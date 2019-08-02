兼容并包还是破旧立新 企业如何面对传统IT基础架构与新兴技术？

俗话说，鱼与熊掌不可兼得，但是借助创新技术，我们能够兼顾传统IT架构，同时引入新技术赋能业务创新。所以，传统和创新是可调和并协调的，在平衡中锐意进取是保证业务连续性重要方法。

至顶网计算频道 08月02日 新闻消息（文/李祥敬）：随着云计算、物联网、5G、人工智能等新兴技术的崛起，传统IT基础架构迎来变革期。根据Gartner以及IDC的数据显示，传统IT市场的增长率正在逐年下降，而以云IT和认知技术为代表的新兴市场，增长率则非常高。从IT形态来看，传统的IT架构正逐步被云架构、微服务模式取代。对于企业而言，他们既要考虑IT稳定性又要考虑IT的先进性，保持业务永续，才能在激烈的市场竞争中取得胜利，驱动业务的创新。

我们以金融行业为例，当前随着互联网金融的迅猛发展，金融机构在面临传统银监会等监管机构严格监管的同时，也承受着来自互联网公司日益激烈的竞争压力。就监管压力而言，重要业务系统的全天候持续性、稳定性、安全性是第一位的。金融机构经过这些年持续的投入与累积，信息科技技术有了长足的发展，已能充分满足维护金融市场稳定的监管要求。

但是在满足了监管要求就可以了吗？显然不是。近年来，互联网公司涉足金融业务愈发深入，互联网金融势不可挡，银行正面临越来越大的挑战。移动互联网、互联网金融业务应用强调快速与敏捷，具有易变性，不确定性，复杂性和模糊性等特点。传统IT建设模式已无法满足业务发展需求。银行的传统金融核心强调可预测性，准确性，可靠性和稳定性，而互联网金融新核心是通过迭代学习，强调敏捷性和速度，最重要的是管理不确定性的能力。

应该说金融行业面对的这种困境是众多行业客户在面对数字化转型时的重要缩影，眼下我国各行各业正处于数字化转型浪潮中。各行业的竞争界限变得越来越模糊，创新的产品、服务、甚至商业模式等成为了企业在激烈竞争中脱颖而出的生存之道。这也意味着，企业的IT建设既要保证企业的正常运营，又要支撑企业整体的数字化转型。对应在IT架构选择上面，也就是如何平衡传统IT架构与新兴技术。其实业界已经有过相关讨论，比如Gartner提出了所谓的“双模IT”，联想提出了双态IT。

不管是哪种IT，他们所要做到的是针对不同的业务应用特点建立对应的IT架构。在Gartner的双模IT中，模式一：即传统模式，用于处理确定性的需求，稳定性放在首位，使用与之匹配的传统成熟的技术解决方案，诸如小型机、大型机等。金融机构经过长期的积累发展，模式一已发展成熟，现有的组织架构与开发体系已完全胜任；模式二：更类似于互联网公司的开发模式与体系架构，强调敏捷与快速迭代，采用PaaS、DevOps等高效能价值交付工具。其实，模式一与模式二对应了联想的稳态与敏态的“双态IT”。

云时代的IT架构

随着企业信息化的深入发展，云已成为诸多企业的核心战略。我们无需再去解释什么是云，很多客户都已经有了上云的规划，有的甚至已经有了长时间的云运营经验。所以，云一定是IT的未来。另外，云还会和一些新技术挂钩，包括认知计算、智能化解决方案等。只有这样，才能让技术引领业务创新。在这种情况下，稳态与敏态并存成为现阶段企业IT的典型特征。

企业要想在现有IT系统上做创新和提供便捷的用户体验，就需要IT服务、IT数据和IT设备的安全可靠和高效；而IT系统在支撑实际业务和企业管理上不断的功能创新，也是提高企业工作效率的一种积极有效的措施。

经过几十年的发展，传统IT已经积累到一定的量级，我们不可能一下子全部抛弃，完全转入新的应用。如何在保护已有投资的前提下，重构过去的IT架构，成为当下企业实现业务转型的重要挑战。当然，企业要想实现敏态IT，实现数字化转型，只改变架构还不够，整个企业都要进行调整。

企业上云的时候，一般会把所有应用进行分类，因为并不是所有应用都适合上云。有些应用运行得很好，很稳定，目前企业也没新的业务需求，那就不必做什么更改，保持当前运行状态就好。一个企业大概会有20~30%这样的应用。对于这类已有应用，企业不用改造，建设重点是平台标准化与自动化，实现降本增效。

另外，企业70~80%的应用，需要借助现代化技术，实现迁移改造，利用新型平台与技术实现云化。 比如：迁移到容器云平台，对整个架构进行微服务化。最后，所有新应用，必须通过新技术、新架构去开发，从而适应云时代的要求。

鱼与熊掌能否兼得？

一方面，企业需要传统IT模式来满足传统业务对于稳定、安全等的需求；另一方面，那些依托于互联网技术创建的业务应用，则需要建立在“敏态IT”基础上，并能够根据客户的反馈及时、动态地进行调整。在保证现有稳定IT模式的基础上，如何做到信息化快速应变，能够跟上市场的变化，这是非常重要的。

这种想法是美好的，但是现实也是“残酷的”。在享受IT创新所带来的高效与便利的同时，也需要承受整个数据中心的IT架构复杂度的不断增加，不断面临服务资源浪费、业务系统和系统响应能力低下等等的问题。

特别是IT系统进入更复杂的建设和运维状态。IT基础架构正在朝着x86化、容器化、云化、自动化方向快速发展，但传统的IT基础架构规模依然庞大，并且短时间内还无法完全迁移到云上。如何在IT基础架构创新的过程中，兼顾传统IT基础架构，正成为困扰IT系统管理部门的一个问题。

IT管理中的各种问题也涌现出来，比如资产管理工作量大，维保管理费时费力，老旧设备故障频发，机器运行状态不了解，缺少详细的服务报告等，这时一套完整的、一体化、覆盖多品牌的运维管理服务就显得至关重要。IT支持服务要能在复杂的IT环境中实现问题的自动监测、识别和解决，实现预防性IT运维，也能让企业管理者拥出更多的时间投入创新。

针对这种情况， IBM多品牌支持服务包，包含众多工具和和服务，使用创新技术，让企业兼顾传统IT基础架构。例如采用AI技术，通过智能分析，实现设备的预防性维护（Predictive Maintenance），提前预警设备故障；提供资产管理功能（Inventory Management），所有设备的位置信息、配置信息、维保状态一目了然；多维度、可定制的客户服务报告，通过各种图表、仪表盘动态展示（Custom Reports）。

俗话说，鱼与熊掌不可兼得，但是借助创新技术，我们能够兼顾传统IT架构，同时引入新技术赋能业务创新。所以，传统和创新是可调和并协调的，在平衡中锐意进取是保证业务连续性重要方法。

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