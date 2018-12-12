天时地利人和 Elastic以产品驱动社区生态建设

Elastic中国布道师、中国社区主席曾勇告诉记者，Elasticsearch由于其简单易用且能够解决实际的问题，从最开始的分布式搜索引擎到如今遍地开花的各种创新应用场景，Elasticsearch正成为大数据分析的热门工具。

至顶网服务器频道 12月12日 新闻消息（文/李祥敬）：当前，企业面临大数据浪潮，源源不断的数据洪流让企业应接不暇。如何从海量数据中获取对业务产生的价值的信息成为企业的重要课题，这直接驱动了围绕数据进行创新的产业。近日一则Elastic上市的消息刷遍了朋友圈，再度让业界重新审视我们身处的大数据时代。

Elastic公司以搜索开源产品Elasticsearch而知名，现在其产品包括Elasticsearch、Kibana、Beats和Logstash，这些产品组成了Elastic Stack。Elastic致力于解决大数据的搜索和实时分析，以提高企业决策的速度和准确性。

Elastic中国布道师、中国社区主席曾勇告诉记者，Elasticsearch由于其简单易用且能够解决实际的问题，从最开始的分布式搜索引擎到如今遍地开花的各种创新应用场景，Elasticsearch正成为大数据分析的热门工具。

曾勇在2015年加入Elastic公司，是Elasticsearch国内首批用户，自2010年起就开始接触Elasticsearch，是Elasticsearch中文社区的发起人，同时也是Elastic在中国的首位员工。

良性循环 Elastic独特的产品发展之路

曾勇说，Elastic创始人Shay Banon在2010年开发出了Elasticsearch，当时这个软件定位于分布式的搜索引擎。因为那个时候还没有大数据的概念，这个软件就是为了搜索而生。Elasticsearch在当时是比较先进的产品，通过分布式高可用架构实现信息的自动化搜索。

后来，随着Elasticsearch的发展，人们用它处理的数据类型也越来越多，比如日志型数据。后来，Elasticsearch与日志采集工具Logstash的组合场景越来越多，在运维领域成为最佳拍档。与其它软件不同，Elasticsearch可以在海量数据的情况下还能保证一个很好的查询和分析能力。

2012年，前端可视化Kibana问世，借助这个工具可以将Elasticsearch处理的数据用图表的形式展现出来。“Elasticsearch、Logstash和Kibana就变成了ELK组合，在运维圈里面，ELK这个组合非常知名。”曾勇说，“用户多了，需求也就产生了，有些客户愿意付费获得技术支持。于是在2012年，Elastic公司成立了。”

在公司成立之后，Kibana和Logstash的创始人也先后加入到了Elastic。他们加入到公司后，可以有更多时间在一起讨论产品之间如何实现更好地协同，实现整体化发展。在曾勇看来，Elastic公司提供了多元化的解决方案，并没有局限于搜索。在2015年的时候，Elastic通过一系列收购展开积极布局。比如其中有一家专注于在网卡层收集和分析协议数据的公司Packetbeat，它可以实现从网络里分析业务请求。这家公司在加入Elastic后，诞生了一个新的产品叫Beats。

“我们进行各种各样的业务分析，包括大数据，先要有数据，才能分析。数据源头这一块非常重要，我们把各种各样的数据工具帮助用户采集数据，他们只需要下载和运行就行。”曾勇说，“Elastic在短短几年之内，这么受欢迎，就是简单易用。不管是开发者体验，还是用户体验，都能做到足够的友好。”

后来，Elastic陆陆续续收购了SaaS服务公司Found、机器学习公司Prelert、搜索服务公司Swiftype、APM公司Opbeat，不断扩大商业的版图。从最开始的指标，到日志、性能、代码语义的检索，这是Elastic非常独到的地方。

目前市面还没有这样的整体解决方案，有的是日志分析，有的是监控，有的专做APM，也有专做语义代码检索的，但是对用户来说最终目的就是要解决问题，其实需要将人工花费很多时间和成本将这些串联起来。而在Elastic Stack里面，这些可以自动关联，这个体验是完全不一样的，这也是Elastic公司解决方案的独到性。

“从最开始第一个产品的发布，到公司成立，以及后面不断吸收非常优秀的产品和团队加入到公司。Elastic致力于为用户提供一个端到端的整体化解决方案和使用体验。”曾勇说，“为了保证各个解决方案各个组成软件的同步性，在工程层面，Elastic设定了固定的时间窗口，保证功能的及时上线。”

曾勇表示，因为Elastic有很多的产品团队，很多功能都在同时开发，不能因为某一个功能没有完成，就一直不发，一个堆积了很多功能的大版本对用户来说使用成本和更新成本非常高。而如果能够按照固定时间发布，每次功能做完之后，第一时间发出来，用户第一时间接触这个功能，他就可以使用到最新的功能，这在业务和性能的收益是很好的。而且用户可以第一时间给我们反馈，这个特性是不是好用，是不是存在Bug，这就形成了一个非常良性的循环。

产品好用 Elastic社区生态“蒸蒸日上”

作为全球最流行的数据搜索与实时分析引擎，不仅受到互联网公司及传统行业客户的青睐，而且吸引了全球超过10万名的开发者参与数据应用开发。作为一家基于开源产品进行商业实践的公司，Elastic对于社区开发者非常重视。

曾勇介绍说，他是2010年三月份开始接触Elasticsearch。因为当时在做一些和数据相关的项目，也是这样一个契机，结合实际的工作场景，与Elasticsearch有了互动的联系。“因为Elasticsearch太好用了，我很乐意和大家分享和交流。于是在2011年的时候，我建了一个QQ群。后来在博客上写一些关于Elasticsearch的文章，再后来搭建交流论坛，大家在一起讨论和交流，共同学习，这个也算是一个社区的雏形。”

这也是开源软件的一大好处，代码公开和免费使用，遇到问题也可以一起讨论和交流。曾勇说，2012年，Elasticsearch的中国社区用户比较多了，讨论的频率比较活跃。当时有人讨论是不是可以举行线下活动，方便大家面对面交流。在2012年底和2013年初的时候，Elastic中国开发者组织了第一次线下沙龙。“活动规模不大，但是大家特别踊跃积极参与。”

随着社区规模的壮大，在2018年11月10日，2018 Elastic中国开发者大会在深圳举行。大会邀请了全球领先企业的高管及众多开发者，汇集业界众多成功案例进行技术交流和学习切磋。现在社区每年在不同的城市都会有各种不同的线下活动，方便大家交流学习。

据曾勇介绍，整个社区线上和线下的活动非常多，比如网站、各种QQ群、微信群等。社区成员愿意为社区贡献一些力量，把社区组织起来。虽然每个人的背景都不一样，但是他们都是Elasticsearch的粉丝，愿意参与社区的建设。比如社区也有志愿者组织翻译了一本书《Elasticsearch权威指南》，这本书有600多页，社区里面当时有将近80多人一起去协作，把这个书翻译上线。整个工作量非常大，当时分了五个小组，每个小组有一个小组长，协调组员，翻译完一篇文章之后，确定没有问题，然后才能提交到主站。

“为什么大家愿意去做这么一个事情，我认为很重要的一点就是这个产品足够优秀。每一个社区成员都希望将Elasticsearch介绍给别人，让大家用到这么好用的产品。产品本身是非常重要的。我们成立了公司，也提供一些商业服务和产品，但还是没有忘记我们的初心，就是公司以开源为基础，这是Elastic成立之初最根本的东西。”曾勇说，“我们从来没有减少在开源方面的投入，相反我们投入了更多的资源完善开源产品，甚至把我们商业的代码也全部公开。”

开源软件是未来的一大趋势，现在整个业界都在拥抱开源。Elasticsearch的很多客户是以一种开源的方式在使用软件，他们可以知道Elasticsearch的开发团队在做些什么，功能是怎么实现的，参与到相关项目中，进而帮助Elasticsearch更加完善。

Elastic一直抱有开放的心态，产品体系也是非常开放的，每个软件都提供插件式的扩展机制。你需要的功能可以自己开发，也可以借助第三方公司提供的解决方案。在开源生态里，大家可以相互协同，共同成长。

如何平衡开源与商业运作？曾勇表示，专业的人做专业的事情，我们很有信心提供最好的产品，以最快的速度不断去完善我们的产品，不断迭代我们的软件。我们相信我们的软件对用户来说是非常有价值的。 “如果开源的功能已经能够满足你的需求，那就使用开源产品就好了。当然我们提供的额外商业付费功能如果你需要，你只需要付费，我们借助庞大的开发团队帮你实现就好了。在这种情况下，用户自己开发就需要考虑人员和研发成本问题。”

现在随着社区的壮大，曾勇的工作内容也发生了很大的变化，从最初创建中国社区布道，让更多人知道Elasticsearch，不断壮大社区；然后加入Elastic公司成为中国的第一个员工，工作会涉及市场相关活动，进而开拓中国市场。“这几年Elastic在中国的团队不断扩大，分工更加明确，我也可以更专注做一些其他的事情，当然在社区发展方面我仍然会一如既往。”曾勇说。

谈及接下来的社区发展计划，曾勇表示，Elasticsearch社区在每个城市会有更多的社区活动，交流会更加频繁，大家有更多的机会在一起讨论和交流。我们会帮助每个城市更好去把当地的社区完善起来，实现自治的、更地域化的发展。另外，类似今年的开发者大会也会继续做下去，届时会邀请更多的行业客户分享他们的成功案例。“我们现在也在利用当前流行的传播形式推广Elasticsearch，比如社区电台播客等。”

未来，Elastic针对开发者还会推出相应的培训课程和认证计划，现在Elastic的课程已经有日志分析、安全分析、数据分析可视化等课程，帮助他们更加全面掌握Elasticsearch。另外，国内很多企业对Elastic的专家和技术人员需求非常旺盛，Elastic也会推出工程师的认证计划，帮助他们更好地拓展职业生涯。

“现在大数据行业慢慢步入到了一个成熟阶段，Elasticsearch可以帮助企业从数据中获取价值，所以Elasticsearch的发展前景十分光明，我们希望更多人加入到Elasticsearch社区。”曾勇最后说。