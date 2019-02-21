重新思考科技与商业 从一杯咖啡看中国零售业的数字化实践

对于零售业的进化，我们讲IBM从来没有离开过，IBM一直是这里面最重要的力量。心存敬畏之心，在中国零售业回归本质，重新构想的时代背景下，IBM将借助自身技术实力与行业洞察，引领零售业迈向数字化转型的全新阶段。

至顶网服务器频道 02月21日 新闻消息（文/李祥敬）：国人消费升级带来的来是吃、穿、住、行的巨变，作为“舶来品”的咖啡文化也在与国人生活和消费体验与时俱进，越来越多的消费者会关注到咖啡豆的产地、品种、烘焙方式、冲泡器具、咖啡师的技术等，更个性化、更创新的咖啡空间业态出现在消费者的视野中。

近日，太平洋咖啡首家自烘焙旗舰店LUXE在北京国贸开业。LUXE源自“Affordable Luxury（轻奢）”，太平洋咖啡将其定位为可供消费者深度体验咖啡制作流程的专业空间。这也是太平洋咖啡继推出子品牌“咖艺空间”Brew Bar之后，在咖啡领域取得的又一个创新成果。

让科技更好地服务商业 LUXE智慧门店的体验革新

太平洋咖啡于1992年在香港诞生，2010年被华润创业收购，成为其旗下唯一咖啡连锁品牌。2011年，太平洋咖啡正式进入中国内地市场，力求发展成为更受中国咖啡消费者喜爱，且更具有行业影响力的咖啡连锁品牌。

太平洋咖啡IT总监王希告诉记者，LUXE所做的一切都是围绕线下消费者的需求，毕竟现在我们处于零售业的转型变革时代，门店是跟消费者接触的神经末梢，很多线上的销售方式无法通过直观的科技化展示给消费者，而线下门店可以直接触达到所有的消费者和顾客。“数字化不是一个新命题，通过新技术积累数据然后迭代，让消费者更有新的感知，这是我们数字化创新的目标。”

LUXE通过“形、声、闻、味、触”五感为每一位到店的顾客提供全方位、高品质、个性化的咖啡消费体验，让咖啡成为大家的兴趣。在LUXE，消费者不仅可以享受自烘焙咖啡带来的乐趣，还可感受到数字化运营带来的全新消费体验，比如智能货架、自助点餐、手冲咖啡DIY电子书等。这一切来自于IBM与华润创业通过数字化平台为太平洋咖啡带来的智慧门店全新体验。

除了前端可以看得见的变化，LUXE也在不断调整自身运营流程，提升后台管理效率。王希表示，通过LUXE智慧门店吸引更多年轻人的关注，太平洋咖啡可以通过数据分析构建一个独特的年轻化的会员体系，加速自身的业务创新。“未必所有的数字化创新都适合所有的门店，我们把所有的东西一股脑放到店里，反而可能会让消费者‘望而却步’。我们把传统门店升级到智慧门店是为了更好地满足消费者的需求，通过快捷的数字化应用让消费者更喜欢我们。”

“科技跟商业的关系不是为了让门店展示科技本身，而是让科技更好地服务于商业。在LUXE，我们不会喧宾夺主，你来到的是一家咖啡店，黑科技不是我们的重点，咖啡的美味和这种轻松的气氛才是它的重点，这是我们打造LUXE特别注意的一个地方。”IBM大中华区全球企业咨询服务部合伙人董海军说，“数字化战略，数字化门店，数字化转型，这些最终都是服务于人的美好体验和幸福的生活，这是我们要做的事情。”

打造中台 华润创业数字化平台支撑业务创新

LUXE智慧门店的打造是其母公司华润创业有限公司（简称“华润创业”）践行数字化转型战略的重要一环。为了推动自身的战略转型，华润创业在IBM的帮助下打造了数字化平台，实现集团层面的核心业务与资源的共享，达成“无缝零售、敏捷快消”的转型目标，从产品、品牌、平台等多个维度加速零售业的业务转型、技术升级和成本管控。

王希说，以前企业的信息化建设追求核心化，整个系统只有一个后台，ERP是它的核心。但是问题来了，只要一出问题整个系统就瘫痪了。所以，华润创业2016年底在IT方面要实现去核心化，把不同功能的系统打散。问题又来了，系统打散后，这些系统之间没有了任何关联。于是，华润创业联手IBM构建了数字化中台，整合零散的系统，将所有数据归集到中台系统，满足各种丰富的应用场景，支撑不同业务部门的创新发展。

据悉，IBM全渠道数字化平台为华润创业提供了十大类业务组件，五大类PaaS技术组件以及超过600个API，以实现数字化应用的快速上线部署，帮助华润创业实现了门店数字化、数字化营销、平台连接与整合以及洞察应用等四大类场景的改造升级。

IBM大中华区全球企业咨询服务部-管理咨询部总经理侯学明表示，现在越来越多的传统企业都在搭自己的中台，我们帮助华润创业构建中台的目的是连接。通过中台支持敏态产品的研发，敏态产品的研发离不开内部流程打通，内部流程打通必然要把原来的ERP、CRM等系统进行改造。中台的目的就是对后台的系统在改动量不是特别大的情况下，还可以满足敏态的要求。

如今，华润创业数字化平台能力群的规划、部署和实践，有效地支撑起集团多业态核心能力的共享，加速了内外部的系统整合、数据资源及分析服务，进一步推动了华润创业及各业务单元的数字化整合运营和创新重塑。

心存敬畏之心 IBM重塑门店加速零售业转型

毋庸置疑，现在零售业处于剧烈的变革中。在董海军看来，这种变革来自两个方面，一个是市场，一个是竞争。这两个要素会推动每个商业体，甚至每一个门店向前走。

环境的变化是消费人群的变化，现在互联网的原生代已经成长起来，他们具备了消费能力和自主权，以前还是父母替他做决定，现在是他自己买单，买与不买是按照他自己的喜好决定，这是一个很大的变化。背后隐藏了一个事实是，我们的消费结构在发生变化，从有没有到好不好，到喜不喜欢，实际上是全新消费人群逐渐在发育成熟的过程。

另外就是技术的成熟，商业环境与技术变化结合到一起，直接催生了新零售。零售业需要思考的不是技术本身吗，而是如何跟业务结合，在这个过程中如何结合自己的优势而不是去完全模仿别人的优势，这是非常重要的。

“门店作为零售企业面对消费者的承载体需要有温度，需要适应商业环境和技术环境的变化，要重新面对自己的消费者，这是一个很重要的选择。”董海军说，“对于零售企业来讲，重新确立自己的优势是基于现在的优势向前进化，要勇于放弃一些东西，但是要勇于保留一些东西，而不是完全去模仿一些互联网零售的做法。每一个店有每个店特定的服务需求和服务人群，他会有他存在的价值和原因，那个价值要去强化而不是弱化，你把你改成别人，就失去了价值。”

侯学明表示，门店业态从诞生到现在，大家对消费品在门店里面的体验没太大的变化。但是步入2015年随着消费者对体验、品牌等要求变化，门店的革新也拉开了序幕。同时，消费者被各种数字化技术包围，比如社交、移动等，他们对于门店体验提出了新的要求。于是，IBM提出了门店重塑的口号，零售企业要利用数字技术重塑门店体验，挖掘企业自身数据价值，实现以消费者为中心的智慧零售。

侯学明表示，这么多年IBM帮助零售企业实现数字化转型，一个重要体会是数字化本身不是一个技术的事，而是一个业务的事情。“你要把数字化转型放到业务战略里，变成业务部门和IT部门一起联合推进的事。另外，对于企业内部运营流程的梳理和数据流程之间的互动也是数字化转型的重要内容。”

“回看零售也的发展，从注重产品到产品＋服务，现在你会看到是产品＋内容。这个内容就是数据，包括交易数据、周边环境的数据等，我们怎么把这个信息利用起来，从而提供个性化的内容，这也是IBM将来产品或者服务的发展方向，也是未来新零售的发展方向。”侯学明说，“IBM提供的是定制化的服务，我们希望每个客户是不一样的，每个客户有自己的DNA，我们是维持你的DNA，我们是敬畏你的DNA。”

谈及IBM与其它推动零售业变革的企业的不同点，董海军说，IBM对于客户资产的重视，包括软硬件资产和数据资产，我们都非常着重保护他们，避免让客户在数据泄露或者信息安全上造成不必要的损失。“IBM为企业提供服务，帮助企业提升盈利能力和转型，让他在新的商业环境中具备竞争力。IBM没有在客户的商业链条上做任何自己的参与，我们并没有把自己的生意集成到客户的生意当中，这个特别的重要。我们希望帮助他做好生意，而不是跟他一起做生意，我们是站在企业背后的力量。作为一个专业服务公司，我们很恪守这样的服务关系。我们会在这个过程中不断提升IBM自身的科技能力。”

对于零售业的进化，我们讲IBM从来没有离开过，IBM一直是这里面最重要的力量。心存敬畏之心，在中国零售业回归本质，重新构想的时代背景下，IBM将借助自身技术实力与行业洞察，引领零售业迈向数字化转型的全新阶段。