麦肯锡成政珉：智慧城市2.0时代应该以居民需求为中心

在近日举行的第三届世界智能大会城市云与城市智能发展峰会上，麦肯锡全球研究院中国副院长成政珉在论坛上进行了主题为《智慧城市，数字技术打造宜居家园》的报告分享。

至顶网服务器频道 05月31日 新闻消息（文/李祥敬）：“智慧城市”这一概念已提出近十年前，然而许多早期试点项目的实际成果大多与其最初宣传的目标存在一定差距。如今，智慧城市的发展已来到一个转折点。许多城市已开始超越试点阶段，进而开始利用数字技术为居民创造更智能的宜居家园。

在近日举行的第三届世界智能大会城市云与城市智能发展峰会上，麦肯锡全球研究院中国副院长成政珉在论坛上进行了主题为《智慧城市，数字技术打造宜居家园》的报告分享。

成政珉表示，到2050年，全球城市居民还将新增25亿。城市人口暴增导致城市将可能面临前所未有的压力，直接表现为环境方面、资源、成本等方面。同时，从居民的角度，随着他们收入的增加，中产阶级的崛起，他们的期望值也越来越高。所以从政府和城市管理者的角度，需要找一个应对之道，而智慧城市是比较有效的一个解决方案。

在成政珉看来，智慧城市已经从1.0迈入到2.0阶段，智慧城市1.0时代是自上而下、为科技而科技的做法，供应商有什么技术会进行先行尝试，可是这种做法没有达到我们希望看到的效果。所以，我们看到前几年智慧城市进入到了一个“寒冰期”。“现在我们正在走进智慧城市2.0的时代，2.0时代的成功取决于如何打造以居民的需求为中心的智慧城市。”

如何理解以居民需求为中心？成政珉表示，麦肯锡认为居民需求有几个方面，比如如何节省时间浪费、降低生活成本、提高安全、健康环境的质量，打造更好的就业平台或者社交的平台等。围绕这几个维度，如何满足居民需求是智慧城市2.0成功的关键。麦肯锡在研究过程当中界定过大概60个左右智慧城市的应用，围绕这些维度我们界定一些指标，比如如何减少通勤时间等。“城市的智慧化，对居民生活方面有大幅改善的空间，这是2.0很重要的概念。”

智能应用推动智慧城市发展

麦肯锡全球研究院（MGI）的研究报告《智慧城市：数字技术打造宜居家园》对近六十个智慧城市应用如何在不同类型的城市场景下发挥作用进行了分析，提供了目前最为完善的智慧城市解决方案指南。其涵盖的智能应用包括警务预警、实时公共交通信息查询、网约车、智能交通信号、智能停车、远程医疗、数据驱动型公共健康干预等，具体且详实地评估了每个应用如何帮助城市解决包括犯罪、拥堵、污染等在内的当务之急，从而改善居民生活质量。

该报告表明，这些应用能有效将城市生活质量指标提升10–30%。此外，麦肯锡全球研究院还同时考察了全球50个城市建设智慧城市的步伐及现状，并提出，目前即便是全球最领先的的智慧城市，也仅仅是实现了三分之二的潜力，仍有巨大的发展空间。

公共安全。研究发现，智能应用可将城市伤亡人数减少8–10%。也就是说，如果以一个五百万人口的高犯罪率城市为例，每年将有300 条生命得到挽救。如将数字技术融入在警务工作中， 可有效打击犯罪，减少30-40%的盗窃和袭击等犯罪活动。在紧急情况下，不同水平的城市还能将第一批反应人员到位的响应速度加快2分钟至17分钟。

时间和便捷性。研究发现，智能技术可将通勤时间缩短15-20%。这相当于每个工作日节省15–30分钟，每年节省2-4个全天的时间。

健康。研究表明，智慧城市可成为提升居民健康水平的催化剂，引导居民以数据为寄托进行健康管理。麦肯锡发现，城市可借助智能技术减轻8-15%的医疗负担。发展中国家城市可利用数字技术进行公共健康干预（尤其是母婴健康领域），或对传染性疾病进行监测预警，这些都将助力城市健康水平实现跨越式发展。

环境质量。研究表明，城市可利用一系列智能应用将污染排放降低10–15%，每人每天可节省25–80升水，每人每年可减少生产30–130千克的不可循环固体垃圾，空气污染给健康造成的不良影响可降低8–15%。

成政珉表示，中国数字经济发展迅速，伴随着城镇化，数字化领先的公司在智慧城市建设中机会巨大。从企业的角度，这是一个商业化的机会；从居民的角度，这是一个需求得到极大满足的机会；对政府而言，这事提升城市管理水平的机会。

智慧城市对政府与企业带来的启示

目前打造智慧城市的挑战是，现实发展往往跟不上人们日渐高涨的期望值。因此打造以人为本的智慧城市，需要从三层面协同考虑，第一、技术基础设施，高速发展的相互连接的设备及传感器打造一个开放式的数据平台；第二，具体智能应用程序，基于智慧城市的数据分析能力及工具要加强。第三，公共接纳和使用度，需要通过智慧来认知行为的变化。

在传统理解上，人们普遍认为如何利用数据和数字化技术解决公共问题是政府机构或者公共部门的工作，但实际情况并不尽然。许多智慧城市都采用了借力生态系统的方法，通过与企业或私营部门合作投资，共同开发创新解决方案。

与此同时，智能解决方案也正悄然改变着城市基础设施运行的经济效益，促使管理部门对包括城市交通、废物管理等在内的城市基本服务方式进行重新思考。而对企业而言，打造智慧城市无疑也为他们创造了新的机遇。多个行业已经开始逐步融入智能解决方案，变革现有的产品和服务方式。

每个城市的智慧化程度都不一样，城市发展程度和智慧化的程度大概有正相关的关系。在中国，经济发展水平高的一线城市，其智慧化的程度还是比较高的。麦肯锡认为这是因为中国政府对技术基础设施的大量投入，以及中国的数字经济，特别是面向消费者数字经济的发展非常快，已经全球领先的水平，所以居民的认知度和接纳度比较高。

成政珉表示，打造智慧城市需要一个智慧的政府。政府和公共部门可以思考在哪些领域可以适当留出空间，为企业或其他私营部门提供创新余地。合作方越多，应用的使用范围就越广，数据的使用也会更有创意，从而带来更出色的效益。对于政府而言：

首先，需要保持一个开放的态度。特别是从地方政府的角度，他们的财政资源、管理资源、人才资源业有限，所以需要更多思考如何跟私营部门合作或者其他外部的一些高校或者平台合作，充分利用市场的力量，让更多的企业、开发者、工程师都参与到智慧城市的发展中。

其次，以人为本的态度以及方式。因为智慧城市是个手段，不是个目标，所以通过智慧城市的手段，如何解决城市面临的挑战，如何满足居民的需要，这非常关键。

最后，法律、制度上的框架，比如隐私、安全层面，政府需要打造一个框架，以及加强监管的力度，保持整个流程上面的透明度。在保持开放数据平台的基础上，数据包括隐私等如何得到合理尊重保护是关键，相应的法律和监管体系需要完善。

成政珉说，数据产生的价值是来自于互联互通。一方面这需要政府制定相应的行业标准，另一方面也需要促进企业的竞争，确保能够提供最有竞争力产品和服务的企业能偶获得更高的市场份额。