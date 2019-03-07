BMC认知家族再添新成员：Helix可以支持IBM Cloud

近日，数字化企业IT解决方案领域的全球领导者BMC宣布，在其2017年推出的认知协作平台方面，拓展了与IBM的合作关系。此次合作将IBM Watson人工智能技术无缝集成到BMC认知服务管理解决方案BMC Helix中。

搭载IBM Watson的BMC Helix具备了跨结构化和非结构化联盟知识库提供认知洞察的能力。

2019年3月1日，北京——近日，数字化企业IT解决方案领域的全球领导者BMC宣布，在其2017年推出的认知协作平台方面，拓展了与IBM的合作关系。此次合作将IBM Watson人工智能技术无缝集成到BMC认知服务管理解决方案BMC Helix中。通过添加IBM的洞察引擎和包括IBM Cloud在内的其它云平台，BMC Helix解决方案得到了进一步的扩展。

“BMC Helix的最大优势是选择多样。”BMC数字服务管理总裁Nayaki Nayyar表示，“借助BMC Helix，您可以选择您想要的云平台。而且，通过结合IBM Watson的强大功能，Helix还可以提供面向未来的认知服务体验。”

通过集成IBM洞察引擎，BMC扩展并丰富了BMC Helix解决方案的认知能力，使其能够跨结构化和非结构化联盟知识库为客户提供认知洞察，极大地改善了客户服务体验。

IBM Cloud平台对BMC的支持，让企业在云中运行BMC Helix又多了一个选择。现在企业可选择云平台包括IBM Cloud、Azure、AWS和BMC Cloud，帮助企业显著提升经营效率，从而实现高速度、扩展性和成本节省。

“随着企业采用人工智能速度的加快，同时客户又希望采用多云战略来实现灵活性和敏捷性，将Watson用于企业的所有数据中就显得尤为关键，无论数据位于私有云、公有云还是本地IT环境，”IBM Watson总经理Beth Smith表示，“我们与BMC的合作使企业可以利用IBM的人工智能和混合云功能，从其拥有的数据中获得洞察，并实现服务管理运营转型。”

认知技术的应用和云平台的多样选择

在如今的多云、多渠道、多设备环境中，员工和客户希望随时随地都可以获得出色的体验。IDG和BMC的一项联合调查研究显示，80%受访的首席信息官认为认知技术对于数字化转型至关重要，并且希望利用人工智能/机器学习、聊天机器人和虚拟代理等技术来帮助自己开展工作。

BMC的一个客户乔治华盛顿大学，利用BMC Helix产品的认知自动化功能，并结合聊天机器人来改善学生体验。

“自动化让IT得以满足我们的需求，并增强了我们的创新能力。”乔治华盛顿大学服务、配置和持续性管理副主任DonnaHill说，“借助Cognitive Service Management，我们现在正采取进一步行动，来确保学生在数字经济环境中获得他们所期望的高质量体验。我们将会大规模采用认知技术。”

通过对IBM Cloud的全新支持，BMC可以使企业在他们选择的云平台中将ITSM转变为Cognitive Service Management，并利用容器的强大功能提供可扩展和灵活的服务平台，从而简化日趋复杂的IT环境管理工作。适用于IBM Cloud的BMC Helix解决方案将于今年下半年推出。

BMC Helix Cognitive Service Management产品包含三个核心属性：云、容器和认知能力。该产品包含了：