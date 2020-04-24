为什么新冠病毒大流行并没有放缓数据中心的并购步伐？

根据Synergy Research Group的最新数据，只用了不到4个月时间，2020年已经完成的数据中心交易总额就已经超过了2019年全年的总和。

根据Synergy Research Group的最新数据，只用了不到4个月时间，2020年已经完成的数据中心交易总额就已经超过了2019年全年的总和。

Synergy Research Group首席分析师John Dinsdale表示，尽管新冠病毒大流行给“经济带来重创”，但软件市场受到的影响较小，某些服务市场甚至看到了“可能带来提振的利好”。

Dinsdale说：“IT外包和云服务的迅猛发展，正在推动市场对数据中心容量需求的不断增长，而COVID-19实际上加剧了这一趋势。由于行业结构调整以及需要寻找新的投资资金来源，这反过来推动了并购。”

今年到目前为止，一共有28项数据中心并购交易完成，总估值约为150亿美元。根据Synergy的数据，除了几笔规模达数十亿美元的潜在交易之外，还有17笔交易正在等待完成。

上个月发生了有史以来规模最大的数据中心交易，Digital Realty以84亿美元收购Interxion。今年完成的其他大型数据中心收购包括：Macquarie Group的基础设施部门以约17亿美元的价格收购了AirTrunk公司88％的股份，EQT和Digital Colony联合收购Zayo价值14亿美元的数据中心资产。

Dinsdale说：“这是数据中心并购活动非常活跃的一年。在不到四个月的时间里，并购总额已经超过了2019年全年。”

他表示，云和服务提供商将会有不错的表现，因为市场对数据中心容量的需求将不断增加，COVID-19促使更多用户采用在线的方式，以及使用公有云。

Dinsdale说：“将有更多活动是通过远程工具和应用进行的，从而增加网络和服务流量，例如协作工具、文件共享、电子商务、数字娱乐、流媒体等。现在，有关远程办公、互联网流量、在线时间、流媒体、视频会议、云游戏以及连接到家庭Wi-Fi的设备数量迅速增加，涌现出了大量的信息和数据点。[Cisco] Webex、Netflix安装量、YouTube、YouTube游戏、Zoom、Twitch的受众人数都有了大幅增长。”

自2015年以来，已经完成的、规模最大的交易包括Digital Realty对Interxion和DuPont Fabros的收购，中国投资者对Global Switch的收购，以及Equinix对Verizon数据中心和Telecity的收购。

从2015年到2020年，Equinix和Digital Realty成为最大的并购买家，占到了过去五年中总交易金额的35％。