为止，英飞凌在工业以及车用享有领先的市场地位，累计出货量超过一亿组。

OPTIGA Connect eSIM的核心优势

英飞凌OPTIGA Connect eSIM解决方案包括面向消费级应用的OPTIGA Connect Consumer和面向物联网应用的OPTIGA Connect IOT两种，具备高质量、易用性、可让物联网设备连接至全球各地的移动网络等特点。

在消费级市场，得益于其小巧的外形，超小型封装尺寸仅为2.9mmｘ2.5mmｘ0.4mm，英飞凌OPTIGA Connect eSIM是智能手机、平板电脑以及智能手表或健身手环等可穿戴设备的完美搭档，有助于实现崭新的设计，特别适用于印刷电路板空间非常敏感的终端。

不仅如此，该解决方案完全符合GSMA（SIM Alliance配置文件互通性2.3规范）和3GPP的最新5G规范，支持SA和NSA。它支持主要移动运营商的配置文件，并具备远程SIM卡配置功能，可提供最大至1.2MB的可用内存，供用户存储运营商的配置文件、数据及其他应用。

而在物联网市场，英飞凌全新OPTIGA Connect eSIM物联网解决方案基于领先的安全硬件，可在200多个国家和地区助力实现独立于运营商的预集成式蜂窝网络覆盖。OPTIGA Connect IoT的核心是SLM系列安全控制器，其获得了（通用标准Common Criteria，简称CC）CC EAL 6＋认证，提供了一个符合GSMA eSIM M2M V3.2标准的高性能操作系统，能够实现2G、3G、4G、5G、LTE-M和NB-IoT全球覆盖，配备坚固耐用且值得信赖的安全保障，因而能够确保敏感数据和密钥的安全。英飞凌的优质安全硬件自2008年以来已用于支持SIM驱动的物联网应用，迄今为止用于该领域的相关硬件数量已超过2亿件。

刘彤表示，对于物联网的安全性，英飞凌在物联网设备里面嵌入安全的硬件芯片，能够提供端到端数据加密，确保数据完整性，防止欺骗性攻击。此外，英飞凌的OPTIGA Trust安全解决方案还能为设备跟“云”连接之间的安全性登陆提供一个双向认证的保护。

此外，英飞凌与塔塔通信（Tata Communications）开展合作，预置了塔塔通信的MOVE eSIM辅助程序，借助其MOVE移动出行和物联网平台，支持制造商在全球范围内无缝、安全、可靠地采集、传输和管理物联网数据，为客户带来出色的全球网络覆盖。

由于塔塔通信与全球640多个移动网络运营商（MNO）建立了合作关系，因此制造商无需与不同国家的移动网络运营商签订数以百计的本地连接协议，而是可以通过与塔塔通信的单一的全球连接协议实现设备联网，具体用例包括智能电表部署或远程信息处理以及车队管理应用等。

结语

前面我们说到eSIM具有广阔的发展前景，但是道路也是曲折的。在2012年GSMA正式讨论eSIM，也于同年推出了白皮书，2013年推出了第一代规范。截止到目前，物联网设备及消费类产品规范都处于一个成熟的状态。

刘彤说，目前来看最大的难题是生态系统相对复杂：第一，对运营商来说投资非常大，包括平台建设，系统改造等等；第二，产品落地前的测试相对与传统SIM而言更复杂，需要分阶段进行；第三，大部分终端客户刚刚接触eSIM产品，对整个生态系统不完全了解，所以会出现一些意想不到的问题，可能会影响产品量产计划。“这也是英飞凌推出OPTIGA Connect eSIM一站式解决方案的初衷，解决整个产业链的痛点。”

根据最新的ABI报告指出，英飞凌在2019上半年是全球第一的eSIM供应商。对于中国中国市场，刘彤表示，中国5G和物联网都处于非常前瞻的位置，可以涵盖很多的应用和用例。三大运营商也在M2M（包括车联网）等领域进行了投资，我们非常看好eSIM在中国市场的发展。“现在英飞凌提供完整全系列的eSIM产品组合，适用于消费级，工业级以及车规级，并提供各种封装形式。我们也将继续扩展和丰富产品线，提供高品质的软硬件产品和易于整合的解决方案，继续在相关领域扮演领导的角色。”