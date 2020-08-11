出道即巅峰：IBM Z15的辉煌一年

到今年9月，IBM z15已经面世整整一年了。Z15是蓝色巨人旗下Z系列大型机产品中的最新一代，而整个Z家族的历史可以追溯到上世纪六十年代。自推出以来，我一直在关注z15的实际表现。IBM公司向来关注安全性与数据隐私性，在这一代产品当中，蓝色巨人更是将z15定位为混合多云战略的基石。好消息是，z15也确实不负众望，帮助IBM获得了无数胜利、发布大量云公告，同时也支持众多企业度过了COVID-19疫情冲击。在本文中，我们将回顾z15在初生这一年中的精彩表现。

Z15有什么大能耐？

从本质层面来讲，大型机是一类专门针对高正常运行时间、高安全性、高处理速度以及高交易负载量而专门打造的企业级大规模服务器。IBM公司在这方面拥有丰富的生产制造经验，上一代z14产品尤其令人印象深刻。而到z15这一代，蓝色巨人将着眼点更多放在安全性与隐私功能方面，特别是隐私保护角度。Z14虽然也拥有很高的安全性与广泛的加密功能，足以阻止恶意攻击者的入侵，但却无法解决数据在组织与第三方之间遭到拦截的问题，也由此带来了不少隐私漏洞。

到了z15这一代，IBM发布了数据隐私护照（Data Privacy Passports）功能，这是一套以数据为中心的隐私控件，真正将大型机的隐私保障能力提升至新的层面。其中最核心的功能被称为“受信任数据对象（TDO）”，能够对指定的数据加以持续保护——没错，无论其迁移至x86服务器、混合云、物联网中点、PC或者任何移动设备，都将始终得到良好保障。这与以往曾经出现的种种安全方法有着显著区别——在传统方法中，数据保护解决方案只能存在于各个端点构成的分散孤岛当中，而当数据在两个位置之间往来传输时，很大程度上会失去保护能力。数据隐私护照为这些TDO提供全面的密钥管理支持，IBM方面表示这极大简化了相关安全控制的实施与管理流程。

此外，数据隐私护照还允许企业在整个组织当中实施数据隐私策略，并为不同层级的用户提供不同的数据视图。与此同时，企业也可以利用TDO防止数据所有者之间的勾连串通。再有，该功能还可以跟踪数据的使用情况，为组织提供集中访问点以实现审计与合规性保障。

IBM公司指出，其保密计算（Confidential Computing）体系还引入了另外两项全新安全性/隐私性功能，包括IBM的Hyper Protect虚拟服务器，能够在整个DevSecOps生命周期之内保护客户的Linux应用程序。此外，该公司还表示，他们正在将自身加密技术优势扩展至多达5100个虚拟HSM当中，借此实现“云服务供应商容器的终极隔离”。

与上一代z14相比，z15也迎来了其他多项改进。其中包括处理器核心数量的增加，从上一代的170个增加至190个；单线程性能提升14%，最大系统处理能力提高达25%；RAM内存增加25%；压缩吞吐量提升可达17倍；I/O通道增加20%；最多可容纳四台19英寸机架。

在弹性方面，IBM公司还通过z15在市场上推广创新性的System Recovery Boost技术，能够保证Sysplex（即IBM z/OS大型机集群，可作为单一系统镜像实现协同工作）获得恢复能力。IBM表示，由此带来的强大即时恢复功能，将为客户带来“终极正常运行时间”。不仅如此，蓝色巨人还强调，System Recovery Boost能够让普通客户的系统恢复能力提升一倍左右。

在云生态系统中打好根基

在各个行业中，企业开始越来越多地倾向于使用混合云模型——即将一部分工作负载转移至云端，而其他关键任务（特别是数据敏感型应用程序）则保留在本地。如前所述，z15的推出也正是IBM公司在这一领域做出的尝试，希望保证自身能够在混合多云市场上占有一席之地。而作为混合云业务中的另一大重要组成部分，IBM方面还在2019年5月为本地部署基础设施推出一种新的类云方案，采取按需付费使用模式，并正式定名为Tailor Fit Pricing。

此外，IBM公司也不断将云工具集成至其Z系列产品当中。就在公布z15机型的约同一时间，IBM方面也提到将把Red Hat的OpenShift工具与功能集引入其大型机与LinuxONE产品当中。通过这种集成，开发人员将能够在OpenShift上部署z/OS应用程序，但又完全不需要掌握专门的z/OS技能。

上个月，IBM公司推出了Wazi Worspaces。这款产品以Red Hat CodeReady Workspaces为基础打造而成，旨在简化新任z/OS开发人员的入职流程并支持云原生容器化开发。Wazi的最大意义在于，开发人员可以在为z/OS进行开发时随意选择自己熟悉的IDE，包括Red Hat CodeReady、浏览器内置的OpenShift原生开发者工作区、桌面IDE、或者IBM Z Open Development解决方案等基于Eclipse的IDE等等。以往，在围绕新平台学习开发方法时，开发人员往往需要一步步摸索整个全新开发系统。IBM设计的Wazi消除了这种极度耗时的入门门槛，将显著加快z/OS的应用程序开发与生态系统增长速度。

就在上周，IBM公司还发布了Power Systems的多项夏季更新，有望进一步增强IBM的混合发展战略。而更值得关注的是，该公司宣布推出Red Hat的Ansible on Power Systems开源软件，专门用于实现AIX与IBM i端点上的任务管理与自动化（蓝色巨人已经开发出20多项自动化技术，今年还计划再推出超过50项自动化方案）。接下来，Z大型机也将在Ansible的支持下以同样的方式得到管理与自动化升级。

综上所述，这些发展进一步充实了IBM的软件生态系统，也让z15成为关注混合多云环境、有意借此拓展自身业务的企业受众的最佳选择。

成就与发展态势

关于Z系统与Power Systems的发展成就，自然不能简单用新闻上的正面报道作为衡量——只有良好的业绩表现与企业采用率，才是检验成功策略的唯一标准。在这方面，根据IBM公布的结果，Z系统同样表现出色。根据蓝色巨人的说法，近期Z系列迎来强劲的工作负载增强与z15迁移趋势，这一波最新工作负载增长也帮助IBM在2019年第四季度实现了史上最高MIPS。从去年第二季度至今，新安装的Linux MIPS数量也增长约55%。虽然我们希望了解确切的框架或插槽数量，但单从MIPS的角度来看，z15的使用量确实值得肯定。IBM也表示，在使用Z家族产品的前100家企业中，已经有多达92家在其上运行Linux。而全球按市值计算规模最大的20家银行当中，有75%购买了新的z15服务器，其中大部分部署了IBM提供的“普遍生加密”方案。这样的数字无疑标志着巨大的胜利。

而z15的推出，也帮助IBM公司旗下的服务部门摆脱了过去几个季度的困境，迎来更佳收益：

2020财年第二季度：IBM Z收入增长69%

2020财年第一季度：IBM Z收入增长59%

2019财年第四季度：IBM Z收入增长62%

无论从哪个角度来看，这样的增长幅度都堪称惊人。当然，这属于周期性波动，在此之前也出现过急剧下降。但我认为z15为IBM整体收益报告带来的突出亮点绝对值得赞赏与肯定。

全英房屋抵押贷款协会——英国第二大抵押贷款机构

我有幸与几位IBM z15客户进行了沟通，实在令人大开眼界。但这里只能谈一点基本情况，因为其中大部分客户属于受到高度监管的行业，无法透露太多细节信息。

这里与大家分享我与英国第二大抵押贷款机构——全英房屋抵押贷款协会CIO Gary Delooze的交流内容。

全英房屋抵押贷款协会是z15的第一批客户。他们以往很少接受采访，因此我很荣幸能够与英国最创新性金融机构之一的CIO进行面对面交流。事实上，他们是第一家在ATM机上引入虹膜识别的机构，同时也是第一家推出可穿戴式银行应用并将区块链技术用于生产工作负载的机构。Delooze对于混合、多云环境的描述给我留下了深刻印象，其中当然也包括使用全新z15替代原有z13大型机的计划。Delooze选择了Azure与AWS作为公有云端，而大部分实时工作则交给各分支机构的本地x86设备进行处理。运行着IBM DB2的z15大型机则扮演着其银行批处理应用程序与数据的中心角色。他们拥有一系列负责运行SAP与实时应用程序的“旧有中型”系统，目前正在逐步清退这些系统，转而使用z15并搭配Kafka数据流以实现DB2以及基于Mongo的分支缓存间的数据同步。

在技术创新之外，全英房屋抵押贷款协会也需要面对严苛的监管要求，因此对安全及隐私问题极为关注。在我看来，IBM z15自然成了最理想的选择——其堪称目前世界上最安全、也最适应监管要求的私有平台。

不少企业需要在客户提交申请后才能意识到问题的存在，但Delooze则与IBM建立起良好的互补与交互关系。他表示，“IBM的工作非常出色，帮助我们加快了平台的升级速度。”但世界上不存在完美的过渡，Delooze也谈到曾在升级期间遇到部分动态分区挑战，但IBM很快为该机构修复了其配置范围内的特殊“bug”。Delooze坦言，他们是使用新微码集的首批z15客户之一，希望借此采用“定制化”配置支持业务体系。在整个交流过程中，Delooze都表达出对于IBM、IBM z15产品及其支持服务的满意之情。

看到像全英房屋抵押贷款协会这样的创新型机构广泛采用IBM z15，无疑令人振奋不已。

IBM与COVID-19

最后，我们也要聊聊近期持续肆虐且影响深远的COVID-19疫情，特别是企业与员工在应对疫情过程中做出的种种努力。自z15推出以来，IBM公司一直高度关注态势变化，并将Z系列产品的类云弹性作为应对业务新挑战的重要依托。换言之，客户无需IBM的任何介入，即可开启开关以获取更高容量。蓝色巨人表示，截至2020年第二季度，Z系统通用功能的临时激活量已经达到去年同期的四倍——在全部激活之后，该容量每天可额外处理高达2.9万亿项安全交易。

总结

IBM及其混合云业务迎来了蓬勃发展的一年。凭借着强劲的z15产品，IBM真正为市场带来一款能够将企业级安全性与隐私性推向极致的强大主机，帮助客户更安心地跨越公有云与本地设施组织自身业务。在我看来，这种在本地部署基础设施与公有云之间实现贯通与融合的策略，拥有着巨大的发展潜力。IBM将继续在z15之上构建新的云原生工具与其他更新，并借此在混合云市场上成为一股不容忽视的力量。未来可期，请大家拭目以待！