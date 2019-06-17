金融行业上云怎么走？浪潮商用机器来支招

浪潮商用机器一直与行业客户一起推动数字化转型，而在金融领域，浪潮商用机器基于行业洞察和客户实践，设计了全面云化路线图。

至顶网服务器频道 06月17日 新闻消息（文/李祥敬）：当前，数字化时代，传统金融企业大步迈开了数字化转型的步伐。与此同时，传统金融企业和互联网企业也开始了互相的“渗透”，边界逐渐被打破，金融和科技深度融合，金融行业急需提升数字化服务能力、打造数字化产品体系以及优化数字化运营模式。

无论是以移动银行为核心优化整合银行特色应用，嵌入各类生活服务；还是不断推陈出新的数字化定制化新产品，如依托于人工智能机器学习能力，旨在提升客户资产配置能力的资产管理产品和服务；还是构建一体化的适应数字化发展银行业务架构，建立面向服务的企业级的IT架构。

在金融行业的数字化转型路上，上云是重要抓手。企业上云是数字化、智能化的便捷路径。越来越多的企业在实践中认识到数字化转型的必要性和云上企业的优势。借助企业上云，以硬件、软件、数据等基础要素迁入云端为先导，企业可以快速获取数字化能力，不断变革原有体系架构和组织方式，有效运用云技术、云资源和云服务，逐步实现核心业务系统云端集成，促进跨企业云端协同，不断融入开放创新生态的转型变革过程。

金融行业上云挑战多

虽然上云能够给企业带来诸多好处，但是上云之旅并不是平坦的，特别是对于金融行业而言。浪潮商用机器资深云架构师林锋告诉记者，金融机构在新技术采纳，以及业务模式创新方面，走在了前列。金融行业这几年最重要的一个议题就是通过云平台技术支撑数字化创新转型，加上金融机构的强监管，如何选择一个合适的技术架构满足金融用户云化演进非常重要。

在架构转型方面，金融行业面临业务需求、监管压力、新技术层出不穷等等挑战，目前没有单一的技术架构能完美满足所有业务需求。金融企业面临众多的选择问题，包括商业和开源的各类云技术架构。而且这些技术不断变化中，如何选择不好，后续企业会面临持续开发和运维的极大挑战。

对于商业银行来说，安全稳定是首要的，同时要求可管理性和弹性。银行不应追求类似互联网的极致扩展性和可变性，不盲目追赶互联网鼓吹的分布式潮流，这符合金融行业的业务对安全稳定和一致性的需求的，把应用分级分类，用合适的技术架构解决问题。所以回到根本，银行还是应该基于业务需求和监管要求去选择合适的架构，并兼顾当前成熟的基础架构情况进行综合规划和演进。

特别是人民银行2018年8月发布了云计算技术金融应用规范，从技术架构、安全技术和容灾等维度提出了监管要求，云技术架构同样要符合各类业务和监管要求，并给金融机构指明了以私有云为主加金融行业云为辅的多云化整体方向。目前不少领先的金融机构如建设银行、招商银行、兴业银行都已经在率先实践，不仅仅是行内私有云的构建以及金融行业云的输出方面都取得了不少成果和经验，并不断带动同行向前探索云和金融科技的创新。

全面云化路线图应运而生

浪潮商用机器一直与行业客户一起推动数字化转型，而在金融领域，浪潮商用机器基于行业洞察和客户实践，设计了全面云化路线图，并按照理念先行、按需选择、长期共存、稳步演进的思路去和广大金融行业用户探讨，目前得到了积极的反馈，已经取得很多落地成果并持续发展。

林锋说，金融机构是求稳为主，在这个基础上强调可管理性，其次才是应用灵活性，更加敏捷来满足业务发展，所以是一个稳态和敏态并重的架构，我们用这样一个理念去设计了这样一个多云架构。

这个路线图可以分为五式上云，而且这五步是基于业务场景，而不是简单给客户一个统一的云。具体来说：

第一式，核心关键业务，需要极致的可靠性与隔离性。这个业务类型总体对客户来说是求稳的，不能停机的，但是对业务弹性需求是比较弱的。浪潮商用机器基于Power平台的动态分区技术或者企业级资源池技术，让客户的核心设备也同样能够达到云化一定程度的扩展性，在极致稳定的前提下又达到业务弹性。

第二式，非核心传统外围系统及数据库系统，需要高可靠性与弹性，这类业务影响交易或者客户体验，所以金融机构需要构建IT动态基础架构，实现虚拟化、虚拟资源管理调度等，做到稳定性和灵活性的平衡。浪潮商用机器的Power虚拟化技术可以帮助金融机构承载数据库和关键业务应用服务器，这已经得到了验证。

第三式，典型的数据库中间件和自研应用场景，需要敏捷高效+灵活易用。在第二式的基础上，资源利用效率提高，但管理复杂度也加剧了，所以这一步浪潮商用机器希望借助虚拟化＋企业级资源池技术+高级虚拟化管理平台，实现资源池化、标准化、统一管理、统一调度，通过IT资源服务化，帮助客户实现IaaS的基础云。

第四式，创新应用、新兴分布式应用、DevOps、Mobile及互联网业务等应用场景。客户通过前三式基本覆盖了绝大多数稳态应用，但是金融机构需要更多的互联网创新。他们不仅需要虚拟化、容器化，还需要PaaS。浪潮商用机器帮助企业构建IaaS和PaaS融合的统一的异构高级云管平台，打造完善和多样化的云环境。这个云平台具有跨平台、自动化流程化、自服务等特点，支持Docker及K8S开放容器标准，以及DevOps以应用为核心的快速部署。

第五式，行业云或公有云等场景。这一阶段，企业探索探索多云、创新业务，讲自身的业务能力进行输出。中小金融机构可以通过行业云来实现业务托管，大部分的金融机构可以通过金融云获得服务。浪潮商用机器Power平台联合生态合作伙伴提供端到端多云、混合云方案，包括行业云、公有云，包括1. Database-aaS (Oracle, DB2, OSDB) 2. SAP HANA-aaS

3. AI-aaS (DL/ML)4. HAaaS/DRaaS/Security-aaS 5. API – aaS 等。招银云创、兴业数金等金融科技输出企业都是典型代表。

综上所述，浪潮商用机器金融机构全面云化路线图基于客户不同的业务场景需求，在不同时间点、不同业务场景下满足了客户需要，这样的技术架构可以实现落地，而且是经过了长期检验，浪潮商用机器希望把这个带给更多的用户。

携手客户开展创新实践

以全面云化路线图为基础，浪潮商用机器与众多金融客户开展了众多创新实践，招商银行就是典型代表。

招商银行是科技兴行的典范，他们按需选择合适的技术架构满足其业务需求。基于招行的高标准，浪潮商用机器一直全力配合，推动招商的云化落地。双方在云化路线图方面都有非常好的实践，希望后续有更多的机会帮助到更多的客户把这些实践落地，少走更多的弯路，踏踏实实稳步往前演进。

对照上面提到的上云路线图，第一式，招商银行的核心业务不仅要求安全稳定，同时也希望达到私有云的弹性。因此浪潮商用机器配合招商银行的分布式核心架构设计，通过强大的Power AS400小型机来作为分布式架构的胖节点实现，通过少量高稳定高性能的服务器满足业务需求，并通过Power Enterprise Pool随需调整CPU、内存资源未核心额外带来了纵向动态扩展能力，从而使招商银行的核心架构同时具备了分布式的横向扩展和集中式的纵向扩展能力来支撑业务的快速发展。

第二、三式，基于Power虚拟化的大规模虚拟化资源池，以数千规模的Power虚拟机全面承载招商银行的主要数据库和关键业务平台，达到了稳定性和利用率的完美平衡；单机普遍可承载达30-50个虚拟机且可保持在50%以下使用率，达到了业务弹性和性价比的完美平衡，实现了大规模的x86整合。

第四、五步，招行基于大规模Power虚拟化架构，全面的资源、数据及应用的云化部署，实现了灵活敏捷高效的异构云平台，并积极探索容器云在业务场景的落地。同时，基于招行的私有云最佳实践，浪潮商用机器与招银云创合作，积极输出招行在Power云化和AS400分布式核心、AI创新等的最佳实践，帮助同业共同进步。

林锋最后表示，对浪潮商用机器来说，招商银行不仅仅是一个用户，而且是很好的一个合作伙伴。双方进行了很深入的合作，产出了很多创新成果，也希望更好推广给同行。招商银行一直在引领技术创新，而且愿意与业界分享，这是双方一个很好的合作基础。

结语

数字经济蓬勃发展，数字化转型已经成为企业自身业务创新的一个必选项目。浪潮商用机器提出针对金融行业的全面上云路线图，对于金融同行来说具有重要的参考意义，也期待着它在更大范围内落地。



