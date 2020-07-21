IBM发布第二季度财报 多个关键业务表现均超出预期

IBM发布第二季度财报显示，该季度收入有所下滑，但是在大多数关键领域都超出了分析师的预期，IBM高管们有信心IBM能够在经济复苏时处于有利地位并赢得市场份额。

IBM发布第二季度财报显示，该季度收入有所下滑，但是在大多数关键领域都超出了分析师的预期，IBM高管们有信心IBM能够在经济复苏时处于有利地位并赢得市场份额。

该季度调整后的利润去年同期的每股3.17美元降至每股2.18美元，但超出了分析师普遍预期的2.09美元。收入从去年同期的191.6亿美元降至181.2亿美元，但再次超出市场预期的177.3亿美元。这也是IBM过去32个季度的第28个季度收入下滑。

财报发布之后，IBM股价在盘后交易中立即上涨了近6％，之后又上涨了4％多，在常规交易中收盘上涨1％，至每股126.37美元。

尽管总体出现下滑，但IBM表示，在充满不确定性的时期，IBM的业务仍表现出了弹性。调整之后的云计算业务收入增长了34％，达到63亿美元，远高于第一季度的23％。

与上季度一样，IBM没有给出全年指引，并称经济形势过于不确定，因为在美国疫情并未有放缓的迹象。“经济复苏的时间比我们预期的要长，”IBM首席执行官Arvind Krishna这样表示。

由于疫情和业务重新定位，IBM在过去两个月中裁员了数千名员工。首席财务官James Kavanaugh表示，业务重组计划包括简化地域组织和简化销售团队结构。为了应对疫情，IBM增强了虚拟销售功能，甚至大多数复杂项目也转向了非接触式交付模式。他说：“我们正在创建一个虚拟的动态交付模型，重构服务交付模式。”

Pund-IT分析师Charles King表示：“总体而言，IBM的表现要超出我的预期。作为IBM的核心客户群，大型企业有更大的弹性，总体上表现要好于小型企业。IBM公布出来的消息普遍是很积极正向的。”

但是IBM这个季度的表现并没能缓解外界的担忧。Nucleus Research首席执行官Ian Campbell表示：“这又是一次公布了良好盈利情况的电话会议，对IBM持续下滑的状况带来了积极影响。但是IBM仍然没能取得Oracle、微软以及Amazon那样的成功。”

万众瞩目的Red Hat

IBM一年前收购的Red Hat，如今按汇率调整后的收入增长了18％，略低于第一季度的20％，但进一步表明，Red Hat是推动IBM云业务的一个重要因素，因为IBM的Linux和软件容器平台非常强大。

Kavanaugh说：“当IBM和Red Hat结合在一起的时候，客户可以得到更强大、更具战略意义的方案。”IBM表示，目前客户中有超过2400家运行的是Red Hat的OpenShift容器平台。

IBM的云计算和认知软件业务（包括Red Hat）销售额为57.5亿美元，去年同期为56.5亿美元，略高于分析师预期的57.4亿美元。系统业务（包括大型机）收入为18.5亿美元，高于预期的16.8亿美元，这标志着去年秋天更新的z系列大型机产品线表现强劲，以及存储需求增长强劲。Kavanaugh说，由于客户“希望保持一致性和可靠性”，因此IBM的硬件销售额同比增长了13％。

King认为：“我们看到，今年向基于信用的采购的大规模转移，很大程度上是因为IBM z。IBM还将继续推动基于大型机的新服务和新产品，包括全方位保护业务流程和交易的机密计算解决方案。”

CCS Insight软件开发研究总监Bola Rotibi表示，大型机能够很好地抵挡公有云厂商对传统业务的侵蚀，谷歌今年早些时候收购大型机迁移专业厂商Cornerstone Technology B.V.就是证明。

她说：“该季度IBM发布了许多出色的软件，也升级了大型机平台，可以有效地作为一流的云资产。IBM这么做是否足以保持对客户群的吸引力，还有待观察。”

混合云战略

由于未能跻身公有云市场前三甲，于是IBM将目光投向了混合云。Chrishna表示，过去12个月IBM来自混合云的收入为230亿美元，并且因为得到了“Red Hat Linux而获得巨大的优势。IBM庞大的软件和中间件产品组合已经容器化，并且可以运行在OpenShift上，因此客户可以运行OpenShift的任何地方部署我们的软件”。

Campbell表示，即使拥有了这个优势，IBM“仍要与AWS和微软这两个非常强大的竞争对手进行抗衡。IBM需要表现出一定的吸引力，并且要尽快做到”。他指出，微软的股价较2月低点上涨了50％多，而IBM的股价上涨了30％多。

IBM的服务业务（占收入的一半多）总体上有所下降，但仍超出了预期。全球技术服务收入为63.2亿美元，超过于预期的62.4亿美元。全球商业服务收入为38.9亿美元，下降6％，但仍超出预期的38.7亿美元。

Kavanaugh说：“进入新的一年，GBS业务势头良好，预计全年都会加速增长，但是随着疫情的出现，客户将重心转移到了现金储备上。”他说，前景已经有所改善，6月业务温和增长。

Cmapbell说：“服务收入下降在意料之中。很多项目被搁置或推迟，我们看到越来越多的企业转向采用总成本较低的集成套件。”

King认为，这两个服务部门“都在进行业务重构，与云相关的产品显示出稳健的增长，而传统产品则面临压力。如果继续向基于云的IT转移，那么IBM传统技术和业务服务产品将会陷入困境。”

第二季度IBM持有的现金额为143亿美元（包括有价证券），比2019年底增加了52亿美元。债务（包括219亿美元的全球融资部债务）总计为647亿美元。