谷歌宣布将在Google Cloud上支持IBM Power Systems

谷歌宣布与IBM合作，在Google Cloud云基础设施上支持IBM Power System，从而将目标瞄准了较旧的计算工作负载。

谷歌宣布与IBM合作，在Google Cloud云基础设施上支持IBM Power System，从而将目标瞄准了较旧的计算工作负载。

此举让企业可以充分利用那些无法轻松替换或者迁移到云的旧有基础设施和工作负载。这些工作负载中有很多都是运行在IBM Power Systems上的，而且到目前为止，IBM是唯一一家让客户可以通过云访问Power System的厂商。

Google Cloud全球生态系统公司副总裁Kevin Ichhpurani在博客中这样写道：“那些希望借助云实现现有基础架构现代化并简化业务流程的企业面临很多选择。一方面，一些企业组织正在重新构建整个旧系统以能够利用云。但同时，很多企业组织希望继续利用现有基础设施，又能利用云具有灵活性的使用模式、可扩展性、以及在人工智能、机器学习和分析等领域的新功能。”

很多企业使用IBM Power Systems来驱动基于Oracle和SAP应用程序和数据库的关键任务工作负载。谷歌通过在其云上支持Power Systems为这些企业提供了选择，让他们可以利用较旧的工作负载并将其迁移到云中，而无需重新设计应用或者基础设施。此外，企业还可以从与谷歌云服务的更紧密集成中受益。

为什么IBM想让谷歌认为两家厂商在云计算领域是相互竞争的关系还不得而知，尽管很明显IBM是可以从中受益的，因为这可以提高硬件销售。

谷歌表示，将从今天开始在其云平台上支持IBM Power Systems，但尚未公布任何价格信息。