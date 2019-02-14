谷歌：2019年将投资130亿美元扩建新数据中心

谷歌今天表示，作为实现增长战略的一个组成部分，谷歌计划在2019年投入130亿美元用于建设新的数据中心和扩建基础设施。

谷歌今天表示，作为实现增长战略的一个组成部分，谷歌计划在2019年投入130亿美元用于建设新的数据中心和扩建基础设施。

尽管谷歌有打算减少整体资本支出，但这一数字远远超过了谷歌在2018年在这方面投资的90亿美元。谷歌母公司Alphabet首席财务官Ruth Porat上周在财报电话会议上表示，她预计2019年的资本支出增长将“大幅放缓”。

即便如此，谷歌仍然制定了雄心勃勃的扩张路线图。谷歌计划在美国俄亥俄州、内布拉斯加州、内华达州和德克萨斯州建设新的数据中心，并扩大现有在美国俄克拉荷马州和南卡罗来纳州的设施。伴随这些建设项目的是新能源方面的投资：最近谷歌购买了160万块太阳能电池板的未来产能。

谷歌需要更多的数据中心，不仅是为了支持其核心服务，还要跟上云市场中竞争对手的崛起。谷歌的两大主要竞争对手，市场领导者AWS和微软都在积极投资扩大其基础设施规模。

除了建设更多数据中心之外，谷歌还计划开设更多的分公司。谷歌表示，位于美国佐治亚州和弗吉尼亚州的员工人数将增加一倍，还将建立一个新的德克萨斯分公司。当地媒体上周报道说，谷歌已经在奥斯汀悄悄租赁了一栋可容纳5000名员工的35层办公大楼。

此外该计划还包括谷歌此前宣布投资10亿美元建设新的曼哈顿园区。Porat表示，此举目标是将谷歌目前在纽约的7000名员工人数增加一倍。

谷歌首席执行官Sundar Pichai在今天的公告中表示：“这些新增投资将使我们有能力聘用数万名员工，并在内布拉斯加州、内华达州、俄亥俄州、德克萨斯州、俄克拉荷马州、南卡罗来纳州和弗吉尼亚州创造超过10000个新工作岗位。2019年将是我们连续第二年实现在湾区外的增长速度超过湾区内的增长速度。”

其他科技巨头也准备在今年掀起大规模招聘热潮。苹果公司正在建设一个价值10亿美元的奥斯汀中心，而亚马逊也已经宣布计划在弗吉尼亚州和纽约州建立园区，每个园区将雇佣25000名员工。