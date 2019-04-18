首次落地北京 Elastic全球用户大会带来哪些惊喜？

近日，大数据搜索软件公司Elastic一年一度的全球用户大会首次来到中国北京，与会人员了解和交流基于Elastic创新技术和产品的最新理念和实践经验，共通探讨数据创新技术。

至顶网服务器频道 04月18日 新闻消息（文/李祥敬）：在如今这个数据大爆炸的时代，如何从实现数据驱动业务创新成为当今企业面临的重要课题。近日，大数据搜索软件公司Elastic一年一度的全球用户大会首次来到中国北京，与会人员了解和交流基于Elastic创新技术和产品的最新理念和实践经验，共通探讨数据创新技术。

目前，Elastic的产品已经被全球被数以百万计的开发人员和成千上万的客户所信赖，依托于这些产品来驱动关键型业务。其核心产品ElasticStack也是全球使用最广泛的开源产品集合，用于解决搜索、日志和数据分析等关键任务型用例。

Elastic首席市场官Jeff Yoshimura告诉记者，Elastic是一家搜索为基础的公司，但是这个搜索并不只是搜索对话框，而是聚焦数据的交互，因为搜索背后是各种各样数据的集成和搜索，进而从海量数据中获得洞察。“我们的优势概括起来是速度、规模和相关性，不管是搜素速度还是数据规模。以及数据的关联分析，Elastic的每个产品都体现了这三个特点。”

其实搜索的应用场景是无处不在的，与我们的衣食住行息息相关。比如滴滴和优步等打车软件使用的价格、地理位置等搜索服务的底层技术就是由Elastic驱动的。“得益于跨结构性数据和非结构性数据的挖掘以及快速搜索，Elastic所提供的搜索体验是帮助客户以及企业、个人更好地进行数据交互。”

基于开源，打造可持续发展的商业模式

在Jeff看来，开放源码是Elastic社区和业务的一大优势，同时也是Elastic从事所有工作的核心所在。公开核心组件的源代码能给用户完全的透明度和具备与Elastic一起协同的能力。这样可以激励每一位开发人员、客户和合作伙伴，共同创造更好的产品，为用户创造巨大价值的同时也构建一个可持续发展的商业模式。

通常企业对于产品采购才能让工程师和开发人员使用到，但是Elastic创造了一个自下而上的商业模式，那就是先由社区由开发人员使用，进而工程师也有所体验，通过产品解决他们的业务痛点。通过开源模式可以让Elastic的产品快速的落地和拓展。

Elastic的商业模式是基于核心开源软件为用户推荐付费的功能或者订阅服务，而不是出售商业版的软件。“在开源的分布式架构之上，我们逐渐发展了私有以及付费产品。作为一个公司，我们的愿景就是为客户更灵活更多样性的选择，他们可以从开源的版本使用，然后决定是否使用商业功能以及云端服务，满足自身的多样化应用场景需求。”Jeff说，“实际上我们是开源的基因，但是我们向客户推荐的是闭源的解决方案，在很大程度上这些闭源的解决方案代码向客户开放的，代码是可以公开的，但是所有权是我们的。”

不同其他的基于社区或者基金会主导的开源产品和技术，Elastic基于开源核心产品发展付费功能和产品匹配用户的需求。这种方式的独特之处在于Elastic对于产品具有很好的掌控性，实现快速的迭代和更新不同的产品、功能以及细分的场景，满足客户个性化的需求。与此同时，Elastic非常注重与其他开源社区或者组织保持紧密的合作，比如与云原生计算基金会（CNCF）合作让Elastic与容器技术、微服务等更加“和谐”。

Jeff表示，开源正在开启新一轮的创新，开源能够让企业更有竞争力。所以开源公司的价值也在凸显，比如IBM收购RedHat，还有Elastic的上市。“虽然我们是上市公司，但是我们一直保持创业创新型公司的心态和初衷，让我们有能力拓展更多的垂直细分市场可以及更广泛的灵活和多样化的应用场景。”于是，我们看到Elastic从搜索的核心业务出发，进而拓展到日志管理、安全、软件性能管理，以及基础设施的监测等方面，从而在垂直细分领域赢得更多用户。

虽然在很多使用应用场景上都存在与之对应的厂商，但是在Elastic中国区总经理王刚看来，Elastic的技术是独一无二的，产品品类也是不一样的。其他厂商的产品使用场景比较单一，要么安全要么日志，Elastic的产品囊括了多样化的业务应用需求。比如Elastic很多客户将其用在物联网等行业应用中，而不是局限于日志、监控、安全等场景。

目前，Elastic已经被广泛应用在电商、游戏、网络安全、制造、电信、金融等行业，实现最佳的产品匹配、游戏性能管理、安全管理、供应链优化、网络性能管理等。所以，Elastic并没有局限于搜索，在日志管理、性能监测等方面有有着巨大的成长空间。“感谢那些真正使用到我们产品的客户和用户，他们为Elastic的发展提供了源源不断的动力。”Jeff 说。

抓住机遇，Elastic积极拓展中国市场

正是这种独特的商业模式，在过去几年，Elastic的中国社区规模每年都在以几倍的数量增长，扩展至覆盖超过数以万计的开发人员，成为全球最大的社区之一。这也是Elastic全球用户大会落地北京的原因，接下来Elastic也会在上海、深圳、杭州等城市举行，与更多的用户和合作伙伴与终端用户有更多的互动和了解，进一步深挖中国的市场。“大会是是全球性的活动，在全球不同的城市举行，比如圣保罗、苏黎世、伦敦、阿姆斯特丹等等。这个活动的价值所在是把我们的社区和客户、合作伙伴以及Elastic的员工团队聚到一起，分享行业知识、市场洞察。”Jeff说。

在本次大会上，Elastic展示了最新发布的Kibana中文本地化版本。用户既可直接下载Kibana 6.7，也可通过Elastic Cloud上的Elasticsearch服务使用。得益Elastic与阿里云的深度合作，6.7版本也在阿里云平台上推出，用户还可以通过阿里云Elasticsearch服务体验Kibana中文本地化版本。

除此以外，Elastic在过去一年成立了中国公司，而且人员规模不断扩大，包括市场、技术、支持等职能部门不断完善。目前，Elastic的技术和解决方案已经为包括联想、携程、宁波银行等众多领域的客户带来了技术革新和业务上的突破，为企业带来巨大便利的同时也为企业做出战略性业务决策提供了切实的依据。

联想集团IT系统集成高级技术经理杨磊介绍说，联想一开始使用的是开源版本的Elastic，应用在中间件以及分布式集群日志的监控。由于企业的业务越来越多使用到Elastic，为了更好地支撑业务的发展，联想选择了商业支持的Elastic，实现了业务的快速上线，以及数据的搜索、分析等。后续，除了搜索产品外，联想也会引入Elastic的其他产品来服务自己的业务。

构建生态，Elastic拓展更多合作伙伴

除了不断的技术创新，Elastic也积极和和国内的合作伙伴共同帮助中国庞大的开发者生态系统构建、托管及管理丰富的应用，进而加速他们的创新步伐。大会上也展示了Elastic与合作伙伴的合作成果和未来方向。

Elastic中国区渠道联盟总监葛丽丽表示，中国区的业务百分之九十以上都是通过合作伙伴完成的，合作伙伴是Elastic在中国发展非常重要的一环。针对这样的发展态势，今年Elastic在合作伙伴政策方面会重点开展几个方面的工作：赋能，现在越来越多的用户选择了Elastic的专业服务，所以今年的重点的工作之一是对合作伙伴的顾问进行赋能，推出培训和认证课程，让合作伙伴的团队具备专家能力，赢得客户的信赖。

其实，Elastic会根据合作伙伴的优势，推出对应的联合行业解决方案，让合作更加精细化；第三是在云服务方面，Elastic会联合云合作伙伴为企业客户提供更加多样化的服务。比如Elastic已经和阿里云达成新的合作伙伴关系，共同研发及发布于阿里云上提供托管的Elasticsearch。此外，阿里云和Elastic会着力于技术提升，确保阿里云Elasticsearch与时并进，拥有最新的功能。在未来，日志导入功能及其他服务也将上线可用。

阿里巴巴集团搜索事业部技术负责人郭瑞杰表示，目前阿里云在服务行业客户的产品和项目中，正在将Elastic作为架构的一部分，让越来越多的用户可以使用到Elastic。阿里云拥有众多的渠道合作伙伴，工程师团队希望能够将Elastic产品和云结合在一起，方便用户部署。

王刚说，除了阿里云，Elastic还已经和包括神州数码、优诺，晓通等来自各个领域的合作伙伴在技术和产品研发方面进行了深入的合作。“过去一年我们发展速度很快，合作伙伴和客户是我们非常重要的环节。通过合作伙伴的能力赋能客户成功是整个公司业务成功的核心。”

神州数码集团首席技术官郝峻晟表示，秉持“数字化中国”的使命，神州数码在进行云的战略转型，转型中为了实现技术驱动，神州数码与Elastic开展了广泛的合作，借助开源技术服务最终用户。同时，神州数码在服务客户中大量使用了Elastic的产品，而且神州数码在渠道方面优势明显，接下来神州数码会与Elastic合作一起推动渠道和客户的技术转型。“在转型中，为了让软件和数据驱动业务，搜索时不可或缺的功能，Elastic大有用武之地。”

在应对数据挑战方面，随着Elastic产品价值的凸显，相信会有更多的伙伴加入到Elastic的开发阵营中来，共同推动大数据实时处理应用和搜索的创新步伐。在技术创新和生态构建的发力，Elastic在未来的发展值得期待。