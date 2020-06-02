IDC预测：OCP开放计算基础设施市场稳中有进

IDC一项新的预测显示，到2024年，开放计算项目（OCP）基础设施市场的全球收入将达到338亿美元。由于疫情期间的资本保全策略，2020年同比增长将略有放缓，在这个情况下，OCP计算和存储基础设施市场在2020年到2024年预测期内的复合年增长率（CAGR）预计为16.6％。这个预测是假设在全球经济强劲复苏的推动下，该市场将在2021到2022年实现快速复苏。不过，长期危机和经济不确定性可能会让市场复苏推迟到2021年之后，在此期间，基础设施方面的投资，将以对云服务提供商的投资以及由云服务提供商进行的投资为主导。

OCP创立于2011年，是一个致力于设计硬件技术的开放社区，目标是满足中大型数据中心运营商（超大规模数据中心）对计算基础设施不断增长的需求。目前，OCP已经得到了Facebook、微软、LinkedIn、阿里巴巴、百度、腾讯和Rackspace等市场领导厂商的支持。 OCP鼓励基础设施供应商、超大规模数据中心厂商、云服务提供商、系统集成商和组件供应商围绕关键领域的创新、规范和各类项目展开合作。

IDC基础设施系统、平台和技术研究经理Sebastian Lagana表示：“IDC相信，通过在社区内开放和共享创新和设计，OCP将成为数据中心基础设施创新与发展的最重要风向标之一，特别是在超大规模数据中心和云服务提供商群体之间。”

IDC基础设施系统、平台和技术研究总监Kuba Stolarski表示：“IDC预计，全球范围内生成、传输和存储的数据量迅猛增长，其中很多数据将流入和流出云，并存储在超大规模云数据中心中，这将推动对基础设施的需求。”

OCP技术细分领域

未来五年，计算市场仍将是OCP基础设施整体收入的主要动力，约占整个市场的83％。尽管该市场占有很大的一部分份额，但到2024年，计算市场与存储市场的五年复合增长率将持平，细分如下：

计算：计算平台（例如包含了加速卡和互连模块的服务器）支出的五年复合增长率预计为16.2％，将达到280.7亿美元。此部分包括外部连接的加速卡例如JBOG（GPU）和JBOF（FPGA）。

存储：存储支出（例如基于服务器的平台，以及外部连接的平台和系统）支出的五年复合年增长率预计为18.5％，将达到57.3亿美元。外部连接的平台也称为JBOF（闪存）和JBOD（HDD），不包含控制卡。外部连接系统自身使用的是存储控制卡。

采购方类型要点

来自OCP成员企业的采购占到了OCP基础设施市场收入的很大一部分，并有望在2024年达到14.8％的复合年增长率，占总市场近75％的份额。相反，非会员企业的支出预计复合年增长率达到23.2％，在预测期内让OCP基础设施市场的份额扩大600多个基点。

从最终用户类型来看，2019年超大规模数据中心所占市场份额最大，超过78％，预计到2024年支持的复合年增长率将达到14.2％，不过这会导致对总份额的侵蚀。相反，非超大规模数据中心的支出在同期内将增长23.8％，市场份额增加大约650个基点。