如何在集中式架构上进行分布式创新？招商银行的AS400实践给出答案！

尤堂成表示，“没有最好的架构，只有合适的架构”，招商银行一直秉承一个理念，就是“适合我们的才是最好的”。目前招商银行的架构体系比较完整，各个技术平台、流派百花齐放，在不同的场景发挥特定的优势。

至顶网服务器频道 06月05日 新闻消息（文/李祥敬）： 如今，数字经济盛行，各行各业都在拥抱数字化转型。“金融科技”已成为金融领域最热门的话题，尤其是现在人工智能、区块链、大数据等新技术和多学科的交叉融合，为金融行业带来了新的变革和无限可能。无论是国有大行、股份制银行，还是互联网金融公司，都要在这个层面上重新审视自己的IT，探索重塑自身金融服务的路径。

较早在业内提出建设“金融科技银行”目标的招商银行，近年来持续用科技赋能，重点建设人工智能、移动互联、大数据、云计算、区块链等基础能力，在全方位打造“最佳客户体验银行”的道路上越走越快、越走越远。

面对数字化转型的冲击，作为银行的开发团队如何与时俱进的满足业务需求？招商银行总行信息技术部首席IT工程师、核心业务开发团队负责人尤堂成在接受采访时表示，作为招商银行信息技术部研发中心九大团队之一，核心业务开发团队主要负责招商银行核心账务系统，后台资金管理，人行、网联支付，客户信息以及一些基础架构工作。“我们最重要的工作就是在保障招商银行一亿多客户的资金安全的前提下，不断提升客户体验；同时做好IT基础架构，服务好内部客户，打造稳健、高效的开发应用平台。”

没有最好的架构，只有合适的架构

在尤堂成看来，现在互联网金融公司非常多，他们在创新方面非常积极。但是作为传统金融机构，银行有自己的不足，同时也有自己的长处，如果能够在保持长处的前提下，补足短板，传统银行不但不会被互联网金融公司颠覆，甚至可以颠覆他们。比如招商银行在开发规范性、流程完备性、运行高保障方面都有相当多的优势，在快速交付、新技术应用方面也在进一步加强。

传统金融机构应该在保持优势的前提下，应用适当的技术，不断创新，与业务深度融合，实现快速交付，在某些场景甚至主动出击，从参与者转变为引领者，在现在竞争如此激烈的互联网大环境下脱颖而出。

尤堂成表示，“没有最好的架构，只有合适的架构”，招商银行一直秉承一个理念，就是“适合我们的才是最好的”。目前招商银行的架构体系比较完整，各个技术平台、流派百花齐放，在不同的场景发挥特定的优势。“开放架构的主要优势是开发资源容易获取，扩展方便，成本相对较低，但是也存在服务器数量巨大，维护要求较高及可用性相对较低的缺点；而主机平台成本略高，但是在可用性、可维护性方面仍旧有比较大的优势，同时我行的这一批主机开发人员既懂业务，又懂技术，他们是我们最宝贵的财富。我们在相当长的一段时间内仍将博采众家之长，将主机和开放技术恰当的运用到我行的生态系统中，形成最大的价值。”

为了支撑转型，银行在IT架构方面需要坚持一些原则。尤堂成说，第一是架构要适合银行的业务发展，要能与业务融合。作为银行科技部门，完成业务诉求，为公司创造最大价值这是第一目标。招商银行的方向是科技与业务融合，技术部门需要精通业务，有些使用技术可能需要很大力气才能解决的问题，通过业务流程优化和创新，往往能够事半功倍。第二是架构要以我为主，他人为辅。要形成真正的战斗力和支撑长期发展，靠全盘输入不是长久之道，招商银行最大的优势就是融会贯通，博采众家之长，然后形成自己的东西。第三是坚持走简单之道，简单代表可维护性和可靠性。在设计架构时招商银行会反复推敲，当有多个方案时，会尽量选择简单的，即所谓的奥卡姆剃刀原则。第四是走平台化道路，目前招商银行的开发人员已经达到数千人，如果没有一套稳定的平台和技术体系，各自发展是不可想象的。

集中式架构上的分布式创新

众所周知，银行为了支撑核心业务的发展，大多采用了基于Power处理器的高端设备，例如Power RS6000（AIX）或AS400（IBM i）平台。招商银行使用基于Power处理器的AS400系统超过20年，形成了一套比较有特色的体系，在系统开发、运维管理等方面进行了诸多创新实践。

尤堂成介绍说，在开发方面，招商银行在以下几点做得比较好：开发规范性、技术使用充分、工具齐备。“我本人对AS400的评价是性价比极高的一个综合技术平台，它简单实用，很多理念放在当下仍不过时；开发运维效率很高，能够快速地创造价值；可用性很高，能够满足银行核心业务的严苛的可用性要求。”

银行核心业务要求高可靠性和安全性，而AS400本身就是一个比较优秀的平台，可靠性很高。招商银行的运维部门还做了更多的保障工作，在权限管理、系统监控、安装部署等方面都形成了一套完整的体系；开发一系列的监控工具，可以秒级监控所有应用的请求情况，对异常应用进行针对性的优化；通过一键部署等工具，让开发测试上线过程标准化，降低操作风险。

其实除了承载核心关键业务，尤堂成所在核心业务开发团队也在分布式架构、敏捷开发、智能化创新应用等方面进行了探索。

招商银行自主研发了一套分布式交易平台，其重要交易系统都基于该平台进行建设，例如高性能支付系统，包括网联支付、信用卡代授权、银联无卡这几个子系统，实现了3万TPS以上的压测处理峰值，在去年双11的实际处理峰值达到了10260TPS，保证了客户的消费体验。另外值得一提的是在最高峰值段，招商银行的基于Power的AS400主机CPU占用保持在40%以下，还有较大的性能余量。“最佳客户体验银行、业务延续性、监管高要求这些都是我们实施分布式核心的出发点，反观过去几年我们的发展历程，可以说分布式核心有力地支持了招商银行业务的长足发展。”尤堂成说。

如今为了打造最佳的用户体验，应用的快速迭代成为刚需，而敏捷开发成为主流。针对这样的现实情况，招商银行成立了项目办公室、架构办公室等一系列部门，制定了非常完善的开发流程，提供了完整的开发规范和DevOps工具支持，同时通过看板的运用，实现了所有开发工作的可视化，极大地提高了开发效率。

在开发模式方面，尤堂成所在部门一直在积极引进一些优秀的开发实践，并结合招商银行的实际情况，形成了敏捷产品和精益项目两种开发模式。在具体实施上，借鉴了敏捷scrum的方法，按四周一个时间盒进行迭代开发，具备了聚焦价值、小步迭代、内建质量、持续改进的开发能力。另外招商银行的自动化测试也达到了较高的水平，这都为敏捷开发、快速交付提供了支持。“目前我们大部分需求的需求完成度可以达到123的标准，即小需求可以1个月完成；中等需求可以2个月完成；大型需求可以3个月完成。”尤堂成说。

正是敏捷开发的实践，招商银行在开发互联网类型应用方面游刃有余。“每当有一种新的技术或者架构理念出现，我们都会及时跟进研究。科技发展日新月异，只有不停地学习和利用，才能为我行不断的创造更大的价值。”尤堂成如是说。

与时俱进 Power让企业更具实力

目前很多金融机构和企业还在使用基于Power的AS400（IBM i），AS400平台历久弥坚。在新技术方面，AS400平台也一直在及时地跟进，支持新的开发语言例如JAVA、Python，Node.js等；在高可用方面，DB2Mirror技术可以助力实现应用级和数据层全面双活；在最新的Power服务器上采用了Power Enterprise Pool技术，实现跨中心跨服务器的资源动态调整以应对双十一等峰值情况，提升了核心系统峰值能力并降低了综合成本。

尤堂成表示，Power系列包括了AS400（IBM i）和RS6000（AIX）在招商银行都有很好的应用，Power服务器在虚拟化和可用性方面一直处于业界领先的地位，目前在招商银行有数千个AIX实例部署，强而有力地支撑了招商银行的业务发展；此外，开放的OpenPOWER服务器在大数据、AI、超算等领域也有相当的技术实力，IPS成立一年，服务以及产品质量一如既往的传承了IBM的品质，结合了浪潮信息高端设备智能生产体系，并与母公司共享服务交付资源，延续客户服务体验，展望未来招商银行与Power携手共进，利用这些最新的科技，实现最大的价值。

同时，招商银行也在通过各类分享交流活动，积极与同行业界分享自身在AS400平台上的创新实践。尤堂成总结到，未来的世界一定是共享、共赢的一个整体，只有大家一起努力，互相学习，才都能获得成长。



