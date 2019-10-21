收购Red Hat带来利好 IBM收入却未达预期目标

IBM今天公布第三季度财报显示该季度IBM未能达到华尔街的预期水平，并将其归咎于某些欧洲市场的疲软导致IBM全球技术服务部门销售额下滑。这也使得IBM股价在盘后交易中下跌了5％多。

IBM今天公布第三季度财报显示该季度IBM未能达到华尔街的预期水平，并将其归咎于某些欧洲市场的疲软导致IBM全球技术服务部门销售额下滑。这也使得IBM股价在盘后交易中下跌了5％多。

财报显示，该季度IBM在股票补偿等特定成本之前的收益为每股2.68美元，略高于分析师普遍预期的每股2.67美元。该季度IBM的收入为180亿美元，同比下滑了3％，低于市场预期的182.2亿美元。

在IBM公布财报之前，分析师们一直在寻找IBM核心业务部门发展稳定的迹象，以及收购Red Hat对IBM底线的影响。

遗憾的是，IBM全球技术服务部门的销售额下滑了5.6％至67亿美元，而该部门是IBM最大的业务部门，为全球一些最大型的数据中心客户提供服务。IBM首席财务官James Kavanaugh在财报电话会上表示，由于德国和英国的客户业务量减少使得销售额下滑。

收购Red Hat至少对IBM的云和认知软件部门带来了积极的影响，该部门的收入增长了6.4％达到52.8亿美元。IBM于7月9日结束了对Red Hat的收购，并Red Hat的数据首次纳入财报中。

这次收购也是IBM有史以来最大一笔收购，表明IBM首席执行官Ginni Rometty将赌注押在了新兴的混合云和多云市场以求推动新的增长。

Rometty在声明中表示：“财报结果表明，客户将IBM和Red Hat视为一个强大的组合，信任我们为他们提供开放式混合云技术、创新和行业专业知识，以帮助他们将关键任务工作负载转移到云中。”

但是，云和认知部门的出色表现并不足以弥补其他方面的损失，目前IBM的销售额已经连续五个季度呈下滑趋势了。

Moor Insights＆Strategy分析师Patrick Moorhead表示：“任何认为Red Hat和IBM的结合将产生即时价值的人都过于乐观了。我认为我们还要继续观察几个季度，直到看到双方产生协同效应。”

除此之外，IBM的全球业务服务部门（包括应用管理、咨询和全球流程服务）的收入为41.2亿美元，比去年同期增长1％。

系统收入（包括IBM大型机）达到14.8亿美元，同比减少14.7％，而这主要是z14大型机周期结束的原因，不过到下个季度这个情况应该会有所好转，因为IBM有望在下个季度开始出货新型号的系统。

Stifel分析师David Grossman表示：“预计IBM将在第四季度出货新的大型机和高端存储系统，而第四季度恰好是上一代大型机周期的结束，以及优化运行Red Hat Linux和OpenShift的时候。”

Pund-IT分析师Charles King表示，IBM业绩不佳的原因有三方面：全球技术服务部门表现疲软、继续剥离软件资产、以及系统部门业绩不佳。不过他说，他有信心接下来几个季度IBM的情况会有所好转。

King说：“随着企业继续向混合云迁移，IBM全球技术服务部门的市场参与度会有所提高。此外，在新的z15大型机销售中，Systems几乎肯定会在未来几个季度看到销售量的增长。”

他说，很高兴看到IBM云业务的增长，以及与Red Hat收购相关的增长迹象。

“唯一的阴云就是政治和经济挑形式给企业带来的持续压力，例如中美贸易壁垒、英国脱欧以及特朗普总统可能受到的弹劾。”

但是，即使新主机的销售有望增长，IBM仍被迫下调了全年的盈利预期，一部分是考虑到收购Red Hat的影响。IBM提到了暂停股票回购，以及调整Red Hat收入、股权和保留成本之间的平衡。

目前IBM预计全年营收为每股12.80美元，略低于分析师平均预期的每股12.81美元。