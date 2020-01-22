IBM意外逆转实现增长 2020年收入前景看涨

最近有不少批评家和华尔街分析师对IBM股票持负面态度，在这种不利局面下，IBM今天公布第四季度财报称，每股收益比市场预期高出2美分，打破了连续五个季度收入下滑的趋势，按汇率调整后的销售额增长了3％。

最近有不少批评家和华尔街分析师对IBM股票持负面态度，在这种不利局面下，IBM今天公布第四季度财报称，每股收益比市场预期高出2美分，打破了连续五个季度收入下滑的趋势，按汇率调整后的销售额增长了3％。

该季度的每股收益为4.71美元，超出分析师预期的4.69美元，收入为217.8亿美元，超出此前预期的216.2美元，这一结果也是自去年7也完成收购Red Hat以来IBM开始看到收益的第一个迹象。

Red Hat收入增长了24％，该季度首次突破10亿美元。IBM表示，第四季度相比第三季度与Red Hat相关的合同不断增加，在第四季度达到21笔新交易，且每笔交易金额均超过1000万美元。首席财务官James Kavanaugh表示：“随着客户将更多企业工作负载放在Linux上，我们继续[凭借Red Hat Enterprise Linux]赢得更多市场份额。”

Red Hat也为IBM云业务收入（按汇率调整后）增长23％做出了贡献，并且这一增幅高于上一季度的14％。Kavanaugh表示：“这是我们与Red Hat展开协作的一个领域。”他特别提到了去年秋季推出的Cloud Park专有任务容器化软件集成套件（运行在Red Hat OpenShift之上）。

在公布这一消息之后，IBM股价在盘后交易中上涨超过5.5％。IBM股票相比自上个季度财报未达预期之后的低点已经增长了近10%。

红帽效应

Moor Insights＆Strategy分析师Patrick Moorhead表示：“我相信，Red Hat带来的协同效应已经开始在收入增长方面发挥作用，我相信接下来的一两个季度将呈现收入增长态势。”

IBM对此是认同的。IBM将2020年全年盈利预期提高至13.35美元，高于分析师预期的13.29美元。Kavanaugh说，至少在接下来的几个季度中，收入有望实现增长。

这一点多少有点令人意外，特别是在思科、戴尔、HPE、NetApp等大厂商最近都表现疲软的情况下。Moorhead表示，IBM之所以能够逆转，部分原因在于新推出的Z 15大型机系列，“这推动了被压抑的需求”。

IBM的系统业务部门（其中包括新推出的大型机）同比增长了16％，大型机销售增长超过60％。存储收入增长了3％，Power处理器系列的销售额也有所下滑。

占IBM收入一半以上的服务部门收入略有下降。全球商业服务部门（包括应用开发和云迁移）表现持平，全球技术服务部门收入下降了4％。但是Kavanaugh把下滑归咎于IBM服务业务的紧缩。他说，IBM两个部门的新增云迁移合同数量几乎翻了一番，尚未确认的服务收入超过85亿美元。

他说：“我们将对全球技术服务商业模式采取积极行动，”重点是混合云、网络安全、多云管理和OpenShift。