全年盘点：2018年十大数据中心新闻

2018年可以说是软件定义数据中心的一年，大量自动化和人工智能研发力量致力于打造下一代可扩展的、灵活的数据中心。对于数据中心领导厂商Dell和HPE来说这是开创性的一年，Dell的全球销售处于领先位置，HPE加大了在可组合式基础设施上的力度。

公有云没有扼杀数据中心，尽管有些人预测这会在2018年发生。不仅数据中心还在，而且服务器、存储和网络等数据中心基础设施的全球支出正呈现蓬勃增长的态势。

2018年可以说是软件定义数据中心的一年，大量自动化和人工智能研发力量致力于打造下一代可扩展的、灵活的数据中心。对于数据中心领导厂商Dell和HPE来说这是开创性的一年，Dell的全球销售处于领先位置，HPE加大了在可组合式基础设施上的力度。

下面就让我们来看看2018年数据中心领域的十大新闻故事。

10、亚马逊、谷歌和Facebook迅速扩大数据中心规模

三大科技巨头亚马逊、谷歌和Facebook都在2018年迅速扩大了各自在美国和全球的数据中心规模。这三大巨头加速了在全球范围的数据中心建设，并且成为今年致力于满足不断增长的数据和云需求的顶级数据中心基础设施买家。亚马逊目前在全球19个地区拥有57个数据中心，包括今年在瑞典开设的一个新数据中心。此外，亚马逊还宣布计划在意大利建立3个新新数据中心，于2020年前在非洲建立第一个中心。社交媒体巨头Facebook今年也扩大了数据中心规模，将内布拉斯加州的中心数量从2个增加到6个，在佐治亚州开设第9个数据中心，并计划在新加坡建造一个11层、170000平方英尺的数据中心。Google Cloud今年也在一直扩张全球数据中心规模，在蒙特利尔开设了第一个Cloud Platform中心，并计划于2019年初在瑞士开设3个新数据中心。明年这三大巨头很可能继续投入数十亿美元建造新的数据中心。

9、超融合基础设施步入主流

2018年超融合基础设施（HCI）市场以惊人的速度发展成熟，年收入达到历史最高水平，特别是第二季度销售额达到15亿美元，同比增长78％。今年超融合基础设施产品在更广泛的用例和部署选项方面都取得了重大的进展。Nutanix、Dell EMC、思科、Pivot3和HPE等厂商都在扩展战略以更好地采用混合云和多云，提供更多纯计算、纯存储?软件定义的网络选项，从而推动创新的步伐。超融合基础设施可以降低数据中心复杂性，可以被更多地用来支持微软、Oracle和SAP大亨厂商的关键业务企业应用。随着服务器、存储和网络孤岛逐渐消失，对人机交互的需求无疑将在2019年继续增加。

8、Dell Technologies上市

数据中心基础设施领导厂商Dell Technologies将于12月28日公开上市，在过去的一年中Dell一直在谈论这么做的最佳方式。Dell的上市大战始于1月份，伴随着各种诉讼、投资者争吵以及修订后的股东协议。在过去一年中不断有各种新闻报道是关于Dell是否能赢得股东的批准、还是寻求其他方法上市、甚至是让银行参与其中进行传统的首次公开募股。手握Dell和VMware大量追踪股的激进投资人Carl Icahn曾起诉Dell，称Dell公司正在制造“恐惧计划”以赢得股东的批准。然而，经过数月的激烈声明之后，他还是同意了这笔交易。有渠道合作伙伴表示，重获新生的Dell Technologies将把更多资金作为研发支出，并与VMware更紧密地进行集成和创新。

7、Nutanix成为一股不可忽视的力量

对于超融合基础设施先驱Nutanix来说，2018年是具有革命性一年，因为它继续向转向一家以软件为中心的公司转型，推出了新的创新技术，始终如一地实现了强劲的销售增长。2018年超融合基础设施解决方案在数据中心内的部数量呈现爆炸式增长，各种研究分析和报告显示，Nutanix在创新方面处于领先地位。Nutanix获得了Forrester超融合技术的最高评分，并在Gartner首个超融合基础设施魔力象限中被视为领导者。面对Dell、HPE和思科等技术巨头，Nutanix不仅积极竞争，而且一点也不退缩。2019年，Nutanix致力在软件定义数据中心占据一席之地，并将目标瞄准了在2021年之前实现软件和支持收入30亿美元。

6、IBM斥资34亿美元收购Red Hat给数据中心领域带来重大影响

多年来，蓝色巨人IBM一直是数据中心解决方案的一站式商店，但收购Red Hat备受欢迎的开源软件让IBM成为一家更有意思的数据中心厂商。Red Hat在数据中心有着重要的影响力，Red Hat Enterprise Linux是最受欢迎的Linux发行版之一。由于Red Hat的操作系统可在公有云上使用，同时Red Hat也是OpenStack生态系统的关键参与者，因此被IBM收购将会给数据中心市场带来各种影响，包括与Dell Technologies和HPE的竞争更加白热化。这次收购将让IBM直接迈向混合云世界的前沿。IBM首席执行官Ginni Rometty表示：“我们一直在塑造IBM。IBM将成为全球首屈一指的混合云提供商，为企业提供能够释放云端全部价值的唯一开放式云解决方案。”

5、能效管理厂商试水软件和服务

数据中心能效管理领导厂商APC by Schneider Electric和Eaton在2018年展示了他们的软件和服务力量，推出了帮助解决方案提供商产生经常性新收入的技术。随着市场对于边缘计算和物联网服务的需求不断增加，能效管理提供商们也面向客户数据中心和分布式环境推出了围绕生命周期管理的软件及服务平台。Eaton专注于提供商能效管理即服务，而APC by Schneider Electric通过与Scale Computing合作进入超融合基础设施市场，推出了一个新的“盒装微型数据中心”。今年是数据中心能效厂商取得创新突破的一年，他们将研发重点放在了推出新软件功能以及围绕旧版产品线打造更多基于云的新版本上。

4、HPE加大投入可组合基础设施

随着HPE Composable Cloud for Synergy的推出，今年HPE在可组合基础设施方面不断加大投入。HPE还将自己的可组合技术注入了SimpliVity超融合基础设施中，该产品中包含了具有突破性的可组合网状网络结构。HPE新推出的Composable Cloud让客户可以横跨任何云组合任何工作负载，并支持完整的HPE软件堆栈，包括来自HPE InfoSight、HPE OneView和HPE OneSphere的内置人工智能。IT研究公司Forrester表示，可组合基础设施将成为未来软件定义数据中心计算的主要方法，可组合基础设施让存储、计算和网络产品可以充当一个流动的资源池，可根据工作负载要求进行配置以实现最佳性能。最近Dell EMC最近宣布推出了PowerEdge MX模块化平台，相信2019年HPE将在市场中展开一番新的较量。

3、软件定义数据中心崛起；公有云不是答案

2018年初一些人认为公有云将标志着数据中心的消亡。然而2018年即将结束，这一预言却没有任何进展，甚至公有云计算巨头AWS也准备在明年推出自己的数据中心硬件。随着人工智能和自动化等创新技术进一步带动了软件定义数据中心（SDDC）的发展，2018年对新服务器、存储和融合产品的需求仍然很高。由于公有面对云计算的高昂费用，很多企业开始把用在公有云上的支出转移到SDDC产品上。根据2018年IDC的一项调查，由于安全性、性能和成本等问题，有80％的IT决策者将原本主要属于公有云环境的应用或数据迁移到内部部署或私有云环境中。这些以软件为中心的数据中心减轻了制造商和解决方案的负担，同时也释放出新的数据和分析机会。

2、AWS硬件走进你的数据中心

AWS推出AWS Outposts的消息震惊了硬件圈子。作为公有云领域的领导厂商，AWS通过一款集成的计算和存储硬件机架深入到本地环境中，这种硬件机架可以运行原生的AWS或者VMware环境，并且连接到Amazon的公有云。AWS首席执行官Andy Jassy表示，Outposts的诞生是源自于客户希望使用和AWS一样的硬件、接口和API将AWS或者VMware Cloud on AWS扩展到本地环境中。“我们试图重新构想客户运行在混合模式下真正想要什么，从而开发了AWS Outposts。”Amazon计划在Outpost上进行交付、安装、维护以及维修，这引起了渠道界的一些担忧。尽管仍然存在一些问题，并且Outposts要到2019年下半年才能面市，但可以确定的是，明年AWS将在数据中心市场引起一场变革。

1、戴尔技术成为数据中心的力量

毫无疑问，2018年对于Dell Technologies来说是关键的一年，因为它正在成为服务器、存储和超融合基础设施的全球领导者。今年，Dell Technologies向存储业务注入高达20亿美元，开始了向市场的全面进攻。今年Dell Technologies推出了一款新的简化存储产品，并且开始实施进入市场的新战略，这一年中存储销售一路走高。此外，今年Dell Technologies还掌控了全球服务器市场，赶超了HPE。Dell和VMware今年也是超融合基础设施市场份额的领导者，这预示着2019年Dell的数据中心基础设施市场份额会有更好的表现，因为超融合基础设施将继续赢得更多的市场关注度。随着Dell Technologies即将成为一家上市公司，未来前景一片光明，而且有望在数据中心领域保持独一无二的地位。