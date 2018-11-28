 鹏博士为云布局，扩张提速

在数据中心市场，鹏博士将加速规模扩张步伐，增加机架，同时还要进一步提升服务客户的能力。

至顶网服务器频道 11月28日 新闻消息（文/邹大斌）： 在IT行业中数据中心属于一个相对传统的业务。很长时间以来，IDC主要提供机房空间和带宽，因此被俗称为卖机柜和卖带宽的。不过，云计算时代的到来，给这一传统业务带来了很大冲击，IDC的竞争不在简单地停留在资源的售卖，而是转为如何能为上云企业提供更为方便、周到的服务，包括云迁移、云互联等。在这一背景之下，传统IDC服务商开始了新一轮的转型之路。日前，记者专访了鹏博士电信传媒集团（以下简称鹏博士）数据中心事业部总经理马晓谦，就鹏博士数据中心业务下一步的发展战略进行了交流。

鹏博士电信传媒集团数据中心事业部总经理马晓谦

云计算冲击下的数据中心行业

经过这几年的市场演进，云计算大潮已经席卷了所有行业，企业纷纷掀起了上云的热潮，而政府也在通过相关政策积极引导，如工信部今年8月出台的《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》，也助推了企业上云的热潮。而这股浪潮给数据中心带来不小的冲击。

“企业上云对于传统IDC业务的影响是显而易见的。众所周知，IDC业务原来的销售模式就是互联网的机柜+带宽，现在这两者都有了变化。” 马晓谦告诉记者。

这些变化的一个直接体现就是，现在用户需求规模变大了。马晓谦介绍说，以前一个机柜可以服务多个客户，而现在这样的客户大幅减少，不少客户会几个机柜的购买，大客户会越来越多。“有客户在机房的托管规模已经到了上百个机柜，现在整体转云，全部做云端了。”他说，这对像鹏博士这样的公司业务模式冲击还是很大的，过去我们服务了几千家客户，200-300万就是大单，现在这已经稀松平常了。

如果机柜规模需求的改变还是表面的话，企业上云对于带宽的需求改变则是更进一步的变化。过去IDC主要服务于互联网企业，它们对带宽需求很大，而今天企业上云以后，带宽需求明显再下降。而另一方面，今天的客户对数据中心与云服务商的互联成为一个关键需求，鹏博士云端互联服务就是为满足这部分客户需求提供的。

马晓谦介绍，云端互联的目的就是打通客户与各大云服务商的联系，不是一家而是尽可能多家。“在一个统一的界面里，直接可以看到云服务商的服务，甚至购买服务，可以自助完成这些操作，不用再和云服务商去沟通了。这是我们的目的。”他说。

据悉，目前鹏博士已经与阿里、腾讯等云服务商实现了直接的互联。“过去，作为IDC服务商，我们必须与三大运营商实现带宽互联接入，今天不只是他们，还要跟所有主要的云厂商、甚至未来还要和国外云厂商打通，我们需要具有这样的服务能力。“马晓谦说。

服务能力是竞争焦点

为了应对云计算大潮，特别是企业上云热潮，鹏博士也做出了针对性的部署。特别是今年下半年鹏博士集团新的组织架构调整之后，公司的战略很清晰，要向云计算、大数据倾斜，加快投资步伐。

“我们将以北、上、广、深作为我们整个布局的核心，加快投资步伐，争取到2020年让鹏博士可销售的机柜达到6-7万。”马晓谦表示。

在马晓谦看来，鹏博士起步很早，10年前就建起了单体在3万平方米、机架容量近7000个的数据中心，在行业内令人侧目。如今，鹏博士还要继续提升服务客户的能力。

“未来的市场竞争焦点不会是谁的数据中心等级更高、谁的价格更便宜，而是会在谁的规模更大、谁的服务能力更强，特别是服务能力。”马晓谦表示。

这是因为数据中心的建设会越来越标准化、成本也会越来越透明，这些要素在客户未来的选择时占比会越来越小。而规模之所以会很重要，是因为这个市场一定会走向集中，未来只有具有相当规模才能在这个市场存在，否则就会被边缘化，被自然地淘汰。

“客户在选择服务商时，一个重要的考虑是这个服务商能陪我到多久，因为客户需要保证业务的连续性，尽量减少迁移的可能性，而规模越大的服务商能给客户更多的信心。因此，我们必须追求一定的规模。” 马晓谦透露，为了保持适度规模，鹏博士未来在数据中心的投资结构上也会更多元化，比如，引入更多外部资金。

除了加速规模扩张之外，鹏博士的下一步战略重点就是提升服务客户的能力。在马晓谦看来，这是鹏博士的优势之一。“鹏博士提的是，我们有一片云（数据中心+云计算）、一张网（丰富的网络资源）和一群人（遍布全国的员工），这是我们的优势。尤其是我们多年积累下的这一群人——服务运维团队，他们是我们的金字招牌。他们的身上凝结着多年响应客户高标准、高质量的服务要求后积累下来的宝贵经验。”马晓谦说。

他介绍说，鹏博士这么多年一直秉承自建数据中心的战略，在这个十年过程当中，培养出了一支遍布全国的近500人的自有运维团队，这个资源是很多厂商无法比的。他们会为鹏博士未来业务的发展和扩张打下了坚实的基础。

“面对未来，我相信鹏博士十多年在这个行业里面打拼的经验和我团队的能力，我们在市场上打拼竞争的能力不会输于任何一家企业。所以，我非常有信心，未来的几年鹏博士大数据、云计算业务一定会有一个突破性的发展。“马晓谦说。