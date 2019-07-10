全面拥抱万物智能的世界 赛灵思打造灵活应变的平台

作为FPGA的发明者，赛灵思公司将企业使命定位为“打造灵活应变，万物智能的世界”，致力于通过公司的转型和全新类型产品的打造，赋能所有的创新者以高性能且灵活应变的智能计算平台，加速其创新事业。

至顶网服务器频道 07月10日 新闻消息（文/李祥敬）：当下，数字经济蓬勃发展，作为驱动数字经济发展的技术推动力——5G和AI也在不断革新。作为FPGA的发明者，赛灵思公司将企业使命定位为“打造灵活应变，万物智能的世界”，致力于通过公司的转型和全新类型产品的打造，赋能所有的创新者以高性能且灵活应变的智能计算平台，加速其创新事业。

2019财年，赛灵思历史上首次突破30亿大关，比2018财年增长24%，其中前沿产品收入增长40%。同时，在5G、数据中心、汽车以及工业医疗与科学等领域， 赛灵思均实现了创纪录的增长，成为驱动全球关键领域技术进步和产业升级的中坚力量。

赛灵思通信业务部市场总监Gilles Garcia

在MWC 2019上海展会期间的沟通会上，赛灵思通信业务部市场总监Gilles Garcia全面介绍了赛灵思在5G、AI、异构计算等领域的布局与策略。“数据大爆炸、AI的兴起、后摩尔定律计算时代，这些要求有更高的性能，更多的带宽，更强的计算能力，也需要有更多的加速，恰恰这些正是赛灵思公司在行业中的优势。”

驾驭5G

对于5G而言，赛灵思专门为5G打造的平台方案正在帮助解决容量、连接以及性能挑战，并可以灵活支持多标准、多频带和多子网络，实现多样物联网驱动的5G应用。赛灵思在5G中扮演的角色越来越重要，赛灵思正在驾驭5G发展，5G的增长也在成就着赛灵思的高速发展。比如全球5G首例商用部署是赛灵思和三星在韩国完成全球首例5G新无线电（NR）商用部署。

Gilles表示，赛灵思为5G行业打造的是灵活应变的5G架构。目前5G NR mMIMO面临三大挑战，分别是管理无线电复杂性、管理前传的带宽需求、数据回传问题。为了应对这些挑战，更好的满足5G全球规模商用的需求，赛灵思推出了第二代、第三代RFSoC产品。新品可支持6GHz以下所有频段。同时，还可支持针对采样率高达5GS/S的14位模数转换器（ADC）和10GS/S的14位数模转换器（DAC）进行直接RF采样，二者的模拟带宽均高达6GHz。

与第一代产品涵盖4G以下的频段相比，第二代产品将频段扩展到5G，可以支持中国4.4到4.9GHz的频段以及日本的4到5GHz频段。第三代产品则能够覆盖从4到6GHz这些现在还没有许可和分配的5G频段。

目前，第二代产品已经有了样片，能够满足亚洲地区5G NR频段的推广过程，将在2019年的6月投产。这代产品面向16X16配置提供了更高的RF性能，并能保证客户的设计从第一代平滑过渡到第二代。

第三代也是扩展了RF性能，适用于更多的用例，特别是全面支持了6GHz以下的直接RF采样。同时，ADC提升到14位，TDD使用时功耗降低了20%，还扩展了毫米波的接口，增强时钟分配功能；另外，为了简化多方面的部署，也新添加了插值和抽取运算。这一代将在2020年第三季度全部量产。

赛灵思从第一代到第三代RFSoC产品，针对的频段可以满足不同市场的差异化需求，运营商可以根据自身的频谱分布以及利用情况，选择最适合自己的产品。这对OEM厂商们来说， 无疑是一个一次投入就可以满足不同运营商部署需求的重要灵活性优势。Gilles强调，赛灵思的5G价值定位于灵活应变的5G基础设施，是5G无线电与mMIMO部署背后的强大引擎，可以提供端到端的自适应5G通信平台。

AI无处不在

在Gilles看来，业界都在谈AI，现在实际上是人工智能AI时代的开端。赛灵思认为AI技术是属于横向应用，所谓横向应用，就是所有的不同垂直市场都会受到它的影响，包括5G本身都会受到它的影响，汽车、工业、航天以及数据中心等都会受到人工智能的影响。

比如在5G方面，赛灵思利用机器学习的算法及基于用户的行为来优化波束成形。结合人工智能和机器学习，赛灵思用于波束成形，一个是波束的投放，可以投放得更加精准到每个用户。另外一个是排期，我们可以预测什么时候什么样的用户会加入这个片区的网络，可以预先分配一个波束给他。

还有，赛灵思利用人工智能技术组成所谓的自组织RAN，这些都是不同的无线装置Massive MIMO，当用户从这个片区过渡到下一个片区，可以利用人工智能技术保证它是以最顺利的方式过渡，保证他的体验。

在赛灵思的ACAP（自适应计算加速平台） Versal产品中也增加了智能引擎，结合AI技术适应未来5G网络的发展。Versal基于台积电7nm工艺技术打造的新型异构硬件平台，功能远超越传统CPU、GPU及FPGA，其独特架构针对云端、网络、无线通信乃至边缘计算和端点等不同市场的众多应用，提供了可扩展性和AI推理功能。

相比现有16nm产品而言，7nm的芯片5G的支撑能力可以提升4倍，这种能力的提升主要靠的是芯片自带的AI引擎，可以大幅提升芯片的计算能力。数据显示，Versal的速度超过当前最高速的FPGA 20倍、比当今最快的CPU快100倍，同时可实现低于2ms的时延，对于数据中心、有线网络、5G无线和ADAS等应用提速明显。

新计算时代

毋庸置疑，我们处于一个计算多元化的时代，比如AI驱动的异构加速计算。目前摩尔定律的效应越来越弱，未来不能靠芯片设计周期的更新来达到我们所需要的心理预期速度，需要更多架构创新。

2018年10月，赛灵思面向数据中心应用推出了世界上最快的数据中心加速Alveo , Alveo专为满足现代数据中心的需求而设计。对于常规工作负载，与CPU相比，Alveo性能提升高达90倍，这其中包括机器学习推理、视频转码和数据库搜索与分析。

面对业界对灵活应变智能计算的需求，赛灵思发布颠覆性的崭新产品类别ACAP（自适应计算加速平台），并于2019年6月开始出货业界首款7nm Versal ACAP。Versal ACAP是一项重大的技术突破，它面向所有开发者和各种应用带来了无与伦比的计算性能、高带宽和功效，开启了一个异构计算加速的新时代。

ACAP是一种高度集成的多核异构计算平台，可在软硬件两个层面随时进行更改，从而动态地适应数据中心、汽车、5G无线、有线以及国防市场的广泛应用与工作负载需求。Versal ACAP 的体系架构从构建伊始即可支持软件可编程，拥有高度灵活的、每秒传输速率高达数兆比特的片上网络 （NoC）。NoC无缝集成所有引擎和关键接口，使得该平台在启动时即可使用平台的各项资源，并且方便软件开发者、数据科学家和硬件开发者等都能轻松进行编程。通过一系列工具、软件、库、IP、中间件和固件，ACAP让使用者能随时通过业界标准设计流程开发各种定制化的加速计算解决方案。

Gilles表示，Versal是下一代自适应计算加速平台全新架构的一个领先器件，也是新的ACAP家族当中的第一款产品。它具备可以灵活扩展的AI引擎，拥有高度可自适应的硬件可编程的引擎，带来突破性的人工智能的能力和吞吐量，通过集成多个不同协议的引擎可以适用于各个不同的细分市场。

与此同时，赛灵思相继收购中国人工智能独角兽企业深鉴科技和全球领先的高性能、低时延网络解决方案提供商Solarflare，进一步增强了公司在人工智能和数据中心领域的领导地位，也为公司后续的发展提供了更多的可能。

“在5G与AI时代，灵活应变、万物互联的技术必不可少。凭借现在产品的组合，赛灵思可以覆盖到5G整个链路当中每个环节的需求，从无线电到前传到基站到运营商的数据中心，到边缘计算到网络核心。我们的产品家族由于集成了DAC和ADC，可以完美地适应5G网络的部署和发展，同时它结合了AI引擎，可以把人工智能的能力覆盖到全网。凭借我们的RFSoC技术和ACAP技术，赛灵思正在驱动万物智能的世界。”Gilles最后说。