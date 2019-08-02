关键业务加速上云 IBM LinuxONE有更多担当

作为高效安全的IT基础架构，IBM LinuxONE通过构建足够安全稳定的IT基础架构，承载关键应用运行，保护关键数据。

至顶网计算频道 08月02日 新闻消息（文/李祥敬）：IT关键业务应用（Mission Critical Workloads）是指确保企业正常运作最根本的IT应用比如ERP、CRM、核心交易系统等，其对系统的安全性和稳定性、以及数据的一致性有极高要求。任何系统故障都会造成业务中断，损失是无法估量的。如何让企业的关键业务应用负载能得以优化，更加高效和安全的运转？这正是业界不断探求的方向。

如今企业的IT架构的确发生了非常大的变化，很多企业都在构建更加稳定的IT基础架构，以更加稳健和安全的架构、硬件和软件承载关键性应用和数据。在关键业务领域，企业更加注重高效率，高可靠性，易扩展的平台。适用于业务关键型应用程序的IT基础设施应该最大程度地减少计划内停机时间，端到端地处理安全性和可用性问题。

现实是企业对于IT的需求持续增加，并不能简单通过大规模构建x86数据中心来实现，因为数据中心的大规模建设会给企业造成很多困扰，比如机房空间占用、能耗问题等，这直接带来企业TCO的增加。

企业需要更健壮的IT基础设施（包括硬件和软件），承载AI、大数据分析、SAP HANA、大规模交易和区块链等关键应用并对工作负载进行优化。集可靠性、可用性、安全性及轻量化于一身的IT架构，成为众多企业用户追求的目标。

基于此，IBM在过去几年以“负载为要、敏捷多云、安全无虞”为出发点，对旗下的一系列硬件如大型主机Z、LinuxONE、存储进行了一系列革新和迭代，希望为企业构建起真正的现代基础架构，让“就绪今日，架构未来”的理念发挥出了更大的作用和价值。

作为高效安全的IT基础架构，IBM LinuxONE通过构建足够安全稳定的IT基础架构，承载关键应用运行，保护关键数据。

IBM LinuxONE承接IBM大型主机Z的技术特性、全面支持Linux拥抱开源，IBM LinuxONE具备虚拟化整合能力、强大的I/O性能与极高的安全性、可拓展性以及RAS (可靠性、可用性和可服务性)，能充分满足企业关键业务和数据库平台对底层IT架构的高标准需求。特别是在x86整合方面，1个IFL处理器可以整合33＋以上 x86 核心，机房、电能都可节约 70%以上。

安全、可扩展且极其高效是LinuxONE的本色，其已经在社保、医疗、银行、交通落地多家企业案例。在中国已经有不少银行把LinuxONE作为核心的数据库服务器，从而减少CPU整合和软件授权等相关的费用，减少数据中心的占地成本。

关键业务上云进行时

随着数字经济的深入发展，对于政府机构、金融、医疗等行业，交易处理、核心数据库、商业智能分析等是其所有关键业务的核心，这些关键业务系统的云化是企业转型的关键。有调查显示，过半数的中国企业已经开始用云支撑关键业务系统。他们愿意把包括ERP、CRM、HR、SCM、数据库服务以及大数据计算等在内的核心业务系统放在自己的私有云或行业云上。

但是关键业务上云面临业务可靠性、性能、兼容性、安全等多方面的挑战，比如业务可靠性对客户至关重要。如何确保ERP、Oracle、SAP、销售管理系统、互联网业务的持续稳定运行，是企业对于云基础设施的关键诉求。

数据显示，由关键业务服务器非计划内停机造成的损失：金融业为648万美元/小时，能源行业280万美元/小时，电信行业200万美元/小时。而且这些还不包括由此带来的包括客户流失、品牌影响力下降等无法直接衡量的负面影响。

所以，企业关键应用逐步迁移到云上，这对对于安全性和管控力要求非常高，同时核心业务云化面临着业务架构分布式改造和企业应用对云计算全面兼容的难点。多云环境、开放、安全和敏捷架构成为企业关键业务上云的刚需。

例如随着关键业务上云，如何实现本地部署与云端系统的数据打通至关重要，这就需要一个开放的统一架构，也就是多云环境下实现统一的管理体验，进而驱动业务创新。

四大优势 上云就选LinuxONE

IBM LinuxONE为云和数据提供最安全、最高效、最高可扩展性的Linux平台，通过多云环境下整合、灵活、开放、创新的特质，为企业关键业务上云提供最强的IT基础支持和最高级别的安全保障。

具体来说，LinuxONE具有高密度整合架构，其价值就在通过整合上百台x86服务器，可以将应用、数据库一起整合在单台LinuxONE机内，简化运维，缩减TCO成本。

对于整合能力而言，x86服务器本身的扩展能力有限，而且其自身的使用率也较低，只能通过不断增加集群下的服务器来实现扩展，随着业务系统越来越多，其性价比非常低。LinuxONE 实现投资回报（ROI）的速度比x86 Linux解决方案更快，而且总体采购成本（TCA）更低。

LinuxONE建立标准化安全容器池，具有端到端普适加密功能，保护数据免受内外威胁；统一的云管理平台，LinuxONE单个服务器中可以利用多达 170 个核心、32 TB 的内存和 640 个专用 I/O 处理器。LinuxONE通过专用 I/O 加速交付，单机支持多达200万个容器、支持多达8000个虚机。

LinuxONE 开源服务器经过精心设计，能够高效运行开源数据库和云软件，支持多达3000多种软件，包括区块链Hyperledger Fabric、大数据Apache Spark、常见Linux发行版本、各种开发语言、虚拟化和容器等，具有最优的安全性、高性能和可扩展性。

面向未来的架构创新，支持安全容器、混合多云、区块链等前沿科技，为区块链等关键工作负载打下坚实基础。比如在区块链应用方面，LinuxONE承载的区块链在安全性、规模性能、可靠性等方面表现突出， 100% 加密所有应用、云服务和数据库数据，每天支持高达300亿个Web查询。

LinuxONE加速落地中国市场

LinuxONE作为IBM在中国市场的“明星产品”，由于能够轻松解决复杂基础架构的集中化问题，因此受到了许多企业的青睐，包括医院在内的许多医疗机构、医疗健康企业、医保机构等都是LinuxONE的客户。

例如现在银行业面对转型，开发了很多新的互联网应用，种类繁多的IT系统及数据库让IT运维压力非常大。IBM针对银行的这种现状，提出通过LinuxONE进行x86整合，特别是采用“一核一库”的概念，一个LinuxONE核心能够接管一个数据库。

通过统一构架能够使客户把不同类型的数据库放在LinuxONE上，大幅度节约机房的面积和电能，更重要的是采用简单统一的构架。

不光是银行业，医疗行业也深受系统孤岛、医疗信息碎片化等挑战，上海交通大学医学院附属仁济医院通过1台LinuxONE替换几十台x86服务器实现支持日均门急诊量近2万！

目前，IBM已经和一家名为星联云服科技有限公司的本地合作伙伴达成意向，开始共同推进IBM LinuxONE嵌入式解决方案合作模式（Embedded Solution Agreement，ESA）在中国的落地，为中国企业提供本地化、定制化的产品和服务，建设本地生态；通过LinuxONE3年维保服务，实现LinuxONE的成本优化，进一步提升客户体验。

今年1月份，IBM LinuxONE还与腾讯云TStack通过了兼容性认证，实现双方在云计算领域的一次通力合作。LinuxONE正在通过生态系统，为客户提供更多的增值服务和更好的体验。

关键性应用的上云是企业下一个云旅程的重要任务，而LinuxONE是重要抓手。随着企业云化的深入，LinuxONE未来将有更大的舞台得以展现其在支持企业数字化转型的重要角色。



