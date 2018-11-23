Synergy报告：超大规模数据中心公司支出达新高

上一季度，超大规模数据中心运营商在新基础设施上支出了260亿美元，比2017年第三季度增长53％。

上一季度，超大规模数据中心运营商在新基础设施上支出了260亿美元，比2017年第三季度增长53％。

根据来自Synergy Research超大规模数据中心资本支出的最新报告显示，AWS、谷歌、微软、Facebook和苹果公司是迄今为止在这方面支出最高的公司。这里的“超大规模数据中心运营商”指的是全球拥有分布式基础设施的大型互联网公司，这些公司能够快速扩展以适应不断增长的需求，而无需任何额外的物理空间、冷却或电力资源。

根据周二公布的这份报告，这五家公司占到了2018年第三季度超大规模数据中心资本支出的70％以上。据称该季度微软大幅提高了支出，但其他四家公司的支出都比上个季度略有缩减。

阿里云上个季度也增加了支出。其他支出较高的中国公司包括百度、京东、和腾讯，而IBM和NTT通讯公司也在Synergy的名单中获得提名。

Synergy首席分析师John Dinsdale表示，超大规模数据中心业务正在蓬勃发展中：“过去四个季度，这些公司的收入同比增长率平均为24％，同时他们的资本支出在收入中的占比也在不断增加。”

Dinsdale说，这意味着任何其他希望与主流云计算提供商竞争的公司几乎不可能实现达到这一个量级。他说：“这给那些希望与超大规模数据中心公司展开有意义竞争的公司制造了巨大的障碍。这是一场大规模的竞赛，只有少数人有资格参与。”

在这些巨头中，谷歌上个季度公布了几个主要的数据中心基础设施项目，尽管这些项目的成本可能未包括在Synergy最新报告中。例如，谷歌最近开始在新加坡新建一座数据中心，并且还在扩建智利的现有数据中心设施。此外，谷歌将斥资6亿美元扩建位于南卡罗来纳州的数据中心。就在本周谷歌表示，将耗资6.9亿美元在丹麦建造一座全新的数据中心。

另外Amazon上个季度也公布了新的项目，表示希望在爱尔兰塔拉特建造新的数据中心。

就在公布这一报告的几天前，Synergy刚刚公布了与公有云提供商收入相关的数据，AWS继续主导市场，微软在除亚太地区以外的所有主要地区位列第二，在亚太地区阿里巴巴位列第二。