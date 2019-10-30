AMD发布第三季度财报 收入创2005年以来新高

AMD结束了长达一年的重组，今天公布的财报显示AMD实现了自2005年以来的最高季度收入。

AMD结束了长达一年的重组，今天公布的财报显示AMD实现了自2005年以来的最高季度收入。

发布该季度财报的时候，AMD推出7纳米Epyc、Ryzen和Radeon处理器已经整整一个季度了，但是由于AMD对下个季度的指引未到预期，导致股价在盘后交易出现小幅下跌。

第三季度AMD在股票补偿等特定成本之前的收益为每股18美分，收入为18亿美元，同比增长了9％，与华尔街预期的每股收益18美分、收入18.1亿美元持平。

AMD首席执行官Lisa Su在声明中表示：“我对我们所取得的进展感到非常高兴，因为我们拥有史上最强大的产品组合、强大的客户动力、2020年及未来领先的产品路线图。”

AMD正身处于一个多少有点陌生的领域，人们普遍认为AMD在该领域相比最大的竞争对手英特尔来说有着很大的优势，后者一直在努力寻找可以与AMD现有这一代处理器相匹配的产品，包括AMD新一代的7nm Epyc数据中心芯片。

AMD在8月推出了第二代Epyc芯片，当时Su称这一代处理器是“全球最快的x86处理器”，并已经被谷歌和Twitter的数据中心以及其他众多客户采用。

Epyc芯片的推出的Ryzen上一代是AMD在5月推出面向个人计算机的Ryzen CPU，后者也采用7纳米工艺制造，芯片上可以容纳更多的晶体管挤，这就意味着计算速度更快且整体功能更强大。

如果AMD提供的数据可以说明一定问题的话，那么这款新芯片在市场中显然是炙手可热的。从AMD最大的计算和图形业务部门业绩来看，该部门的季度收入为12.8亿美元，同比增长36％，推动增长的动力主要来自于Ryzen处理器，AMD这样表示。

Su说：“我们看到市场对高端Ryzen处理器的需求特别强劲，我们的客户端处理器市场份额已经连续第八个季度实现增长。”

AMD的企业、嵌入式和半定制业务部门（包括Epyc芯片）的收入为5.25亿美元，同比减少27％，AMD将其归咎于半定制业务收入低于预期。

但是，如果没有Epyc芯片销售的推动，这个数字会更糟。AMD表示，在8月份推出新一代Epyc芯片之后，Epyc的收入和单位出货量比上个季度增长了50％多。

Moor Insights＆Strategy分析师Patrick Moorhead表示，结果表明AMD正在蓬勃发展。

Moorhead表示：“这主要是受到了7纳米组件（包括Ryzen、Radeon和Epyc）第一个完整季度业绩推动的。其中，包括Ryzen处理器和Radeon显卡在内的PC业务以36％的惊人增幅领跑。”

Pund-IT分析师Charles King表示认同，他认为AMD的业绩非常好，与英特尔等竞争对手相比，AMD不断增强的竞争力给他留下了深刻的印象。

King说：“多年来，AMD生产的芯片和竞争对手的一样优秀、但售价要低得多。在首席执行官Lisa Su的领导下，AMD证明了自己可以与竞争对手匹敌，并经常在创新和性能方面击败竞争对手。”

AMD财报表上唯一不足的是下个季度的指引低于预期。AMD表示，第四财季的营收约为21亿美元，略低于华尔街21.5亿美元的预期。