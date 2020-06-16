新变化与新机遇 后疫情时代IBM持续赋能现代化架构创新

IBM副总裁、大中华区系统部总经理侯淼告诉记者，过去半年发生的事情让大家感同身受。IBM在服务客户过程中也发现了几点新变化，这些变化体现了后疫情时代客户对整个IT系统，包括对数据以及对系统可靠运行的需求。

至顶网计算频道 06月16日 新闻消息（文/李祥敬）：新冠疫情对商业模式、商业需求产生重大影响，引发前所未有的变革，也使基础设施在抵御这场风暴中的重要性日益凸显。应该说，此次疫情让企业对基础架构灵活性、弹性、可扩展性和安全性的提出更高要求，IBM也在以持续的创新满足这些需求，帮助企业实现变革，保持领先。

新变化

IBM副总裁、大中华区系统部总经理侯淼告诉记者，过去半年发生的事情让大家感同身受。IBM在服务客户过程中也发现了几点新变化，这些变化体现了后疫情时代客户对整个IT系统，包括对数据以及对系统可靠运行的需求。

在疫情期间，客户面临的最大挑战是很难及时找到相关支持人员与维护人员，这个时候，系统的安全运行变得至关重要。客户会越来越重视安全生产、系统的安全可靠、业务的有序稳定运行。

侯淼说， 整个疫情从春节到目前为止，IBM的系统产品无论在银行和企业，实现了安全稳定运行。在疫情发生的特殊时期，IBM产品内置的“远程支持功能”，帮助企业对IT系统进行远程运维、操作、故障处理，在敏捷响应的同时，保障了业务连续性与稳定性。

同时，数据在疫情的防控中发挥了重要的作用，比如疫情跟踪等。但是大量的数据也牵扯到数据安全。整个社会对于数据安全的重视程度不断加深。

随着后疫情时代的到来，国家重点扩大内需，包括新的市场需求，提速数字经济的发展，这些因素让企业对于IT构架可持续发展的需求越来越强烈。

这些新的变化也影响了客户的IT采购行为。侯淼说，客户会更加注重冗余配置、容灾备份，以避免业务中断。同时，疫情突发事件考验了厂商供应链的安全应急能力。而IBM供应链管理中心能保证产品及时给到客户。

新机遇

疫情一方面造成了社会的非常态运行，另一方面也催生了很多新的增长点。特别是未来的半年将会是非常重要的时间点。对于国家来讲，经济需要高速发展；对IT产业来讲，这也会带来转型和新的需求变化。比如我们看到“新基建”的提出，未来会有越来越多的新投资围绕数字经济来展开，打造数字经济的新优势。

侯淼表示，为了确保经济稳定运行，不管是西部大开发的升级，还是新基建、新型城镇化等，这些背后是对信息科技新的需求。数字化推动IT基础设施的升级，而求稳定、求发展会推动“稳态”和“敏态”的统一规划。从传统IT架构走向现代化架构，企业需要兼顾稳态和敏态，两者合二为一。

西部大开发升级，内陆城市的信息科技开放扩容提速，带动新应用新需求。基于此，IBM会把市场能力、销售能力推到北上广深等一线城市以外的地区，把最先进的技术带给有需求的客户。“一方面我们会越来越利用数字化技术介绍新的产品和技术，另一方面我们会为行业客户提供更多的解决方案。”侯淼说。

另外就是“新基建”中的5G对整个云端基础设施的要求更高，包括I/O能力、存储能力、计算能力，而这些也是IBM服务器和存储产品以及系统软件最强和最有优势的地方。比如针对5G的集中计算需求，IBM主机家族的处理器性能能够完全胜任，成为5G计算架构引擎。

侯淼说，疫情过后企业的数字化转型步伐不断加快，各行各业出现许多技术应用和业务模式创新。这些对于系统的处理能力、容量要求更大，新的需求会加大IT投资。“下半年我们为客户提供更多技术的同时，也为IBM创造更多新的机会。”

以不变应万变

为了帮助客户应对新变化与抓住新机遇，IBM提出了现代化架构的理念，其原则就是稳定安全、敏捷灵活、负载为要。

在IT基础架构方面，IBM打造云中核心、稳敏合一的架构。“稳态”要满足安全生产的要求，能够支持高可靠、高安全、高可用。“敏态”能够节约投资、快速响应业务的要求，支持未来新技术的发展。

IBM主机家族提供业界领先的稳定安全架构，99.99999%的高可靠，支持两地三中心、多中心多活、即时恢复节省一半的系统重启时间。而普遍加密技术，数据隐私护照保障整个混合多云生态中的数据安全。同时，Secure Execution新技术也能够消除在虚拟机环境下运行多个容器的安全隐患，提供更多的安全保障。IBM DS8900F企业数据存储系统交付核心业务负载可信赖的存储方案。

除了为企业提供无可比拟的高效、稳定、坚固性，支撑其核心应用之外，IBM主机家族提供灵活弹性的云化敏捷架构，包括开放API、OpenShift、 z/OS Broker等。企业通过主机开放API可以实现现代化应用的联通与创新，并可以借助OpenShift在主机上面构建私有云，基于z/OS Broker联通主机上的资源。在云原生创新方面，IBM Z/OS Container Extensions、主机开源项目ZOWE实现云原生开发。

IBM主机家族具有其他平台所不具备的优势，比如网络韧性、大规模整合能力、内存交换技术、芯片内数据压缩技术等，这些独到的技术能够帮助IBM主机家族在分布式数据库、区块链等等很多新前沿应用上发挥更大的作用。

侯淼表示，IBM主机家族是前沿技术的业务赋能架构，其为关键负载与挑战而生，打造高安全区块链平台针对区块链常用加密算法在硬件/微码/超级账本等方面进行专门优化并大幅提升性能，逻辑分布式与物理集中式配置打造高效网络并规避网络瓶颈。

在IBM主机家族中，LinuxONE成为企业实现基础架构现代化的新选择。LinuxONE基于主机高稳定架构，带来“高枕无忧”运维体验；方便企业未来对架构进行扩展，完备“云”栈，支持未来容器化的混合多云的技术路线；同时具有资源利用率高，“以一顶百”的优势，可以帮助企业节约软硬件投入及运维成本。“IBM以LinuxONE和Flash为基础搭建稳敏合一的分布式计算系统，将为地区化的银行、医院、企业提供更加优秀的平台。”侯淼说。

IBM存储支持基础架构现代化，其中涵盖混合多云存储产品（全闪及混合存储、SVC以及Storage for Z等），可以提供更快的IOPS、更大的容量、更灵活的配置；AI及大数据存储产品（Elastic Storage System、Cloud Object Storage），提供更快速的IO，分布式结构，支持AI工作负载的数据调用、模型训练等；侧重网络弹性与现代数据保护的存储产品 （IBM Spectrum Protect Suite等）；以及分层存储，包括磁带在内的各种存储介质，可以满足企业不同层次存储需求。

IBM存储加速客户实现“多云”和AI部署，其中包括高密度容器云、多云存储云、人工智能存储云等。例如IBM为百度智能云提供了融合Spectrum Scale、Spectrum Archive和Tape介质的存储解决方案，通过IBM的归档存储技术，百度智能云的对象存储在产品实力上有了很大的增强，不仅实现降本增效的目的，还提升了竞争力，更保障了数据安全、合规。

无论开展任何工作，IBM始终秉持“客户至上”的原则，优先处理与客户产生最大共鸣的方面，让业务合作伙伴和客户参与设计思维和敏捷流程。IBM中国系统中心（CSC）提供了基于主机硬件技术的IBM LinuxONE在线实验室，以及IBM软件定义存储在线实验室。客户能够便捷地体验相关产品，培养能力，快速部署和测试新的应用。

侯淼说，在过去的疫情期间，IBM并没有中断与客户的交流。通过视频介绍产品，以及为客户提供在线培训，疫情反而也使IBM跟客户在技术交流方面进行得更加深入。以前客户很难接受在线培训，现在客户更加容易接受在线培训，而且更加愿意通过在线实验室尝试和体验一些产品的功能和特点。

结语

不管是疫情黑天鹅还是“新基建”，面对挑战与机遇，企业亟需构建面向后疫情经济和下一代业务模式的IT环境。IBM持续创新帮助企业打造”现代化”IT架构，应对时局变化、化挑战为机会。