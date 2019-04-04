富士通更新x86服务器产品阵容 Optane DC内存带来显著提升

富士通已经对其整个x86服务器产品组合进行了更新，增加了对英特尔Optane DC持久内存的支持。该内存于昨天晚间正式发布。

富士通已经对其整个x86服务器产品组合进行了更新，增加了对英特尔Optane DC持久内存的支持。该内存于昨天晚间正式发布。

基于3D XPoint技术的Optane DC内存有望提供与DRAM相当的速度，但容量更接近于SSD。Optane DC还可以在机器关闭或重新启动的情况下保留数据——这一点可能会彻底变革分层存储架构。

根据加州大学圣地亚哥分校的研究人员称，对Optane DC内存的早期基准测试结果看起来很有希望，不过这项技术仍有许多问题需要解决。

由于Optane内存仅与Cascade Lake CPU兼容，所以富士通实际上是把两项公告捆绑在一起公布的：尽管未提及单个组件，但对Optane NVDIMM的支持，意味着富士通已经为自己的服务器配备了第二代Xeon SP CPU。为什么不呢？这些芯片的价格几乎与第一代SP芯片完全相同。

但说回Optane DC：这种内存是基于英特尔与美光合作开发的技术，并在2015年大张旗鼓对外公布的。

3D XPoint最初应用于存储设备以打造Optane SSD系列——因为其不同寻常的细长外形而被称为“Ruler”——让系统设计人员能够将PB级的闪存容纳到单个机架空间内，这一点令人印象深刻。

与Optane SSD不同，Optane DC内存可接入DIMM插槽，充分利用了服务器系统上任何可用的高速互连。每个模块的容量为128GB到512GB不等，而传统的DRAM目前最大容量仅为16GB。

富士通的M5代Primergy以及Primequest服务器将把Optane DC内存作为选件。富士通希望客户将NVDIMM用作缓存层，从而提高CPU与存储之间的数据交换速度。

富士通已经在内部对Optane DC内存进行了测试，并表示使用Optane DC的Primergy RX2540 M5双路服务器在基准测试中已经打破了VMware VMmark测试（用于衡量虚拟化性能的测试）的两项记录，并且该服务器与Primergy RX4770 M5服务器在测试Java性能的SPECjbb2015基准测试中也创造了多项记录。

富士通EMEIA地区负责人Olivier Delachapelle表示：“企业过去常常认为管理和存储大型数据湖的需求是很不方便的，但现在企业正在认识到它们的巨大潜力。”

“这项突破性技术让庞大的数据集能够更接近服务器处理器，使得我们可以充分利用时间进行洞察，确保客户能够从他们累积的数据中获得比以往更高的价值。”