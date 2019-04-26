Xilinx收购Solarflare加速数据中心网络战略计划

FPGA专业芯片制造商赛灵思（Xilinx）宣布收购Solarflare Communications公司以提升自己的网络实力。

FPGA专业芯片制造商赛灵思（Xilinx）宣布收购Solarflare Communications公司以提升自己的网络实力。

Solarflare采用的FPGA是一种可以在运行中进行重新编程以更有效地执行特定计算任务的计算机芯片，可用于构建集成网络、存储和计算的智能网络接口卡。

这种名为SmartNICS的接口卡因为不需要在CPU上运行这些工作负载以降低延迟，提高服务器性能并提供更好的连接。此外Solarflare还为客户提供专有的加速软件以帮助客户使用SmartNICS。

Xilinx表示，这次收购将有助于加速去年宣布的“数据中心优先”战略，即从一家单纯的芯片制造商转型成为像英特尔或者Nvidia那样的平台公司。

Xilinx虽然不像自己的竞争对手那样出名，但仍然是芯片行业的一个重要参与者。早在1985年，Xilinx就制造出了第一款商用FPGA，微软和华为都是Xilinx的大客户。事实上有报道称，微软使用Xilinx的芯片为超过半数的Azure云服务提供支持。

这次收购并不令人意外，因为Xilinx一直与Solarflare关系密切。 Xilinx是Solarflare在2018年最后一轮融资的主要投资方之一，今年两家公司还展示了他们的第一个联合产品：基于FPGA的SmartNIC，每秒可处理1亿个数据包。

“自Xilinx成为战略投资方以来，Solarflare团队与Xilinx围绕下一代网络技术和业务合作展开了密切合作，”Solarflare首席执行官Russell Stern这样表示。

Xilinx表示，将在未来6个月（也就是2020财年第二季度）内完成收购，这次交易的财务条款尚未对外披露。

几周之前，Xilinx的竞争对手Nvidia刚刚宣布斥资69亿美元收购Mellanox。Mellanox与Solarflare有些类似，也是为数据中心网络系统提供专用的处理器。据称当时Xilinx也有意收购Mellanox，但50亿美元报价远低于Nvidia最终支付的价格。