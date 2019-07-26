化繁为简 企业如何解决IT复杂性与新技术的苦恼？

如何解决多品牌、多供应商支持的复杂IT环境，实现“化繁为简”？这里有你需要的答案！

至顶网计算频道 07月26日 新闻消息（文/李祥敬）：在当今这个数字经济盛行的时代，业务的时刻在线和永续对于企业数字化转型至关重要。比如新的电子医疗系统旨在提高医疗质量，提高工作效率和一致性，减少临床失误尤其是药物管理方面。然而，所有这些都是基于业务永续才能获得统一和精确的数据。现代医疗机构依靠IT系统来实现业务永续和可用性。意外宕机导致业务不能持续将会为医疗机构带来巨大的成本。

不容忽视的IT复杂性

业务永续的世界不容许宕机，而保持数据中心内外的一切正常运转，这对企业来说也是一项挑战。随着企业业务以及科技的持续发展，企业业务永续的风险正在逐渐增大，这直接表现为IT复杂性，比如多品牌、多供应商的软硬件IT环境。

数字化转型背后是IT系统与企业业务深度融合，但是不容忽视的是日益增长的IT复杂性给企业业务永续造成阻碍。有调查报告显示，超过半数的中国企业正在努力应对复杂性挑战。各种不同的系统、应用程序、新旧基础设施相互交叠，不仅耗费时间和金钱，而且还影响创新，妨碍企业发掘商机。

未来的企业IT环境将面临前所未有的复杂性。毫无疑问，复杂混乱的IT环境会影响企业响应问题的敏捷性、洞察力以及数字化转型能力。而且这种复杂性来自于企业的各个层面，随着时间的推移，其复杂性还将日趋增高。

企业IT管理在多品牌、多厂商的设备体系中，变得更加复杂，维护成本更高。比如资产管理工作量大，维保管理费时费力，老旧设备故障频发，机器运行状态不了解，缺少详细的服务报告。他们急需要一套完整的、一体化、覆盖多品牌的运维管理服务来解决IT复杂性的问题。在业务深度依赖IT系统和技术的今天，企业需要让IT架构形成合力，而不是被消耗在不同设备之间的冲突中。

新技术带来的的苦恼

如今，IT环境与几年前相比已经发生了巨变。在企业试图应对这些挑战的过程中，他们将更多的基础设施和服务进行云迁移，以便获得灵活性和稳定性。近年来，企业正采用云原生架构（例如动态微服务和容器）重新构建应用，以便让这些应用能够在云环境中无缝运行、实现更大的灵活性。

新的云环境在为数字化转型提供灵活性的同时，也带来了大量的IT复杂性难题。伴随新技术技术的逐渐兴起，传统基础技术面临变革，形成了和新兴技术并存的状态，这也就是双模IT架构，双模IT运维即稳态与敏态。既要考虑IT稳定性又要考虑IT的先进性，IT系统也进入了更复杂的建设和运维状态。

IT基础架构正在朝着x86化、容器化、云化、开源构架化方向快速发展，开源软件品类众多，社区技术支持及服务水平有限，如何在IT基础架构创新的过程中，兼顾传统IT基础架构，全面支持数据中心各种类型平台及开源产品，正成为困扰IT系统管理部门的一个问题。

所以，新技术的确给企业带来业务创新的解决之道，但是也给企业的IT管理带来前所未有的挑战。难道面对这些难题，我们就束手无策了？肯定不是的。在IT复杂性不断加深加深的情况下，一个强有力的IT支持服务必不可少。其实， IT环境可能非常复杂，但是针对IT环境的支持大可不必同样复杂。

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