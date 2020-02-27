谷歌计划今年投入100亿美元扩建数据中心和办公规模

谷歌首席执行官Sundar Pichai今天透露，谷歌今年将花费超过100亿美元来扩大在美国的数据中心和办公网络规模。

谷歌首席执行官Sundar Pichai今天透露，谷歌今年将花费超过100亿美元来扩大在美国的数据中心和办公网络规模。

Pichai同时还是谷歌母公司Alphabet的首席执行官，他说，这项投资将集中在美国11个州，包括加利福尼亚州、科罗拉多州、乔治亚州、马萨诸塞州、内布拉斯加州、纽约州、俄克拉荷马州、俄亥俄州、宾夕法尼亚州、德克萨斯州和华盛顿州。

谷歌计划对这些州的现有设施进行扩展，并建造新的设施。Pichai强调了其中一项新的进展，那就是在俄亥俄州建设的耗资6亿美元的云数据中心，预计将于2021年上半年完成。此外，谷歌将于今年在纽约州建设一个耗资10亿美元的企业园区。今年，谷歌在本地的劳动力数量将增加一倍。

Pichai还分享了有关谷歌一些鲜为人知的项目的详细信息。其中，有几项关于在密西西比州建设“ Google运营中心”的项目，该中心将负责提供客户支持；以及扩建位于底特律和博尔德的办公点，让未来两年内谷歌位于科罗拉多州的员工人数增加一倍。

这项新投资是建立在谷歌海外基础设施扩建基础上的。去年9月，谷歌承诺投入33亿美元在欧盟建设更多的数据中心。

Pichai在博客中宣布了这项规模达100亿美元的美国扩张计划。他说：“这项努力建立在我们2019年对南卡罗来纳州到内华达州地区投资130亿美元的势头之上。再加上其他研发相关投资，谷歌母公司Alphabet去年是美国最大的投资方。”

Pichai这里提到的130亿美元投资，指的是谷歌2019年用于扩建位于美国的数据中心和办公室，这显然超过了2020年100亿美元。但是，谷歌的整体支出在不断增加。截至12月31日的第四季度，Alphabet公布的总成本和支出为368.1亿美元，较去年同期增长19％。

Alphabet每年仅在“其他投资”类别上就花费数十亿美元，其中包括Waymo和Wing无人机交付部门等试水业务。但是Pichai在1月份的一次采访中表示，他可能会限制与“其他投注”相关的一些费用。他向《财富》杂志表示：“我们放眼长远，但同时也希望与确保良好业绩这一原则相结合。”