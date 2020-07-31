赛灵思发布一季度财报 数据中心芯片收入增长创新高

计算机芯片制造商赛灵思公司（Xilinx）今天发布了第一季度财报，其业绩超出了收益和收入预期。

计算机芯片制造商赛灵思公司（Xilinx）今天发布了第一季度财报，其业绩超出了收益和收入预期。

赛灵思主要生产用于航空航天和国防工业以及服务器和消费产品的芯片。该季度，赛灵思在不计入股票补偿等特定成本的利润为每股65美分，收入为7.27亿美元，高于此前华尔街预期的每股利润56美分，收入7.256亿美元。

数据中心业务是该季度赛灵思的一大亮点，收入增幅达到了创纪录的104％，同时无线部门实现了27％的连续收入增长。

赛灵思公司总裁兼首席执行官Victor Peng在一份声明中表示，航空航天、国防、工业、测试与测量部门的业绩表现也相当突出，一定程度上抵消了汽车和广播业务的低迷。

Peng说：“尽管COVID-19和全球贸易问题给业务带来了持续的挑战，但第一季度我们的收入仍然远远高于此前的指引水平，主要原因是我们在多个终端市场展现出了实力，以及最近美国政府对赛灵思面向中国客户、或者在中国有业务的客户销售产品施加的贸易限制措施，让订单快速增加。”

Peng这里所指的是美国商务部在6月份做出的一项决定，旨在放宽对向中国公司售卖技术产品的某些限制，这项决定让赛灵思从中受益，收到了来自中国的大量订单，也促使赛灵思在6月29日提高了对该季度的初步预期。

但是Peng在接受ZDNet采访时表示，预计下个季度需要有一段时间“消化”这些订单，从而可能阻碍数据中心和网络芯片的新订单。

尽管如此，赛灵思对下个季度的指引还是很乐观的。在财报电话会议上，赛灵思表示，预计第二季度收入在7.3亿美元至7.8亿美元之间，高于分析师普遍预期的7.293亿美元。

首席财务官Brice Hill表示：“我们多元化的终端市场仍然是我们的一个关键优势，即使我们修改了指引，业务仍然表现优于预期。形势对于我们来说依然是有利的，我们可以利用所有最终市场所带来的机会。”

发布财报后，赛灵思的股价在盘后交易中仍下跌了3％。