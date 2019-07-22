英特尔宣布将针对SAP应用优化数据中心硬件

英特尔和SAP今天表示，双方正致力于针对SAP的企业软件应用（包括流行的S/4HANA数据库）优化英特尔的基础设施硬件。

英特尔和SAP今天表示，双方正致力于针对SAP的企业软件应用（包括流行的S/4HANA数据库）优化英特尔的基础设施硬件。

这一公告的重点是至强Scalable CPU和Optane DC持久内存等英特尔技术，双方认为，这些技术可以显着提高SAP在云端或者网络边缘运行的应用的性能。

S/4HANA数据库等SAP应用非常耗费内存，因此显然可以通过一些优化从中受益，一个典型案例就是英特尔的Optane DC持久内存，该技术是基于与美光合作开发的3D XPoint技术。英特尔Optane旨在支持当今超大规模数据中心的海量存储需求，每个模块的存储容量要远远高于传统的动态随机存取内存。

双方表示，在英特尔Optane上运行SAP HANA应用“通过提供可以更加弹性应对计算机故障的持久数据，从而显着降低了运行实时内存应用的复杂性和风险”。事实上SAP认为，这让客户能够将6TB的SAP HANA实例的数据恢复时间从平均50分钟缩短到仅仅4分钟。

两家公司表示：“英特尔Optane DC持久内存可以提供更高密度的内存，让客户能够在同一服务器内进行更多数据处理，从而节省成本并为切换到S/4HANA的客户提供新的功能。”

英特尔和SAP还将针对其他SAP应用——包括SAP Business Suite应用、Data Hub、Concur和Ariba——优化英特尔的技术。

英特尔执行副总裁、数据中心集团总经理Navin Shenoy表示：“十多年来，英特尔和SAP一直致力于开发具有差异化的突破性技术，让企业更高效地运营业务，而今天我们双方将进一步加快技术合作，我们为客户提供更高的价值。”

Constellation Research分析师Holger Mueller表示，HANA被视为所有SAP产品的底层数据库，这一点正在变得越来越清晰。

Mueller说：“随着SAP Ariba和SAP SuccessFactors向HANA迁移，这些产品之间的关联性变得越来越大。SAP需要与硬件和芯片供应商展开合作以提高HANA的性能、可靠性和总拥有成本。这是此次合作伙伴公告的背景。英特尔希望保持自己作为SAP长期合作伙伴的地位，而SAP越来越依赖硬件合作伙伴关系来优化其产品。”

双方扩大合作伙伴关系还涉及到英特尔与SAP将创建一个新的卓越中心，以帮助展示其组合技术和组合产品的性能优势。