IBM Q1财报超出预期 COVID-19危机导致全年指引撤回

IBM公布的第一季度财报收益情况超过了预期，这表明COVID-19大流行的影响尚未触及科技企业的底线——至少现在还没有。

至顶网计算频道 04月21日 新闻消息（文/李祥敬）：IBM公布的第一季度财报收益情况超过了预期，这表明COVID-19大流行的影响尚未触及科技企业的底线——至少现在还没有。

然而这场危机促使IBM撤回了此前公布的2020年全年指引，并表示将“根据第二季度末宏观经济复苏的明朗情况重新评估”。

“撤回指引是一个艰难的决定，但现在还不是时候公布明朗的信息，”两周前刚刚就任的IBM首席执行官Arvind Krishna这样表示。

IBM对未来充满信心，称目前现金状况良好，现金流量为正，经常性收入来源也在增长。但很明显，COVID-19正在改变客户的行为。

Krishna指出：“过去的几周中，我们看到了客户优先级转向保护资本的趋势。”但是他说，从长远来看，这对IBM专注于混合云和人工智能的战略是非常有利的。“当前的危机将使我们加快我们已经在做的事情。”

IBM是该季度第一家公布收益情况的企业级科技公司，投资者对于IBM的业绩也倍加关注，这可能成为未来几周内将要发生的事情的一个预兆。Nucleus Research首席执行官Ian Campbell表示：“很明显，3月份的销售情况受到了影响，而且就我所知，其他人也是如此。”

CCS Insight软件开发研究总监Bola Rotibi表示，估计未来几周将相继公布财报的科技企业也会有类似的情况。“这些企业在该季度初稳扎稳打，在预期的领域实现了增长，但随后在3月，客户转向只关注于保护现金流，我认为这是市场走向的一个风向标。”

Campbell说，从根本上说IBM的竞争地位是稳固的。“几乎所有企业都在寻求节约成本的方法，而IBM正在充分利用这一有利条件。问题是什么时候会发生。”

一个“亮点”

Pund-IT首席分析师Charles King表示，IBM的财报结果是“在这个动荡市场中的一个亮点”，并表示，IBM撤回全年指引是明智的决定。他认为，从长远来看，IBM和其他公司的处境是一样的。“随着客户越来越多地利用云平衡本地数据中心的支出，IBM在云计算方

面的投资，将有助于IBM的繁荣发展。”

该季度，IBM每股收益为1.84美元，比市场平均预期高出4美分。收入同比下降3.3％，至175.7亿美元，略低于分析师预期的176.2亿美元。但是IBM方面表示，如果排除汇率波动和资产剥离的影响，IBM“收入有小幅增长”。

从产品线来看，云和认知计算软件业务收入增长了7％，达到52亿美元，排除汇率波动因素影响。全球商业服务收入增长1％，至41亿美元，全球技术服务收入下降4％，至65亿美元，系统收入增长4％，至14亿美元。

盘后交易中，IBM股票下跌1％多，比2020年的高点157.69美元低20％，但比3月23日的低点90.56美元高出30％多。IBM的股票表现与HPE和戴尔等竞争对手相似，但要差于微软。微软得益于强大的云计算业务，以及投资者对COVID-19大流行加速向远程办公转移可能推进桌面软件业务的预期。

IBM方面表示，软件是未来最大的不确定因素。IBM首席财务官James Kavanaugh表示：“我们有稳定的交易渠道，但软件业务的表现要取决于我们从渠道中能得到多大的收益。”在IBM Z系列大型机增长61％、存储收入增长19％的带动下，该季度服务器和存储销售表现强劲。但是，面向小型企业客户的IBM Power系统销售有所放缓，抵消了这些收益。

和大多数企业转向把云作为收入基础一样，IBM也在从许可证模式转型为订阅软件模式。IBM表示，目前收入中有50％是经常性收入，因此更具可预测性。Nucleus的Campbell认为，“这很好，但坏消息，还有50%不是。”

这个季度是IBM首席执行官在财报电话会议中的首次亮相。过去五年中，前首席执行官Virginia Rometty将这一职责委托给了IBM首席财务官。Pund-IT分析师King认为，这是一个重要的变化。

“Krishna在财报电话会议上表现出的财务透明度给我留下了深刻的印象。他是一位经验丰富、有见识且受人尊敬的高管，在商业成功方面非常资深。”

Krishna在IBM最早是一名工程师，是IBM数十年来第一位来自技术而不是销售或财务背景的首席执行官，这一事实吸引了CCS Insight的Rotibi的关注。她说：“他出现在大家面前，说IBM是一个技术性企业，将继续提高架构实力，我很高兴听到这一点。”