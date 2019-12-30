企业上云第一步 UCloud以产品抓手加速产业互联网布局

在UCloud私有云与容器产品线负责人叶理灯看来，私有云除了安全可控、合规、灵活定制等特性外，其实本质上应该是一个业务赋能平台，并且自身是可演进的。

至顶网计算频道 12月30日 新闻消息（文/李祥敬）：在数字化经济蓬勃发展的今天，企业要想在市场中保持竞争力必须进行数字化转型，而上云是重要抓手。目前市场中上云方案有很多，比如公有云、私有云、混合云等。毋庸置疑，公有云市场发展已经趋于成熟，不过私有云市场正在随着传统行业客户上云的提速而迅速发展。

通常，私有云受到企业青睐的原因可以概括为：安全可控，安全性和可控性依旧是企业选择使用私有云最重要的因素；合规要求，金融、政企等领域对数据安全要求非常敏感，部署私有云则可以让数据以及关键应用掌握在企业数据中心内部，并能更好地满足合规性的要求；灵活可定制，企业可以根据业务需求灵活配置。

在UCloud私有云与容器产品线负责人叶理灯看来，私有云除了安全可控、合规、灵活定制等特性外，其实本质上应该是一个业务赋能平台，并且自身是可演进的。“当前企业数字化转型不断深入发展，UCloud在公有云、私有云、行业云、混合云等方面可以为这些积极寻求转型的企业提供定制化的解决方案。”

围绕客户需求的全栈云产品

在发展初期，云计算围绕的是提升获取资源的效率问题，但是并没解决运维的问题，因为客户采用虚拟机部署业务，运维的工作还是客户自己解决，只是说客户从运维物理机变成运维虚拟机。这些年随着容器技术的发展，运维便利性的难题得到极大改善。“现在的运维也有两个负担，一个是面向应用的运维，一个是面向资源的运维。云计算最终的发展的逻辑是希望用户不再关心资源的问题，实现纯粹以应用为中心的运维。”叶理灯说。

因为客户的需求也在不断发展，最初他们可能在开发环境上线时使用云计算，为了提高效率、降低成本，用户愿意将整个研发流程都放到云计算平台，这就需要云厂商提供代码托管、自动化CI/CD或者PaaS能力。从IaaS到PaaS，客户需求扩张推动着公有云向前发展。

“我们认为公有云一定是未来的趋势，但在发展过程中，企业考虑要不要上云时，一方面有安全性（数据安全）的顾虑，另一方面有IT体系转变的问题。这种情况下私有云和公有云处于并存的状态，共存时间可能很长，而且不同企业有着不同的发展阶段。所以是私有云、混合云、公有云三者会并存，UCloud在这三方面都会有布局。”叶理灯说。

一部分企业不选择私有云的原因，是因为公有云的好处很明显，企业不用买物理机也无需囤积机器，就像改买为租，对企业而言更加轻资产；而倾向于选择私有云的企业，主要是因为数据安全的问题，或者说是监管的问题。所以现在私有云的另外一个趋势，就是云跟着数据走，数据在哪里云就在哪里，这是出于数据安全性考虑，属于信任问题，很多企业选择将云计算直接部署在数据所在的地方。对于混合云，企业就是将敏感数据放在私有云，不敏感的数据放在公有云。

虽然说公有云现在发展已经非常普及，越来越多的企业已经开启了上云进程，不过受制于云计算的渗透率，私有云是很多企业上云的第一步。叶理灯解释说，在云计算发展过程中，互联网行业天生对云计算的接受程度最高。但是当云计算向传统行业渗透时，传统行业上云其实是一个阶段性的过程，传统企业可能会先上私有云，最后可能再上公有云。

这也是目前私有云市场快速增长的原因，因为受经济环境的影响，降本增效是趋势，出于数字化转型的推动，企业将IT资源云化，通过云计算将旧机器利用起来，提高资源利用率。从私有云的形态来看，其实第一代私有云很简单，就是把企业内部的服务器虚拟化。这个时候业界对私有云的认识就是虚拟化。

叶理灯表示，现在将私有云推荐给一个企业时，企业会觉得云计算不是一个新的概念，不会为一个概念买单。“企业需要的是业务赋能的平台，而不是一个云计算平台，所以私有云有一种趋势叫全栈化。全栈化提供整体的业务解决方案，比如大数据解决方案，AI解决方等等，客户更愿意接受整体方案，而不是仅仅接受一个云计算平台。对于用户而言，云计算是一个技术概念，为了与业务融合，产品形态要更全，即全栈解决方案。另外PaaS正在向前发展，现在容器热度也很高，容器跟业务的结合是很紧密的。”

UCloud的私有云布局

正是基于这样的思考，UCloud很早就开始对私有云市场的布局。叶理灯说，UCloud在公有云方面一直布局很深，确实大部分企业选择了公有云，但另一部分企业选择了私有云。所以在私有云方面，UCloud一直在布局。

在产品形态方面，UCloud提供了多样化的选择，比如公有云的私有化版本，或者专有云版本，其主要是面向大型客户，他们采用私有云，但是需要用到公有云的所有产品，将公有云产品完整迁移到客户数据中心，专有云其实也是私有云的一种形态，但专有云产品非常完备，跟公有云的体验是一样的。

对于中小规模的客户，如果客户希望管理节点更小，更加轻量，而且部署的时间更快，UCloud还提供了UCloudStack，UCloudStack具有基于高性能的虚拟化核心、分布式存储、云管理平台等六大核心能力，提供完善的IaaS产品，不仅延续了公有云简单易用的使用习惯，并且能横向规模化扩展弹性扩容，实现快速交付，降低用户的拥有和使用成本，提高运营和管理效率。

“因为不同规模企业、不同的部署规模，促使我们用不同的类型的产品去满足客户需求。当UCloudStack发展起来后，我们可以向中型和大型客户发展。因为UCloudStack完全与UCloud公有云体系打通，是一个相对成熟的产品，是同UCloud公有云一样经过考验的产品。”叶理灯说。

从2017年8月开始开发，历经16个月，写出超过18万行代码，UCloudStack于2018年6月有了1.0版本，2018年10月有了第一个用户，在办公场景中率先落地。从产品开发的角度，UCloudStack不仅功能丰富，而且界面与公有云类似，操作简便，可靠、可运营、可定制。

UCloudStack是UCloud的厚积薄发之作。UCloud拥有多年公有云运营经验，了解企业客户的上云需求。从功能到使用，UCloudStack借鉴了UCloud在公有云方面的积累。UCloud自成立起就具有中立基因，坚持自主研发技术，自2012年成立到现在，陆续推出了100多款产品。UCloud的工程师文化和创新能力是推出UCloudStack的重要基础。

叶理灯表示，UCloudStack之所以选择自研，是因为未来私有云发展很重要的一点就是要有演化功能。“因为企业采购了一个私有云，有可能业务发生变化，我的技术团队在进步，企业希望这套私有云是能向前演进的，私有云最起码要有升级功能，而不是一锤子买卖。而开源产品要求企业内部技术团队的能力足够强，基于开源代码进行自主开发，这通常很难做到。”

UCloud公有云是自研的，天然就会把资源放到私有云里面去，形成演化体系。从IaaS、PaaS、Serverless到各种垂直领域，IT资源环境会让系统自我升级、自我演化变得更加可控，而不是受制于社区。开源要求通用，通用的话就缺乏个性，缺乏对于具体企业的理解，如果一个能力足够强的私有云厂商，作为开源的贡献者，有可能会引导开源向自动演化的方向发展，但是这种情况其实是很难控制，对于小厂商是不能享受这种演化的进步带来的好处。私有云还是应该可控的。

基于对用户和市场需求的理解，UCloudStack能够随着用户的进步自动化演进或能自动升级，实现类似公有云从IaaS到PaaS到未来Serverless的演进方向。对于自身切入私有云市场的优势，叶理灯说，UCloud的路线跟其他私有云厂商不一样，UCloud从公有云做起，公有云在某些方面的需求更复杂，而UCloud公有云平台经过不同行业不同场景客户在稳定性方面的考验，同时，UCloud的客户在IT建设方面走在了行业前列，这对UCloud的私有云布局也是大有裨益的。

产品化加速行业私有云落地

UCloudStack的定位为轻量级专有云平台，1台服务器可POC验证，3台服务器即可构建生产环境。UCloudStack有两种交付方式，纯软件的方式适合有一定虚拟化或云化基础的客户，UCloudStack可以无缝融入客户原有的系统中；软硬件一体化的交付方式，部署起来更快捷简单。

今年，UCloudStack超融合一体机正式推出，基于公有云基础架构，目前已推出机架式一体机产品，后续还将推出便携式一体机，可解决用户在操作、运维管理等方面的实际问题：交付方面，UCloudStack超融合一体机出厂时可按客户需求预装UCloudStack云平台等软件，一体化整体交付，用户开箱即用，并可极速部署线上业务；操作方面，UCloudStack超融合一体机基于UCloud公有云架构研发，用户可享与公有云一致的操作体验；运维管理方面，用户可通过大屏监控、统一运维运营平台、统一云资源管理平台三种方式对虚拟资源及物理资源进行统一调度、监控、运维，实现全流程管控，灵活管理云上资源；产品层面，除了提供虚拟机，网络等产品之外，UCloudStack超融合一体机支持MySQL、Redis、对象存储等常用的PaaS软件，降低用户的运维成本。

叶理灯说，UCloudStack具有安全稳定、便捷高效、智能可靠、异构兼容四大特性，用户可通过管理控制台或APIs快速安全的构建和部署业务资源及数据中心，支持与UCloud公有云无缝打通，灵活调用公有云能力，帮助用户构建一个安全可靠的混合云架构。“概括起来，UCloudStack的优势是轻量，部署周期短，而且需要的管理节点非常少；源于公有云体系，产品成熟度经受过各个行业各个场景的考验；国产化，通过国产化硬件的认证。”

UCloudStack面向有云化或虚拟化需求、却受安全或合规限制，短期无法使用公有云的客户，可用于诸如企业内部的私有云、垂直行业云或政务云、智慧城市等多元化场景。目前已为北京市政务云、泉州移动企业云、富士康工业云等用户提供了服务。“云计算技术如何与行业业务结合在一起，这其实需要家针对云计算技术输出行业解决方案。UCloud有专门的部门从事这个研究，比如AI解决方案，然后以产品作为载体交付给客户。”叶理灯说。

在产业合作方面，UCloud与安全厂商、硬件厂商、CMP等有广泛合作。比如UCloud与英特尔合作，通过采用英特尔最新的处理器产品，让客户享受技术红利。特别是在国产化方面，UCloudStack通过银河麒麟兼容性互认证，还通过华为技术认证，可为国产操作系统提供稳定支持。针对行业客户的需求，UCloud与合作伙伴一起提供定制化方案，并做好平台开放，让产品的灵活度更高，降低定制的成本。

对于未来的规划，叶理灯表示，私有云必然是UCloud非常重要的一个战略，并为此单独成立了私有云与容器产品线，在产品化方面进行更多的探索。比如提高超融合一体机的产品丰富度，包括机型，还有部署其中的软件。另外UCloud还计划推出容器类的私有云服务，私有云的全栈解决方案，以及全栈式的国产化一体机，满足不同客户的业务场景，推动整个行业的数字化转型进程。