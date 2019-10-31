 Achronix和BittWare联合推出PCIe数据加速卡，满足高性能高带宽应用需求

Achronix和BittWare日前联手推出了基于Speedster7t FPGA芯片的新型VectorPath PCIe加速卡，以满足那些高带宽数据加速应用的需求。

至顶网计算频道 10月31日 新闻消息（文/邹大斌）：日前，Achronix与Molex旗下的FPGA加速器产品供应商BittWare联合宣布：推出一类全新的、面向高性能计算和数据加速应用的FPGA加速卡。

新推出的VectorPath S7t-VG6加速卡搭载了Achronix今年新推出的Speedster 7tAC7t1500独立FPGA芯片，该产品采用7nm工艺打造，在同类PCIe FPGA加速卡中提供了目前业界最高性能的接口。这些高性能接口包括1x400GbE和2x100GbE接口，以及总带宽为4Tbps的8组GDDR6的板上存储器，使该加速卡成为高带宽数据加速应用的理想选择。

众所周知，当下越来越多的企业纷纷引入人工智能技术，相应地带来了对计算能力的旺盛需求，也带火了数据中心加速器市场。根据Research and Markets的研究数据，数据中心加速器市场将从2018年的28.4亿美元增长到 2023年的211.9亿美元，年复合增长率（CAGR）达到49.47%。这其中FPGA以其在人工智能训练场景中的独特优势，而成为年复合增长率最高的细分市场。

“对于许多应用（比如很多AI应用训练场景），FPGA比GPU和CPU有更高的性能、功耗比率，同时与ASIC相比，FPGA又具有可重配置的特性，因此，有着广泛的应用前景。”Achronix市场营销副总裁Steve Mensor表示。

Achronix市场营销副总裁Steve Mensor

实际上，很多大型企业早就已经将FPGA引入了自己的数据中心，比如，在微软Azure和亚马逊AWS等巨头的大型和超大型数据中心内都已经广泛部署FPGA。

Steve Mensor说：“这些巨头们有着很强的技术能力和人才资源，所以它们可以自己把FPGA整合到自己的计算平台中，用以加速应用。而众多中小公司受限于自己的技术实力，要享受到FPGA的好处，就需要第三方的帮助，VectorPath S7t-VG6加速卡的到来就可以满足它们的需求。”

据悉，专为高性能和高带宽数据应用设计的VectorPath加速卡具有以下硬件功能：400GbE QSFP-DD和100GbE QSFP56接口；8组GDDR6存储器可提供4 Tbps的总带宽；1组带有错误检查和纠正（ECC）功能的、运行频率为2666MHz的DDR4存储器；符合PCIe的要求并获得了认证；Speedster7t FPGA芯片集成了带宽为20 Tbps的二维片上网络（NoC）；692K的6输入查找表（LUT）；40K Int8 MAC提供高于80 TOps的算力；OCuLink – 用于连接扩展卡的4通道PCIe Gen 4连接器。

VectorPath加速卡还包括一整套Achronix的ACE开发工具，以及BittWare的基板管理控制器和开发工具包，其中包括API、PCIe驱动程序、诊断自测和应用示例设计，以提供快速的、开箱即用的体验。专为原型设计和大批量生产应用而设计的VectorPath S7t-VG6加速卡使设计人员能够处理极大量的数据，这是前几代FPGA无法做到的。

值得一提的是，VectorPath中采用的Speedster7t FPGA系列芯片为高带宽数据加速应用提供了全新的性能和适应性。一个是其内置的人工智能/机器学习（AI / ML），大幅提升了人工智能应用的性能；另一个是它革命性的2D片上网络（NoC）技术，其带宽容量超过20 Tbps，可将数据从高速接口移动到FPGA逻辑架构，或跨越FPGA逻辑架构进行数据移动。该2D NoC通过在每个方向上为每个NoC行和列提供256位的单向总线和总计512 Gbps的带宽，从而缓解了数据瓶颈。NoC的主要接口是行业标准的AXI通道。在ACE 8.0设计软件中，现已提供对Speedster7t AC7t1500器件的初始软件支持。

VectorPath S7t-VG6加速卡将于2020年第二季度初开始供货。企业有多种方式可以买到VectorPath：一是可以通过BittWare采购VectorPath加速卡，另一个是可以通过其OEM供应商（如戴尔、HPE等）采购集成了VectorPath加速卡的服务器。另外，也可以直接采购BittWare的TeraBox FPGA Server，这是BittWare为VectorPath定制的服务器。