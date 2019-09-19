IBM正式发布z15大型主机 强化数据安全和云集成

IBM本月正式推出了Z系列大型机的最新成员——z15，这也是IBM近两年首次更新大型机产品家族。

IBM本月正式推出了Z系列大型机的最新成员——z15，这也是IBM近两年首次更新大型机产品家族。

IBM的z15系列大型机升级了数据安全控制并强化了云集成，此外也有众多自2017年以来对该产品线进行的重大硬件升级。

IBM特别强调了与Cloud Pak容器加套餐的整合，此举旨在使大型机对于那些使用混合云的企业更具吸引力。

z15大型机的另一个卖点是数据安全功能。 IBM在z15大型集中新增了Data Privacy Passports系统，该系统可以加密和管理多台计算机上的数据密钥和访问策略。此外还有新的Z系列板载处理器、14纳米12核芯片、主屏5.2GHz，以及升级的分支预测器等。

在存储方面，IBM表示z15将通过采用DS8900F全闪存存储大幅提升运行速度。

“IBM Z是解决混合云主要难题（如安全性、隐私性和敏捷性）的重要组成部分，”IBM z总经理Ross Mauri表示。

“通过z15，我们的客户可以拥有他们想要的云，拥有他们所需的隐私和安全性——保护传统任务关键型工作负载和最新的工作负载如数字资产保管或者区块链。”

虽然大型机可能被认为是一个过时的概念，但对于很多大型企业特别是金融机构来说，大型机仍然是一个必不可少的组成部分，大型机的应用性能、安全性和正常运行时都是具有吸引力的。

IBM希望通过对z系列的重大升级给陷入困境的System产品线带来转机。上个季度IBM硬件部门的收入下滑了19.5％，这部分要归咎于被推迟的大型机发布。

希望随着这款新的大型机进入市场，那些一直等着更换z14大型机的企业会选择购买这款新的系统，为IBM System产品线带来新的收入源。