混合多云时代的关键业务负载平台应该是什么样？IBM z15给出了答案！

基于企业的这种需求，IBM新一代z15全新问世。其实IBM在四年前就启动了新一代主机的研发，期间共产生3000多项已发布或正在申请的IBM Z专利，并涉及与300多家企业的合作。

至顶网计算频道 01月19日 新闻消息（文/李祥敬）：当前，各行各业开启数字化转型之旅。在这一过程中，核心系统、关键负载上云，企业面对的是混合多云的复杂环境。企业将工作负载向云端迁移是大势所趋，但是每个企业都有其独一无二的工作负载。数字化创新和个性化服务越来越多，这对计算能力、稳定性与灵活性要求就越高，尤其需要兼具稳态、敏态与智能的IT基础架构来支撑。

同时，Forrester对基础设施决策者关于其云使用情况和战略的调查显示，78%的亚太企业将其战略描述为混合型，并且大多将混合定义为多云，在全球层面，这一比例达为74%。同时，71% 的亚太公共云用户也使用私有云，全球层面为78%。IBM也发现，其94%的企业客户已经在使用多云，80%的客户和合作伙伴希望获得支持混合云的解决方案，包括容器和编排。

在混合多云时代，企业需要与时俱进的新一代基础架构，既能保障复杂混合多云环境里关键应用和数据安全，又能提供业务创新所需的灵活性。基于企业的这种需求，IBM新一代z15全新问世。其实IBM在四年前就启动了新一代主机的研发，期间共产生3000多项已发布或正在申请的IBM Z专利，并涉及与300多家企业的合作。

超安全与持续可用的平台

对于行业客户而言，核心业务事关公司根本。在上云趋势下，企业的核心业务上云，让企业面临巨大的挑战，比如安全问题、系统可用性等。在数字化创新时代，时间就是生命，时间就是金钱，如何保证系统、应用和数据的高可用性，IBM Z可交付最高水平的可靠性，且旨在交付99.999%及以上的可用性。

作为四年磨一剑的产品，z15搭载了全新即时恢复功能，可以减少计划内和计划外停机所产生的成本和带来的影响，及时满足快速变化的市场需求。

遭遇计划内还是计划外的停机对于企业的关键业务而言那是不可接受的。现在通过即时恢复功能，企业可以启用z15内置内核恢复停机前的服务等级协议（SLAs），同时最快能以2.5倍的速度，尽快处理停机期间没能处理的交易。

在混合多云时代，企业在数据安全和隐私方面面临前所未有的挑战，各种数据泄露时间此起彼伏。z15实现了业界首创的数据隐私保护技术。z15的数据隐私保护技术不仅能保护基础设施层面的本地数据，还允许设置数据使用规则，从而对个人用户跨私有云、公有云和混合云的数据访问进行统一管理，进而提升企业的数据隐私保护能力。

为了有效防范内外部威胁，IBM z15支持对所有数据进行加密，隔离工作负载并认证访问权限。IBM Data Privacy Passports帮助在数据离开系统后继续实施保护，最大限度减少数据泄露和不合规的影响。IBM z15 with z/OS V2.4支持编辑来自诊断文件的敏感数据，防止数据泄露和不合规情况。

拥抱新技术推动敏捷创新

在保证企业核心业务上云的同时，如何提供创新性的业务也是企业进行数字化转型的重要课题。说到创新业务，我们就不得不说到云原生。

Gartner预测，到2022年全球会有75%的企业会使用基于容器的云原生技术构建它们的应用系统。IDC预测，未来5年企业将使用原生工具和方法构建5亿个应用，相当于过去40年所构建的应用的总和。可以佐证这些预测的是，越来越多的企业选择拥抱云原生技术，加速其数字化转型之旅。

现在IBM Z也可以玩转云原生。我们知道IBM已经收购红帽公司，而红帽在开源创新方面可圈可点。红帽OpenShift平台是目前流行的开发云原生应用的最佳平台，现在IBM Z已经可以支持红帽OpenShift平台。z15将通过集成工具和功能丰富的生态系统可以实现更高的可移植性和灵活性，帮助企业在IBM Z上进行云原生应用的开发。比如 z/OS Container Extensions首次实现支持在z/OS上运行Linux on Z应用。在单个系统上拥有多达240万个容器，可随着业务发展而轻松扩展。

除此以外，我们知道IBM在区块链与人工智能等创新技术方面有着广泛的布局，IBM z15可以与这些技术进行协同，帮助企业发现洞察和采取行动。比如IBM z15与IBM Blockchain Platform相结合，能够交付安全的企业级区块链解决方案。

在实际部署中，IBM z15提供使用一到四个19 英寸标准机架的型号，可以与数据中心中的其他平台无缝共存。z15单机架系统所需占用面积不到x86服务器的75%，且不到IBM z14的一半。而且一个 z15系统每天可以执行多达1万亿个安全的Web交易。IBM z15具有多达190个可配置的核心和40TB内存空间，可以交付卓越的性能。

结语

在混合多云环境下，IBM z15以现代化基础架构，一方面保证云中数据安全，另一方面通过云原生开发推动创新，以快速应对瞬息万变的市场需求，进一步推进行业客户的数字化转型。

2020年1月20日，主题为“混合多云时代，IBM大型主机帮你赢”的线上研讨会即将开启。届时相关专家将系统讲解IBM现代化主机本地化战略、IBM z15全新亮点以及本地化价值，同时还有新品功能真实演示，精彩 不容错过，还等什么？赶紧点击链接报名吧！http://www.zhiding.cn/special/2020_Q1_LinuxONE