  盘点：2019年十大数据中心新闻

超大规模云数据中心运营商也不断崛起，领跑市场。另一边，AWS、谷歌和微软等巨头在2019年花费了数百亿美元用于构建和装备大型数据中心，获得了来自全球各地政府正在实施的税收优惠政策。下面就让我们来看看2019年这十个最热门的数据中心新闻和趋势。

至顶网计算频道 01月08日 新闻消息： 数据中心市场在2019年发生自我颠覆，让全球可以一窥未来数据中心的建设方式，以及企业购买和消费IT产品的方式。

全球最大的基础设施厂商都坦言，数据中心客户希望以“即服务”的方式采购、消费和管理IT技术，戴尔和联想等巨头都发布了基于使用方式的、付费即用的数据中心新产品。

超大规模云数据中心运营商也不断崛起，领跑市场。另一边，AWS、谷歌和微软等巨头在2019年花费了数百亿美元用于构建和装备大型数据中心，获得了来自全球各地政府正在实施的税收优惠政策。

下面就让我们来看看2019年这十个最热门的数据中心新闻和趋势。

10、自治型数据中心变成现实

为了让数据中心实现自治，今年数据中心领域出现了一系列创新技术，例如人工智能和智能自动化，其中有两家数据中心基础设施提供商走在最前沿，分别是戴尔和HPE。

戴尔今年发布了PowerOne自治基础设施，将Dell EMC所有基础设施旗舰产品和VMware vSphere结合在一个单一架构中，并封装在一个面向结果的内置自动化引擎中。最大的亮点在于名为PowerOne Controller的PowerOne内置智能自动化引擎，它可以自动执行数千个任务。该解决方案采用Kubernetes微服务架构和Ansible工作流程来实现组件配置和生命周期管理的自动化。

6月，HPE推出了具有革命性的存储平台Primera，结合了HPE创新型人工智能和预测分析技术InfoSight。HPE Primera平台让企业可以预测和预防问题的发生，提高应用性能，在几秒钟内完成存储调配，并具有内置的操作系统，可将数据服务解耦，从而可实现数据服务的独立部署、升级和重新启动。

9、联想进军数据中心即服务市场

联想在2019年推出了基于使用情况的基础设施即服务即Lenovo TruScale Infrastructure Services，从而改变了数据中心解决方案的销售方式。TruScale是一款针对联想数据中心产品的付费即用型订阅产品，采用基于耗电情况的模式，使客户无需购买设备即可使用内部数据中心硬件和服务并为其付费。客户不需要购买或者其他IT资产，也没有最低容量要求。

渠道合作伙伴可以借助Lenovo TruScale以付费即用的模式售卖所有联想的数据中心解决方案，包括ThinkAgile软件定义基础设施和ThinkSystem服务器产品组合，该模式中包含了硬件安装、部署、管理、维护和拆卸。联想还推出了一项创新，就是提供客户门户和合作伙伴门户，让他们可以通过单一窗口连续查看客户数据中心的使用情况。

2019年对于联想来说，是朝着运营资本销售的方向转变的一年。联想表示，最终将让联想产品组合中的每一个资产——从数据中心到边缘再到物联网——都可以以“即服务”的模式进行售卖。

8.、数据中心并购步伐惊人

随着很多企业开始把工作负载转移到云端，并依靠托管提供商提供IT基础设施，2019年数据中心领域发生的并购交易数量惊人。尽管尚未正式公布，但2019年很可能会成为数据中心并购数量创纪录的一年。

企业不必花费精力在运行和管理自己的数据中心上，而是把设施交给托管服务提供商，托管服务提供商采购设施，扩大全球覆盖范围，从而更好地为超大规模云提供商和企业提供服务。仅在2019年上半年，数据中心领域就有52笔交易，超过了2016年全年的总和。仅在过去几个月中就有数十笔数据中心并购完成。

私募股权和投资者推动着2019年的并购热潮。例如，数据中心托管初创公司Stack Infrastructure获得10亿多美元的融资，投资公司Colony Capital收购了在全球部署了39个数据中心的Digital Bridge Holdings。很多投资者认为，数据中心将是数据驱动型经济中的一个新的重要资产。

7、Oracle近年来最大的数据中心投资

在看到了AWS、谷歌和微软在建设数据中心方面花费数十亿美元之后，2019年Oracle也加码了数据中心投资。2019年9月举行的OpenWorld大会上，Oracle宣布一项计划，将在未来15个月内平均每23天开放一个新的数据中心区域，全球范围内增加20个设施，真是一项大胆的投资战略。

Oracle将在2020年底之前开放20个新的Oracle Cloud站点，包括17个商用中心和3个政府中心。这项重大投资将让Oracle云可用性区域从16个增加到36个，以更好地与微软Azure、Google Cloud Platform和AWS展开竞争。Oracle为了支持数据中心的扩张，还计划新增2000名员工来扩展和推动云计算的采用。

Oracle Cloud将在美国加州、智利、蒙特利尔、墨尔本、阿姆斯特丹、新加坡、以色列、南非、巴西贝洛奥里藏特、日本大阪、印度海得拉巴、韩国春川，威尔士新港新建数据中心，并在沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国分别新开两个数据中心。Oracle还打算为英国政府开放两个地区，为以色列政府开放一个地区。

6、新税收优惠政策推动数据中心建设

全球不少政府机构开始实施数据中心税收优惠政策，以吸引企业在该国建设新数据中心，并为该地区带来新的就业机会。随着云的兴起和数据需求的增长，各国各地政府都在努力将数据中心引入所在地区。

例如，美国伊利诺伊州立法机构通过了一项数据中心税收优惠政策，对于符合资格的、未来10年内构建数据中心的厂商免收州和地方的销售税。另一个例子是，Facebook正在犹他州建设一个超大规模数据中心，从该地区获得了约1.5亿美元的资产税费优惠。

特别一提的是Amazon，也一直在积极争取数据中心税收优惠政策。今年，美国俄勒冈州地方政府同意15年内对Amazon完全免征资产税，以鼓励Amazon在该州建设新的数据中心园区。Amazon正准备开始建设俄勒冈州东北部的第7个数据中心。在美国之外，阿根廷国民大会通过了《知识经济法》，以促进对数字经济的投资，并承诺对技术公司提供丰厚的税收优惠。Amazon今年宣布了计划投资8亿美元在阿根廷新建一个数据中心，该计划获得了阿根廷政府的税收激励，例如所得税税率从35％降低到15％，以及获得更低成本的能源和人力。

5、数据中心托管Titans Equinix和Digital Realty争夺霸主地位

托管巨头Equinix和Digital Realty在2019年主导着数据中心大规模并购。两家都在2019年进入扩大海外市场，将面向全球客户的超大规模数据中心建设费用翻了一番。

Equinix在2019年投资10亿美元用于在整个欧洲建设超大规模数据中心，同时以1.75亿美元价格收购了Axtel SAB数据中心进入墨西哥数据中心市场。为了满足超大规模生产者的需求，这家位于加利福尼亚州红木海岸的数据中心厂商创建了xScale数据中心，以提供Equinix的互连和边缘服务套件，目前这些套件与AWS、微软和谷歌在Equinix现有访问点是捆绑在一起的。

Digital Realty今年扩大了在亚洲和欧洲的数据中心业务。10月，Digital Realty宣布计划以84亿美元收购Interxion，这也是近年来数据中心领域规模最大的收购之一。Interxion在欧洲业务的53个数据中心位于22个欧洲县和13个城市区（包括巴黎、法兰克福和阿姆斯特丹），是欧洲最有价值的数据中心提供商之一。

Digital Realty声称，一旦完成对Interxion的收购，自己成为全球规模最大的托管数据提供商。然而Equinix首席执行官Charles Meyers对这一说法并不认同。他在10月公司的财报电话会议上说：“我想说他们的这种并购确实在试图复制[Equinix的]市场范围、规模和价值方面缩小了一些差距。”

对于Equinix和Digital Realty来说，今年都是重要的一年，因为双方都扩张了自己的数据中心版图，面向未来推出了创新的产品。

4、Amazon正式进入数据中心硬件市场

AWS在2018年底发布了AWS Outposts，在数据中心行业掀起了一阵波澜。AWSOutposts是一种内部部署的集成硬件堆栈，可以运行无缝连接到Amazon公有云的原生AWS或者VMware环境。但是，AWS花了一年多的时间才在今年12月将AWS Outposts投入市场。

现在，Outposts正式开始提供AWS EC2实例和EBS块存储，以及两个托管容器服务ECS和EKS，并将2020年上半年添加S3存储。该解决方案有两个变体：AWS Native，适合于那些想使用AWS API和控制平面的客户；以及针对那些想使用VMware控制平面、可能还要结合VMware Cloud on AWS的客户。

思科与AWS在数据中心领域结盟，为AWS Outposts上的云环境提供思科的Application Centric Infrastructure（ACI）技术。思科还计划将AppDynamics集成到Outposts中。不仅如此，Amazon还推出了源于Outposts技术的AWS Local Zones服务。

3、戴尔释放云计算潜力

作为今年戴尔最大的一次产品发布，Dell Technologies Cloud提供了一个一体化的数据中心即服务架构。Dell Technologies Cloud提供了基于使用情况的消费模式，由两个类似的产品组成，都具有与超融合基础架构VxRail或者其他Dell EMC硬件组合集成的VMware Cloud Foundation相同的基础。

Dell Technologies Cloud从今年开始出货，市场反馈“非常好”。这表明戴尔已经做好了加入数据中心即服务竞赛的准备，为客户提供购买Dell Technologies Cloud的多种选择，包括运营支出、租赁、按服务使用或者按使用付费。

11月，戴尔推出了Dell Technologies On Demand进一步扩大即服务战略，让众多渠道合作伙伴能够以即服务和按使用付费的方式售卖几乎所有Dell EMC和VMware解决方案——从PowerEdge服务器到Dell Technologies Cloud。戴尔首席执行官Michael Dell最近表示，戴尔将在2020年“重度投资”Dell Technologies Cloud。

2、超大规模数据中心成为新常态

2019年最大的变革之一是围绕现有大多数新数据中心的建设方式展开的。尽管传统数据中心通常支持数百个物理服务器和其他IT硬件以及数千个虚拟机，但今年大多数新建数据中心都是超大规模数据中心，除了数百万个虚拟机之外，还支持数万个服务器和硬件。

在过去6年中，超大规模数据中心一直以创纪录的速度增长，自2013年以来，超大规模数据中心的数量增加了2倍。2019年第三季度末，有多达504个大型数据中心和超过150个超大规模中心正在建设中。

Amazon、苹果、谷歌、Facebook和微软主导着2019年的数据中心建设，所有这些巨头都在建设超大规模的数据中心。2019年超大规模数据中心支出有望打破记录，仅在第三季度支出就超过310亿美元，同比增长8％。

根据Synergy Research Group的数据，2019年前三个季度，超大规模数据中心运营商占数据中心硬件和软件总支出的33％，高于2017年的26％和2015年的15％。预计到2020年，超大规模数据中心的支出增长不会放缓。

1、 数据中心即服务步入主流

过去的几年中，云计算颠覆了很多IT行业，改变了企业购买和使用IT技术的方式。2019年最大的数据中心趋势就是全球最大规模的数据中心基础设施提供商（例如戴尔和联想）都发布了数据中心即服务新产品，为客户提供更类似于云的销售模式，以下产品推出了新的数据中心即服务产品，同时推动着渠道合作伙伴跟上步伐。与传统的交易方法相比，以运营支出销售为重的销售模式注重提供增值服务，强化了渠道合作伙伴的盈利能力。

“你必须脱离以商品为基础且利润率很低的交易方式，转变为纳入服务的方式，这确实改变了合作伙伴的盈利情况，”HP副总裁、美洲渠道计划与赋能负责人Gary Simms这样表示。“我们正努力在合作伙伴群体中真正激发这一影响，这对于你怎么看待你所做的、你给客户提供的，是具有变革意义的。”

思科、戴尔和HPE等厂商都期望“即服务”最终改变企业购买、使用和管理数据中心IT基础架构的方式。尽管今年有些厂商抢先进入了数据中心即服务市场，但HPE成熟的GreenLake付费即用型产品也许可以让我们一瞥未来。2019年，HPE GreenLake渠道销售额超过8.5亿美元。在HPE整个财年中，HPE GreenLake渠道销售额增长了231％。今年，行业领先的基础架构提供商们证明，他们愿意改变销售数据中心解决方案的方式。