IDC：第一季度云IT基础设施支出继续增长 非云支出大幅下滑

据IDC全球云IT基础设施季度追踪报告显示，2020年第一季度厂商从销售IT基础设施产品（服务器、企业存储和以太网交换机）中获得的收入增长了2.2％，而传统的非云基础设施产品支出同比下滑了16.3％。

据IDC全球云IT基础设施季度追踪报告显示，2020年第一季度厂商从销售IT基础设施产品（服务器、企业存储和以太网交换机）中获得的收入增长了2.2％，而传统的非云基础设施产品支出同比下滑了16.3％。

新冠病毒大爆发所带来的广泛影响，是影响第一季度基础设施支出的主要因素。全球范围内的广泛封锁，以及经济的分阶段重启，引发了对基于云的消费者服务和商业服务的需求增长，从而让云服务提供商数据中心对服务器、存储和网络基础设施的需求也随之增加。结果就是，公有云成为2020年第一季度唯一一个没有同比下滑的细分市场，公有云IT基础设施支出达到了101亿美元，同比增长6.4％，而私有云基础设施支出同比下滑了6.3％，为44亿美元。

IDC预计，随着市场对于更高效、更具弹性的基础设施部署需求不断增加，云的采用率将进一步提高，今年剩下几个季度将继续保持第一季度的增长步伐。从全年来看，云IT基础设施方面的投资将超过非云基础设施，达到695亿美元，占IT基础设施总支出的54.2％。私有云基础设施支出有望在年内恢复，并弥补第一季度的下滑，从而实现全年1.1%的增长。公有云基础设施支出将增长5.7％，达到477亿美元，占云基础设施总支出的68.6％。

2020年，云基础设施和非云基础设施支出的差异，涉及所有三个IT基础设施领域：以太网交换机、计算平台和存储平台。在云部署环境中，计算平台仍是云IT基础设施支出最大的一个类别，支出达到362亿美元，而存储平台是增长最快的一个类别，支出增长8.1％，达到249亿美元。以太网交换机支出将同比增长3.7％。

从地区来看，2020年第一季度云IT基础设施的厂商收入差异很大，从中国增长21％到西欧下滑12.1％。

注释：

a。在IT基础设施市场，当某些或两家厂商的收入份额相差1％或不足1％的时候，IDC认为这些厂商位于并列位置。

b。由于HPE和新华三集团现有的合资公司，IDC从2016年第二季度开始把HPE和新华三集团作为“ HPE /新华三集团”一个整体记录全球市场份额。

c。由于IBM与浪潮成立了合资公司，所以IDC从2018年第三季度开始将浪潮和浪潮商用机器作为“浪潮/浪潮商用机器”一个整体记录全球市场外部市场份额。

从长期来看，IDC预计云IT基础设施支出的五年复合年增长率（CAGR）为9.6％，到2024年将达到1056亿美元，占IT基础设施总支出的62.8％。公有云数据中心将占其中的67.4％，复合年增长率为9.5％。私有云基础设施支出的五年复合年增长率为9.8%，非云IT基础设施支出今年有所回升，但五年复合年增长率为-1.6％，继续下滑。