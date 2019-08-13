直面IT复杂性 IBM MVS让企业业务永续

为了解决企业面对的难题，IBM全球信息科技服务部提供的多品牌技术支持服务（MVS）提供量身定制的交钥匙服务，企业可以技术支持服务全部交给IBM，可以把更多的精力专注于创新和业务拓展当中。

至顶网计算频道 08月13日 新闻消息（文/李祥敬）：数字经济的发展让我们对于时刻在线有了更高的要求。最新行业调查结果，73％的组织承认无法满足用户对不间断访问数据和服务的需求，这将会给企业每年造成2000万美元的损失。这充分体现了停机对收入损失、生产力和客户信心造成的破坏性影响。

业务永续是现今企业的基本需求。企业增加业务效率的同时，正面临应对科技不断发展所带来的挑战，另一方面也要跟上行业发展趋势以保持竞争力。因各类故障导致的系统数据丢失、业务中断都是企业正常运转中重大事故。轻则企业业务受影响，公司营业收入、口碑受损；重则触犯法律，甚至关系人员性命安全。

面对如此严峻的形势，企业IT部门承受了巨大的压力。因为一旦出现故障，IT部门需要派人一一排查，判断故障原因。可现实是企业的系统越来越多，本地的、云端的，运维环境越来越复杂，企业的IT运维支持正在变得越来越“力不从心”。

为了解决企业面对的难题，IBM全球信息科技服务部提供的多品牌技术支持服务（MVS）提供量身定制的交钥匙服务，企业可以技术支持服务全部交给IBM，可以把更多的精力专注于创新和业务拓展当中。

新形势新常态 企业IT运维的苦恼

对于身处当今时代的企业来说，IT变得越来越重要，IT系统与企业业务深度融合。这一方面为企业的业务创新提供了支撑，同时也带来了苦恼。

一般情况下企业的IT供应商都会超过十家，一些大型企业甚至有几十家供应商。特别是在云化趋势下，多云环境下的每一笔交易都可能会涉及到多个IT环境，如何快速诊断问题并解决对于企业来说是非常大的挑战。

这些IT复杂性对于企业实现业务永续造成阻碍。有调查报告显示，超过半数的中国企业正在努力应对复杂性挑战。各种不同的系统、应用程序、新旧基础设施相互交叠，不仅耗费时间和金钱，而且还影响创新，妨碍企业发掘商机。

复杂混乱的IT环境会影响企业响应问题的敏捷性、洞察力以及数字化转型能力。而且这种复杂性来自于企业的各个层面，随着时间的推移，其复杂性还将日趋增高。所有这些都对企业的IT服务团队提出了更高的要求。

企业IT管理在多品牌、多厂商的设备体系中，变得更加复杂，维护成本更高。比如资产管理工作量大，维保管理费时费力，老旧设备故障频发，机器运行状态不了解，缺少详细的服务报告。他们急需要一套完整的、一体化、覆盖多品牌的运维管理服务来解决IT复杂性的问题。在业务深度依赖IT系统和技术的今天，企业需要让IT架构形成合力，而不是被消耗在不同设备之间的冲突中。

IBM全球信息科技服务部，技术支持部大中华区创新解决方案总监元新华说，“IT支持服务要能在复杂的IT环境中实现问题的自动监测、识别和解决，实现预防性IT运维，也能让企业管理者拥出更多的时间投入创新。MVS可以为客户提供单一接口的全生命周期技术支持服务，小到帮客户管理供应商和合同，大到统一管理及维护数据中心不同品牌、不同厂商的软硬件设备，提供整体的行业解决方案，简化了管理的复杂性，并且能够第一时间发现问题，解决问题。”

多管齐下 MVS让企业业务永续

目前在国内，以IBM、惠普、戴尔和联想为代表的跨国IT公司技术支持服务商里，只有IBM拥有超过19000＋位值得依赖的服务人员，为超过30000＋种OEM产品提供支持，通过了200余项行业认证，随时准备满足IT支持需求的服务能力。元新华表示，IBM多品牌技术支持多管齐下帮助企业实现业务永续，具体来说：

企业采用MVS服务，可以大大简化IT运维难度，一旦出现问题，只需要对接一家服务商即可。在传统模式下，企业需要管理不同的服务商，接受时效性不同的服务，比如办公设施的服务商只在工作日的工作时间内提供服务支持，而服务器和存储服务都是7×24随时待命，在这一点上，MVS优势尽显。

除IBM本身的产品和解决方案外，MVS团队可以维护3万种以上的非IBM产品，其中包括众多开源软件。全球1万9千名服务人员可以为客户提供7×24小时的不间断服务，并且在全国7大城市都有备件中心，可以在最短时间内把备件送到客户手中。

第二，IBM提供多品牌支持服务超过20年，在新形势下，IBM也为客户提供了不少创新的服务模式。比如智能运维的时代已经到来，以往被动式的运维手段已经发展到瓶颈阶段，事后处理的服务模式已经不能满足企业对IT系统稳定运行的需求。

MVS通过AI算法通过智能分析，实现设备的预防性维护（Predictive Maintenance）。比如当系统发现客户某台服务器的日志不断重复报警，而这样的报警积累多了可能会意味着某一部件的损坏，就可以提前对部件进行维护，提前预警，降低故障发生对业务造成的影响。此外，MVS还可以通过AR技术进行远程支持维护，只需要将手机对准故障现场，运维专家就可以在后端指导进行故障排除。

在如今这个人工智能无处不在的时代，人的作用是不可替代的，人与智能管理两者不可或缺。企业运维团队与MVS服务团队多年积累的经验和AI算法进行结合，利用监控、机房环境温湿度等多种信息与资产管理平台等系统进行整合，所有设备的位置信息、配置信息、维保状态一目了然，而且可以通过各种图表、仪表盘动态展示实现多维度、可定制的客户服务报告，达到用人工智能技术来辅助IT运维人员的目的。

目前，开源软件在企业用户的应用越来越广泛，从核心关键业务应用到创新业务应用，在多云环境下这个趋势更加明显，每家企业至少有几十种以上的开源软件。开源软件的优势明显，可以让客户尽快用到最新的技术，但却很难获得快速优质的支持服务，毕竟社区支持与企业的需求之间还是存在时间差。MVS可以弥补这个时间差，帮助企业解决开源软件的后顾之忧。IBM MVS支持150种以上的开源软件，这样的支持能力目前在国内是独一无二的。

总之，元新华表示，MVS服务的核心是为客户降低成本，IBM可以调配全球资源，利用规模效应降低维护成本。IBM MVS帮助客户在硬件支持方面所花的时间减少37%，供应商关系管理所花的时间减少43%，多品牌设备的使用寿命延长超过2.5年，IT支持管理成本节省高达30%。“规模庞大的巨型企业把技术服务外包给服务商，其IT团队可以更加专注于创新。规模较小的中小企业也可以减少IT人员配置，同时享受高质量的技术支持服务。”

加速落地 MVS让企业无后顾之忧

近年来， MVS加深了对行业的深耕细作，IBM全球信息科技服务部，技术支持部MVS多品牌支持客户服务总监吴国帅表示，IBM MVS为企业整个IT环境中几乎所有IT设备提供专业的一站式支持，同时为银行、零售、医疗健康及更多领域提供定制的行业解决方案。“目前MVS在零售、金融、制造、医疗等行业都有不少成功案例，我们的整合式技术支持模式通过将我们的人员、流程、技术融入到您的生态系统中。”

比如在零售业，随着竞争的加剧，零售业更加注重门店的开店成本。一家连锁餐饮企业如果需要开设新店，收银机、打印机、点餐大屏幕、自助点餐设备等都需要维护，而MVS可以为客户提供从开店到运营一系列流程化的零售门店服务。

在金融行业，安联人寿早在2014年就与IBM签订MVS合约，由IBM作为单一窗口整合所有系统厂商的运维工作，所有复杂的运维整合问题都由IBM负责处理，不会有当问题发生而难以厘清的情况。运维工作交由IBM MVS团队负责后，安联人寿看见显著的效益：营运效率高、解决问题速度快、成本更加节省、团队无须分心。省下的人力与资源，就是创新的最佳资本。

另外，IBM推出的数字员工帮助企业构建崭新的人机交互和工作模式。比如多渠道交互，包括电脑、微信、手机和业务端，数字员工无所不在；进入更多业务环节中，前台的业务、中台的数据处理乃至到后台的IT运维等，根据业务量身定制，场景化发展，帮助客户提高流程效率；一体化的交付，简化采购流程，非入侵式部署，安全可控。

吴国帅说，目前看，数字员工在简单的票据处理，或者是比较规范的字段处理这类简单任务中完全能够胜任，在复杂的场景则主要是智慧客服、智慧商务中发挥作用。在某银行信用卡中心，数字员工一体机5年为该银行节省了70%的成本。

在制造行业里，IBM和某著名车企在汽车故障识别救援上达成合作，通过合作，IBM提供给终端客户智能故障识别服务，让车企用户在发生汽车故障时快速通过手机，快速扫描、识别汽车故障报警图片，快速处置故障，提高了车企客户的客户体验和客户满意度，让客户在汽车报警时不再焦虑、紧张、茫然不知所措，让车企的品牌得到了提升，实现了双赢。

在医疗行业，基于医学大数据分析得到的更精准风险预测模型，对患者进行风险评估，筛查高危患者，管理可控风险因素并实现个性化的风险干预；融合从复杂医学知识库挖掘的最佳治疗路径，以及从数据分析找到的最佳临床实践，实现认知决策支持，为患者提供规范化和个性化诊疗；利用对话技术，针对特定疾病患者进行自动随访，采集相应信息，生产随风报告，极大降低了医生工作量，提升随访效率。解决患者需求和基层资源之间的供需矛盾，实现诊疗的规范化和个性化。

结语

IBM MVS帮助企业管理IT复杂性和风险，确保业务永续；不断探索新兴技术的创新应用，并将人工智能和自动化融入到基础架构和日常运营中，让各行各业变得更加科学、轻松、智能，最大限度地创造社会价值和商业价值，帮助企业迎接数字经济挑战。

对于技术人员来说，7×24维护业务不间断是永恒的主题。从五年前开始，每年的7月24日，IBM都要举办业务永续日的主题活动，今年的主题是“科技-可思议，服务-道至简”，具体来说，分为“赋灵活，保永续”，“化繁复，为简便”、“兼传统，并创新”、“人为本，更智能”、“求开放，须可控”五大主题。

7月24日至8月16日，2019 IBM 7×24业务永续之旅正在进行中。

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