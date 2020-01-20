【快讯】公有云第一股 UCloud正式登陆科创板

2020年1月20日应该是一个值得纪念的日子，因为UCloud优刻得正式登陆科创板。众所周知，UCloud是一家云计算服务平台，此次UCloud的正式上市标志着国内首个公有云股的问世。

至顶网计算频道 01月20日 新闻消息（文/李祥敬）：2020年1月20日应该是一个值得纪念的日子，因为UCloud优刻得正式登陆科创板。众所周知，UCloud是一家云计算服务平台，此次UCloud的正式上市标志着国内首个公有云股的问世。UCloud的发行价是33.23元/股，股票代码是688158，股票简称是优刻得。在九点半正式交易后，优刻得开盘价是72元。

UCloud是中国A股市场首家同股不同权的上市公司，其开创了中国A股市场 “特别表决权结构”的先河，公司实控人季昕华、莫显峰及华琨持有的A类股份每股表决权，为其他股东（含本次公开发行对象）持有的B类股份每股表决权的5倍。

应该说，UCloud的上市得益于科创板的创新设计。科创板除设置了以“市值”为核心的多套上市标准，提供了市值与净利润、现金流、收入、研发投入等指标不同组合的5套上市标准外，还特别针对红筹企业和特殊股权结构企业，另行制定了2套上市标准，共计7套标准供企业自主选择。优刻得选取的就是同股不同权的第2套标准：“预计市值不低于50亿元，且最近一年营业收入不低于5亿元”。

在投行人士看来，科创板满足了不同类型科创企业的发行上市需求，解决了用一个模子衡量所有企业的问题，同时使得部分科创企业可以基于未来成长性获得尽早登陆资本市场、实现跨越式发展的机会。UCloud的成功上市应该是具有示范效应，此前已经有金山办公、致远互联等toB企业登陆了科创板，这为活跃资本市场提供了很好的契机。

云计算服务最早于2006年为亚马逊所推出，经过了十多年的发展，云计算已经从概念阶段逐步走向了实践阶段，近几年全球云计算市场总体保持较快增长。UCloud于2012年3月正式成立，是国内最早从事云计算业务的企业之一。

招股书显示，2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-6 月，优刻得营业收入分别为：5.16亿元、8.40亿元、11.87亿元和6.99亿元，其中公有云收入的增长是优刻得主营业务收入增长的主要构成。2019年上半年，公司公有云的收入为5.65亿元，占营业收入比重为80.89%；混合云的营业收入为1.12亿元，占营业收入的比重为16.00%，同比增长112.93%，已成为公司2019年上半年重要的收入增长点。从产品来看，公有云和混合云形成双轮驱动模式，促进公司收入持续快速增长。

据悉，UCloud优刻得将践行CBA（Cloud Computing、Big Data、AI）战略，公司本次发行拟投入募集资金，用于“多媒体云平台项目”、“网络环境下应用数据安全流通平台项目”、“新一代人工智能服务平台项目”、“内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目”。