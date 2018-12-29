数据中心的那些事，可以交给专业服务商来管

在日前举行的“2018新华三数据中心研讨会”上，来自全国各地的数据中心从业者围绕数据中心的设计、部署、运维等相关话题展开了探讨。

至顶网服务器频道 12月29日 新闻消息（文/邹大斌）： 数据中心的稳定、可靠是整个IT系统稳定、可靠的前提，一个频繁出现故障甚至断电的数据中心对企业业务的影响无疑是灾难性的。如今，随着企业日益依赖IT，数据中心的重要性也是与日俱增。而另一方面，数据中心也在变得越来越复杂，从设计、施工、部署到运维对管理者的要求越来越高，要实现数据中心的高可靠、低TCO变得越来越难。在这种背景下，不少数据中心的管理者开始寻求数据中心全生命周期管理专业服务，并从中尝到了甜头。在它们的影响下，更多管理者开始关注或者正在向这类专业服务商寻求帮助。在日前举行的“2018新华三数据中心研讨会”上，来自全国各地的数据中心从业者围绕“数据中心全生命周期管理”相关话题展开了探讨。

全生命周期管理服务兴起

近年来，在云计算、大数据、物联网等技术和应用的推动下，数据中心市场出现了蓬勃向上的发展势头，一批大型和超大型数据中心开始出现。这些大型和超大性数据中心通常拥有成千上万的客户，一旦数据中心出现故障可能带来大范围的影响。大型和超大性数据中心带来的另一个问题是管理复杂度，一个拥有数十万台服务器的数据中心和数千台服务器的数据中心管理复杂度自然是不可同日而语。

另外，新技术的不断涌现加剧了管理的难度。最近几年软件定义电源、模块化、异构计算等新技术的兴起对数据中心内部的供电、制冷设计都提出了新的要求。比如，锂电池取代传统铅酸电池而兴起的分布式电源正在改变机柜内的部署和数据中心的整体设计和管理。

“互联网的发展、云计算和大数据的普及、物联网的兴起以及5G到来，都推动着数据的爆炸性增长，也带来对计算的需求，从而推动数据中心市场的高速发展，也带动整个IT行业的发展。”谈到数据中心市场的变化新华三集团副总裁丁忠华告诉记者。

与数据中心高速成长相伴而生的是专业人才的不足，这直接催生了全生命周期管理的专业服务的流行。所谓数据中心全生命周期管理是指从数据中心的咨询开始，覆盖规划、设计、部署、施工、运维全过程的管理，其核心就是要对整个过程进行全面、系统地考虑和评估、周密的实施和长期的优化和改进。以节能为例，如果设计阶段不充分考虑利用自然冷源、不利用一些先进的制冷技术（比如水冷），后期运维要到达1.4以下的PUE值将非常困难。由于很少有数据中心的业主（或拥有者）具有这么全面的能力，数据中心全生命周期服务就应运而生。

新华三的独特优势

实际上，数据中心全生命周期管理并不是一个新概念，只是近几年因为市场需求的推动下越来越热。原惠普是这个市场的早期参与者和技术引领者，今天新华三承接了原来惠普的能力。

“新华三的服务整合了HPE的专业服务，包括咨询、数据中心及集成业务，建立了一个非常强大的服务团队。同时，我们在95%以上的乡镇是原厂可达，还有一些更细小的工作是靠合作伙伴去做的。这使得我们能为客户提供非常好的服务。” 丁忠华表示。

据悉，新华三的数据中心服务团队参与多个大型数据中心项目，包括百度阳泉数据中心、阿里云张北庙滩数据中心、腾讯天津数据中心等，还有仅仅四个月就完成建设的数字福建云计算中心型目，这些都是业内标杆性的行业，这些项目的成功凸显了新华三的数据中心全生命周期管理的能力。

新华三数据中心业务部总经理张健对新华三的全生命周期管理专业服务能力进行了进一步阐述。他介绍说，新华三的专业服务有三个特点：第一，从原惠普承接了很多先进的技术和理念，特别是被原惠普收购的数据中心专业服务商EYP。“EYP给中国带来很多很好的理念和技术，比如中国数据中心大型的水冷系统就是源于EYP。”张健表示。

第二是融合。新华三是一个IT服务厂商，生根在IT行业，非常了解IT行业的发展趋势，这一点与很多设计院、工程公司不一样。

第三，新华三非常关注客户的体验。新华三一直以来以客户为本，关注客户的满意度，给客户提供一个更好的服务。这也与工程公司、设计公司不同。

数据中心验证3.0

数据中心验证3.0是新华三在“2018新华三数据中心研讨会”新提出的概念。数据中心验证是在数据中心的建设和部署完成后进行的一次联合测试，以检验施工是否达标、功能是否能实现、切换是否能正常进行等。

张健介绍说，数据中心的验证经历了三个阶段。在1.0时代，验证其实就是验收，主要是看施工质量是否达标，比较粗、比较简单。后来，是原惠普把验证真正带到了中国，它是把调试、测试带到了数据中心的验证，这就是数据中心验证2.0，。数据中心验证2.0除了验证工程质量外还会用一些假负载去模拟整个数据中心满负荷情况下的运行状况，会做一些简单的故障切换测试。而到了验证3.0时代，验证变成双向验证，既要验证工程的质量，同时还要去验证设计。

“在验证的时候，我们必须要去验证设计的理念，看这个逻辑性是不是对的，因此要进行双向验证，即要验证工程又要验证设计理念。因为我们有时会发现工程是按图施工，但设计院设计错了。”张健说。

张健强调说，在数据中心验证3.0时代，自动化的控制是非常重要的验证内容。比如，节能是通过室外的自然冷源来进行制冷，要让温度的变化快速反映到制冷系统种，这需要大量的控制，它是保证整个数据中心节能和空调系统可靠性的一个关键。正因为如此，在验证3.0时代自控验证要包括前期的自控设计、设备选型的咨询、厂验等。

应该说，数据中心验证3.0也只是新华三对数据中心全生命周期管理服务经验的一次最新提炼，其技术和理念的先进性也反映了新华三在这个领域的能力。正如张健在接受采访时所述，原惠普曾经引领了数据中心服务，秉承了原惠普服务技术和理念的新华三将继续延续这一优势。