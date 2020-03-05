HPE和AMD联手为美国打造全球最快超级计算机El Capitan

这个名为“El Capitan”的超级计算机是由Cray为美国能源部设计的，HPE在5月以13亿美元的价格收购了Cray。HPE和AMD今天与合作伙伴劳伦斯·利弗莫尔国家实验室一起宣布了该计划。

HPE和AMD将创造历史：交付全球最大超级计算机，用于保护美国核武库。

这个名为“El Capitan”的超级计算机是由Cray为美国能源部设计的，HPE在5月以13亿美元的价格收购了Cray。HPE和AMD今天与合作伙伴劳伦斯·利弗莫尔国家实验室一起宣布了该计划。

自创始人Seymour Cray设计了Univac 1103（被誉为有史以来第一台超级计算机）以来，Cray就成为了超级计算机的代名词，而且一直都是超级计算机设计领域的领导者。

据称，El Capitan将成为全球最快的百亿亿次级次超级计算机，处理速度是任何上一代产品的10倍。值得注意的是，El Capitan的性能高于现有的Top 200超级计算机。

El Capitan预计将于2023年投入使用，将采用下一代AMD Radeon Instinct GPU芯片，该芯片据说是基于一种针对高性能计算等工作负载的计算优化型新架构。El Capitan还采用AMD Epyc CPU和第三代AMD Infinity架构以实现CPU和GPU之间的高带宽低延迟连接。

劳伦斯·利弗莫尔国家实验室主任Bill Goldstein在声明中这样表示：“这一无与伦比的计算能力是AMD先进的CPU和GPU技术提供支持的，将保持美国在高性能计算领域的全球地位，并证明美国致力于保持核威慑力。今天的公告也是政府和工业界共同努力为整个国家造福的一个典型例子。”

说El Capitan具有开创性都有点轻描淡写。从技术上讲现在并不是新冷战阶段，但中美两国之间的技术战争可以追溯到十多年前。在目前全球排名前四的超级计算机中，有两台在美国，两台在中国，但是当扩大到前500名，中国是占先的，即使美国在性能上具有优势。

Moor Insights＆Strategy总裁、首席分析师Patrick Moorhead表示：“这一新系统代表了一种新型的计算机体系结构，是超级计算机的最高端，其中采用了紧密耦合的处理器、加速器和内存。AMD是目前唯一能够做到这一点的公司，拥有最高端的CPU和GPU，因此美国的这个选择在我看来是有道理的。”

昨天霍尼韦尔刚刚宣布正在建造所谓全球最强大的量子计算机，据称，霍尼韦尔与IBM合作打造的这个系统将采用镱原子作为量子位，可悬浮在内部制造的离子陷阱中，大小和足球差不多。