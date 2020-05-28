面对新常态与新动力 IBM助力企业打造”现代化”IT架构共应时变

IBM主机家族以独特的能力提供一种更稳定的、集成整合能力更高、更安全的基础架构组成部分，其将成为未来的云中核心，推动未来企业的转型和新的基础架构搭建，帮助客户在新一代信息化架构的改造中能够起到更多的作用。

至顶网计算频道 05月28日 新闻消息（文/李祥敬）：当前，随着数字化转型的加速和云计算的深入发展，企业将应用迁移到云端，开启混合多云环境的建设之路。在新的环境下，企业迫切需要与时俱进的新一代基础架构，既能保障复杂混合多云环境里关键应用负载和数据安全，又能提供业务创新所需的灵活性。

特别是在疫情期间，新冠疫情对商业模式、商业需求产生重大影响，引发前所未有的变革，也使基础设施在抵御这场风暴中的重要性日益凸显。比如在过去的几个月，IBM采取了积极措施，帮助整个世界开展“抗疫”行动，涵盖云计算、业务连续性、弹性、网络安全、供应链、远程工作等多个领域的一系列解决方案，帮助企业应对疫情挑战。

IBM还携手美国科技学技术政策办公室、美国能源部等单位启动“新型冠状病毒肺炎高性能计算联盟”（COVID-19 High Performance Computing Consortium），为抗疫项目提供超级计算能力支持；IBM研发的Summit超级计算机以超过330千万亿次浮点运算/秒，也在帮助美国能源部研发人员发现有望灭活新冠病毒的药物成分。

应该说，此次疫情让企业对基础架构灵活性、弹性、可扩展性和安全性的提出更高要求，IBM也在以持续的创新满足这些需求，帮助企业实现变革，保持领先。同时，在全球疫情尚未结束之前，中国迎来“新基建”时代，基础设施的重要性被提升到了一个全新的高度。

在近日举行的IBM Think Digital 2020大会上，IBM公司介绍了一系列的IT基础设施新产品、新技术和新服务，比如智能化的IT运维和管理、多云管理等，旨在实现IT基础设施的现代化，帮助企业构建面向下一代的安全、智能更具弹性和应变力的IT环境，加速企业向云迁移和迈入数字化转型之旅。

特别是IBM主机家族以独特的能力提供一种更稳定的、集成整合能力更高、更安全的基础架构组成部分，其将成为未来的云中核心，推动未来企业的转型和新的基础架构搭建，帮助客户在新一代信息化架构的改造中能够起到更多的作用。

新常态与新动力 IBM主机家族成就”现代化”架构

这是一个前所未有、充满挑战的时代。后疫情时代，如何确保系统稳定可靠，服务不中断？混合多云架构下，如何确保数据安全与数据隐私，并确保合规？多云战略，如何更稳妥？如何管理日益增长的数据和AI需求？如何建立可持续发展的IT基础架构？一系列问题摆在企业面前。

IBM副总裁、大中华区系统部总经理侯淼表示，面对这些挑战，企业加速思考如何通过科技与架构来解决。这时一个”现代化”架构必不可少，而且这个架构必需具备如下关键特质：稳定安全、敏捷灵活、为关键负载与挑战而生和利用领先科技创新。打造这样的“现代化”架构离不开技术领先的可信任的伙伴的支持，IBM就针对这样的需求打造了“现代化”架构产品，比如IBM主机家族。

IBM主机家族提供业界领先的稳定安全架构，99.99999%的高可靠，支持两地三中心、多中心多活、即时恢复节省一半的系统重启时间。而普遍普遍加密技术，数据隐私护照保障整个混合多云生态中的数据安全。同时，Secure Execution新技术也能够消除在虚拟机环境下运行多个容器的安全隐患，提供更多的安全保障。

除了为企业提供无可比拟的高效、稳定、坚固性，支撑其核心应用之外，IBM Z平台也为企业未来向混合多云的架构转变奠定一个非常好的基础。通过支持原生Linux和拥抱开源云架构，IBM主机家族正在成为企业混合多云架构里面一个越来越重要的组成部分，特别是针对传统大型企业的转型或者新客户。

侯淼说，IBM主机家族提供灵活弹性的云化敏捷架构，包括开放API、OpenShift、 z/OS Broker等。企业通过主机开放API可以实现现代化应用的联通与创新，并可以借助OpenShift与Cloud Packs在主机上面构建私有云，基于z/OS Broker联通主机上的资源。在云原生创新方面，IBM Z/OS Container Extensions、主机开源项目ZOWE实现云原生开发。

为了应对不确定性或者所谓“黑天鹅”事件，企业从硬件到软件整个技术堆栈要具备灵活性或者自动整合能力。LinuxONE基于微码的秒级的激活能力能够实现性能或者容量的扩展，满足业务需求。

IBM主机家族具有其他平台所不具备的优势，比如网络韧性、大规模整合能力、内存交换技术、芯片内数据压缩技术等，这些独到的技术能够帮助IBM主机家族在分布式数据库、区块链等等很多新前沿应用上发挥更大的作用。

侯淼表示，IBM主机家族是前沿技术的业务赋能架构，其为关键负载与挑战而生，打造高安全区块链平台针对区块链常用加密算法在硬件/微码/超级账本等方面进行专门优化并大幅提升性能，逻辑分布式与物理集中式配置打造高效网络并规避网络瓶颈。而针对5G的集中计算需求，IBM主机家族台的处理器性能能够完全胜任，成为5G计算架构引擎。

总之，为实现基础架构“现代化”，IBM主机家族打造基于容器的混合多云基础架构，实现“稳态”（高可靠，高安全，高可用）与“敏态”（节约投资，快速响应业务要求，支持未来新技术的扩展） 统一化的云基础架构平台，帮助企业适应新常态，打造新动力。

不断迭代 IBM主机家族创新无止境

2019年，IBM发布了新一代Z、LinuxONE主机家族，包括全新企业平台z15，LinuxONE III。近日，IBM宣布推出z15 T02、LinuxONE III LT2和IBM Secure Execution for Linux三款新产品。一方面为企业带来新的网络弹性和灵活的计算能力，同时也进一步加强隐私保护，简化针对高度敏感工作负载的合规工作，帮助企业应对混合云环境中的内外部威胁。

借助IBM Secure Execution for Linux，企业可以在z15和LinuxONE III系列所有产品上都具备的受信任执行环境（TEE）中，按照一定粒度和规模隔离大量工作负载，从而消除内部数据泄露的担忧。对于各种规模的企业而言，为确保各种应用及其跨平台数据的完整性，将工作负载隔离和控制权分离正变得日益重要。IBM Secure Execution for Linux可以简化针对高度敏感工作负载的合规工作。

IBM最新推出的数据隐私护照，将其数据保护能力从主机的范围扩展到了企业的范围，甚至是一个混合多云的环境，可以对各种敏感数据可以进行控制，包括离开了主机之后的敏感数据。

z15 T02、LinuxONE III LT2还能够为企业带来新的网络弹性和灵活的计算能力，包括提供集中、安全的密钥管理，以实现可靠的z/OS管理；通过采用双CPC抽屉设计，提高了内核和内存密度，从而带来更大的物理容量和更高的可用性，可以让各种规模的企业按需配置资源，也可以在需要的时候重新配置这些资源以满足特定需求。

侯淼说，IBM主机家族助力企业部署稳敏合一安全混合云，特别是LinuxONE是实现基础架构现代化的新选择。LinuxONE上云全栈解决方案让企业实现混合多云就绪，其特点可以概括为云中核心、稳敏合一、开放开源、绿色计算。“在选择技术路线和架构的时候，难点不在于知道不知道选择的方向和标准，而是在于如何权衡多方面需求并做到兼顾当下和未来。LinuxONE让客户的选择变得更为简单。”

基于开放开源与开放Linux服务器，LinuxONE提供全栈式混合多云就绪方案，支持未来容器化的混合多云的技术路线，提升效率同时可上可下规避锁定；多层级虚拟化技术和云化能力，LinuxONE支持纵横双向扩展与高可用高安全保障，稳敏合一支持企业多样化需求；以大顶小，以一顶百，LinuxONE打造更为可持续发展的绿色计算模式，缓解空间、电力、软件许可或服务及运维等压力。

无论开展任何工作，IBM始终秉持“客户至上”的原则，优先处理与客户产生最大共鸣的方面，让业务合作伙伴和客户参与设计思维和敏捷流程。IBM中国系统中心（CSC）提供了基于主机硬件技术的IBM LinuxONE在线实验室，只需要有一台笔记本电脑和浏览器，就可以通过在线访问的方式，像公有云一样体验IBM的在线实验室的全部内容，体验完了之后还可以和IBM进一步交流和申请更多的资源，进行特定场景的测试和支持。

得益于持续的产品创新，IBM主机家族在中国市场的表现非常抢眼，特别是LinuxONE，因为Linux系统越来越多地支撑了企业越来越重要的核心系统，客户一方面要考虑到Linux平台的稳定可靠性，同时也要考虑它的经济性甚至可管理性，这就是IBM LinuxONE在中国业绩增加得非常快的一个重要的原因。目前，很多银行、保险、医院等都是IBM LinuxONE的客户。

结语

不管是疫情黑天鹅还是“新基建”，面对挑战与机遇，企业亟需构建面向后疫情经济和下一代业务模式的IT环境。IBM主机家族既能保障复杂混合多云环境里关键应用负载和数据安全，又能提供业务创新所需的灵活性，从而帮助企业打造”现代化”IT架构，应对时局变化、化挑战为机会。