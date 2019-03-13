过去一年中，超大规模云服务厂商在数据中心设施方面投入总计1200亿美元

去年，全球前二十大云计算与互联网服务供应商的资本支出大幅增长至1200亿美元，而其中大部分资金都被用于为庞大的数据中心提供设备支持。

是的，无穷无尽的堆叠机架，构成了云计算体系的基础。

去年，全球前二十大云计算与互联网服务供应商的资本支出大幅增长至1200亿美元，而其中大部分资金都被用于为庞大的数据中心提供设备支持。

根据Synergy Research Group的调查数据，2018年谷歌与微软等企业在建筑与设备等实物性资产方面的投资额增长了43%。与此同时，电信服务供应商的资本开支数字则与2016年基本持平。

当然，这并不是说电信企业在基础设施身上花的钱比较少——Synergy解释称，在过去一年，全球四十家最大规模电信公司投入了超过2400亿美元以支持自家网络与服务。

另外，虽然电信领域的投资水平并没有明显波动，但2018年每一季度都创下了超大规模支出的新纪录，其中第四季度的投入金额更是增长到320亿美元。

面对最终统计结果，相信没人会感到意外——2018年排名前五的超大规模基础设施投入方分别为：谷歌、亚马逊、微软、Facebook以及苹果。但真正有趣的是，其支出数字与电信行业中的前五名大致相当，分别为中国移动、AT&T、Verizon、NTT以及德国电信。

Synergy公司首席分析师John Dinsdale表示，“超大规模服务运营商正在迅速成为IT世界中的核心资本支出力量。平均而言，随着云服务、电子商务、社交媒体以及在线广告在体量上的持续扩张，超大规模服务运营商的收入正以每年20%的比例增长；另外值得注意的是，领先企业正在持续投资以不断提升营收增幅。而这一切，同收入及资本支出都没什么显著增长的电信公司形成了鲜明的对比。在我们看来，这些趋势在短期之内都不会发生显著变化。”

今年1月，Synergy公司发布报告，称全球超大规模数据中心总量已经达到430座，而接下来的2个月间又有9座超大规模数据中心竣工投产。

Synergy公司并没有公布其对于“超大规模”这一表述的确切定义，仅暗示称该词汇与基础设施的成本水平有关。