新常态与新动力 IBM硬件的创新与客户至上之道

IBM Z之所以能够在现在继续发挥这么大的作用，和它一直没有停止变革有很大的关系。比如混合多云是被公认为企业未来IT发展非常重要的方面，所以IBM加强了IBM Z平台的云原生属性，包括容器化以及容器的开发和部署。

至顶网计算频道 05月07日 新闻消息（文/李祥敬）：当前，随着数字化转型的加速和云计算的深入发展，企业将应用迁移到云端，开启混合多云环境的建设之路。

在新的环境下，企业迫切需要与时俱进的新一代基础架构，既能保障复杂混合多云环境里关键应用负载和数据安全，又能提供业务创新所需的灵活性。2019年，IBM发布了新一代Z、LinuxONE主机家族，包括全新企业平台z15，LinuxONE III。

z15是IBM历时四年研发的重磅产品，拥有数据隐私护照、引入云原生应用开发、即时恢复等多项业界首创的技术创新，直接解决客户在混合多云时代的挑战。而LinuxONE III可以称之为z15的Linux版本，是为希望使用Enterprise Linux服务器，但目前还没有使用IBM Z的企业客户而设计，它可以提供运行Linux和开源工作负载需要的灵活性，企业服务器的安全性、可伸缩性和可靠性，同时又拥有普遍加密和云本地开发等Z属性的新功能。

近日，IBM宣布推出z15 T02、LinuxONE III LT2和IBM Secure Execution for Linux三款新产品。一方面为企业带来新的网络弹性和灵活的计算能力，同时也进一步加强隐私保护，简化针对高度敏感工作负载的合规工作，帮助企业应对混合云环境中的内外部威胁。

借助IBM Secure Execution for Linux，企业可以在z15和LinuxONE III系列所有产品上都具备的受信任执行环境（TEE）中，按照一定粒度和规模隔离大量工作负载，从而消除内部数据泄露的担忧。

除了内部数据泄露的风险日益加大之外，企业还需要遵守各项复杂的新法规，例如《一般数据隐私条例（GDPR）》和《加州消费者隐私法案（CCPA）》等。这意味着，对于各种规模的企业而言，为确保各种应用及其跨平台数据的完整性，将工作负载隔离和控制权分离正变得日益重要。IBM Secure Execution for Linux可以简化针对高度敏感工作负载的合规工作。

z15 T02、LinuxONE III LT2还能够为企业带来新的网络弹性和灵活的计算能力，包括提供集中、安全的密钥管理，以实现可靠的z/OS管理；通过采用双CPC抽屉设计，提高了内核和内存密度，从而带来更大的物理容量和更高的可用性。

混合多云时代的新动力

IBM大中华区系统部主机产品部总经理罗佳斌表示，IBM Z平台一直在整个全球企业核心架构中起着一个核心的驱动作用，一直到现在为止，全球一百强里面超过三分之二的企业仍然在使用IBM Z作为他们的核心数据处理平台，包括在银行，全球最大的50家银行里面有超过44家也在用IBM的Z平台支撑他们的整个交易业务。

而IBM Z之所以能够在现在继续发挥这么大的作用，和它一直没有停止变革有很大的关系。比如混合多云是被公认为企业未来IT发展非常重要的方面，所以IBM加强了IBM Z平台的云原生属性，包括容器化以及容器的开发和部署。

罗佳斌说，IBM Z平台除了为企业提供无可比拟的高效、稳定、坚固性，支撑其核心应用之外，也为这些企业未来向混合多云的架构转变奠定一个非常好的基础。“一旦核心系统具备了混合多云的能力，整个企业向云化的转型就变得更加简单。”

同时，通过支持原生Linux和拥抱开源云架构，LinuxONE III也正在成为企业混合多云架构里面一个越来越重要的组成部分，特别是针对传统大型企业的转型或者新客户。

除了自身在不断进化，IBM Z正在成为混合多云架构一个非常重要的推动力量，原因在于IBM Z平台具有其他平台所不具备的优势。比如普遍加密、网络韧性、大规模整合能力，这些独到的技术能够帮助IBM Z和LinuxONE在分布式数据库、区块链等等很多新前沿应用上发挥更大的作用。

“今年一季度，在疫情影响全世界的情况下，IBM Z的增长也是非常亮眼的，再一次证明了IBM主机不断变革的生命力。”罗佳斌说。

这得益于IBM持续不断的技术更新获得了客户的认可，我们其实可以从用户更新Z产品的速度和力度看出来。诸多企业已经把主机更新到了z14，甚至z15。IBM也加快了主机产品的更新迭代周期，从这次新品发布我们可以看出来。

另外就是IBM通过收购Red Hat，使得整个Z平台能够让企业利用现有的基础架构更好、更快、更简易地融入到未来的混合多云架构中。通过支持Red Hat OpenShift Container Platform和Red Hat Ansible Certified Content for IBM Z，IBM Z和LinuxONE系列这两款新品能够为企业带来新的网络弹性和灵活的计算能力。

IBM大中华区系统部主机及LinuxONE技术总监应康勇表示，主机的云化能力总结起来就是三点，第一是连起来，第二个是管起来，第三个是挪过来。

“连起来”就是IBM主机并不会让企业把原有的资产“推倒重来”，而是充分利用已有资产，比如基于z/OS的connect或者是API相关的各种解决方案，可以把主机上现有的资产进行快速的分装，变成资产的服务化，通过API的方式提供出来，新型的应用就可以连接到这个部分资产。

“管起来”就是把时下云化的管理方式比如Ansible等整合到主机平台，这样使用主机和管理主机的门槛会大幅降低，而且效率还可以提升。

容器技术主要解决了两个问题，那就是敏捷性和可迁移性。“挪过来”就是云原生应用在主机上可以直接运行，通过IBM z/OS Container Extentions，企业可以基于容器化的应用或者微服务直接部署在主机平台上面。

“开放开源的技术生态发展迅猛，而z/OS Container Extentions可以将大量新技术和新能力直接引入到主机环境。”应康勇说。

全新的IBM主机家族具备了三个非常重要的特点——稳定安全、敏捷灵活、负载为要。

稳定安全——业界领先的稳定安全架构，继承了整个Z平台的高稳定性，7个9的高可靠、两地三中心、即时恢复、多中心多活、普遍加密技术等特性，能够让数据变得更加安全。同时，Secure Execution新技术也能够消除在虚拟机环境下运行多个容器的安全隐患，提供更多的安全保障。

IBM最新推出的数据隐私护照，将其数据保护能力从主机的范围扩展到了企业的范围，甚至是一个混合多云的环境，可以对各种敏感数据可以进行控制，包括离开了主机之后的敏感数据。

敏捷灵活——灵活弹性的云化敏捷架构，IBM主机家族为企业提供敏捷化的云架构，包括开放API、OpenShift、 z/OS Broker等。

为了应对不确定性或者所谓“黑天鹅”事件，企业从硬件到软件整个技术堆栈要具备灵活性或者自动整合能力。LinuxONE基于微码的秒级的激活能力能够实现性能或者容量的扩展，满足业务需求。

负载为要——前沿技术的业务赋能架构，越来越多企业利用IBM Z平台的能力和一些前沿技术发生交互，其中区块链是一个非常重要的领域。IBM通过内存交换技术、芯片内数据压缩技术等支持新的前沿技术。

当下，“新基建”的话题非常火，对此，罗佳斌认为，IBM主机家族以独特的能力提供一种更稳定的、集成整合能力更高、更安全的基础架构组成部分，其将成为未来“新基建”的云中核心，推动未来企业的转型和新的基础架构搭建，帮助客户在“新基建”新一代信息化架构的改造中能够起到更多的作用。

得益于持续的产品创新，IBM主机家族在中国市场的表现非常抢眼，特别是LinuxONE，因为Linux系统越来越多地支撑了企业越来越重要的核心系统，客户一方面要考虑到Linux平台的稳定可靠性，同时也要考虑它的经济性甚至可管理性，这就是IBM LinuxONE在中国业绩增加得非常快的一个重要的原因。目前，很多银行、保险、医院等都是IBM LinuxONE的客户。

应康勇表示，在开源开放背景下，LinuxONE完全拥抱开源，其整合能力非常强悍，企业的架构也变得更加简洁，问题也更少，变得更可持续，帮助企业实现目标架构转型。LinuxONE架构可以做到稳敏合一，支持传统应用和新兴的分布式应用，给到客户最大的灵活度。

在行业数字化转型加速的情况下，企业积极进行架构转型，IBM主机产品可以满足他们的需求。同时，IBM也与云供应商积极合作，提供定制化的方案提供云化的Linux服务。比如IBM LinuxONE与腾讯云TStack通过兼容性认证，腾讯云TStack基于OpenStack的开源架构可以完全兼容LinuxONE并纳入统一管理。企业不仅能在公有云领域拥有高度安全、稳定可靠的多云架构平台；在私有云领域，企业也被赋予了更为灵活弹性的安全选择。

新常态下的客户至上之道

无论开展任何工作，IBM始终秉持“客户至上”的原则，优先处理与客户产生最大共鸣的方面，让业务合作伙伴和客户参与设计思维和敏捷流程。

2020年春天，一场突如其来的疫情让整个社会进入了非常时刻，远程办公、线上工作成为新常态。在这种情况下，IBM中国系统中心（CSC）在疫情期间推出了众多创新举措。

IBM中国系统中心（CSC）拥有全系列IBM硬件、软件，可以为客户进行技术讲解、解决方案设计、概念原型验证及性能测试，以及展开技能培训。

IBM中国系统中心经理丁伟表示，CSC数据中心运行的并不是IBM的生产应用，而是全部用来支持客户应用的，这也是IBM支持企业级客户，特别是关键业务的一种全新运作方式。

一方面CSC为企业的核心架构转型提供参考价值，另一方面是为客户提供测试和丰富的支持。

IBM一直以服务客户的业务为己任，疫情期间为了更好地实现客户服务，CSC将现有工作远程化；在保障安全的前提下，有序开展现场工作；创造有趣有料的远程客户体验，包括VR数据中心、LinuxONE在线实验室、z15和LinxONE装机与测试视频。

丁伟说，由于IBM平时就比较重视远程的管理、监控和工作，所以疫情期间能够实现精细化的远程工作。IBM还会利用ITSM通过邮件、电话、短信、Slack开展有序的远程工作。

同时，IBM也在开展现场工作，因为有些装机必须要涉及人来现场操作，这一过程，保持安全距离、戴口罩、消毒等成为现场工作人员的必备程序，更好地解决客户的问题。

除此以外，IBM还采用创新的技术手段来服务客户，比如VR数据中心，只需要手机扫码，利用VR眼睛就可以实现沉浸式的VR效果，在数据中心里面各个点进行切换。

IBM还会把用视频和直播的方式把工作内容分享给内部同事或者客户与合作伙伴，例如z15和LinxONE装机与测试视频。

丁伟表示，CSC还提供了基于主机硬件技术的IBM LinuxONE在线实验室，只需要有一台笔记本电脑和浏览器，就可以通过在线访问的方式，像公有云一样体验IBM的在线实验室的全部内容，体验完了之后还可以和IBM进一步交流和申请更多的资源，做特定场景的测试和支持。

从CSC一系列举措，我们看到IBM客户之上的理念。本着开放、务实、应用就绪的原则，IBM中国系统中心通过一系列创新，更好地把将IBM大型主机领先的技术、产品和服务带到中国，为不同行业、不同规模、不同业务需求的中国客户，“量身打造”出可以帮助他们转型的解决方案。