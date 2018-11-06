微软CEO：水下数据中心是未来发展趋势

微软首席执行官Satya Nadella表示，水下数据中心将在扩展微软全球云计算平台方面发挥重要作用。

微软首席执行官Satya Nadella表示，水下数据中心将在扩展微软全球云计算平台方面发挥重要作用。

Nadella预计将会在全球各地复制Project Natick项目，在该项目中，微软在苏格兰海岸附近海底部署了一个40英尺的数据中心吊舱。

Nadella在伦敦举行的Microsoft Future Decoded大会上表示：“由于世界上50％的人口靠近水体，所以我们认为，这是我们要考虑未来数据中心区域和扩展的方式。”

Nadella这里指的是全球有一半人口居住在距离海岸120英里的范围内，建立靠近人们居住地的小型数据中心可以向用户提供低延迟的数据，这对于实时云服务和游戏来说非常重要。

他表示，除了减少延迟之外，Project Natick还在轻松快速部署数据中心方面提供了各种优势。“建造速度非常快，整个供应链从头到尾只需要90天。”

Project Natick也成为微软关于预建海底数据中心是否可以将“从决策到开机”的时间从2年缩短到90天的一次概念验证。

该项目的工程师在IEEE Spectrum发表的一篇文章中指出，更短的部署时间可以让微软对增加容量的需求做出反应，而不是必须预测未来的需求。他们设想部署一组海底吊舱，每个吊舱有数千台服务器，并根据需要添加服务器。

Project Natick的数据中心拥有12个机架，包含864台服务器，液冷系统可以将热量传导给周围的海水。该吊舱设计可持续运转5年时间，这次会在海底停留至少1年时间。

Nadella说：“它在水下是独一无二的，是自给自足的，是可持续的，因为它会利用风能。”

该吊舱的能耗为1/4兆瓦，连接到奥克尼群岛电网，该电网的电力全部是由可再生能源产生的。

2016年微软曾在加利福尼亚海岸附近放置了一个略小的、30英尺的Natick吊舱，以测试它是否可以在海底运行Azure服务。

Nadella称，Azure云是一种“全球计算机”，遍布全球54个地区，每个地区拥有多个数据中心，比其他任何云提供商都要多。

分析师Canalys估计，今年第二季度微软Azure平台的收入仅为竞争对手62亿美元的一半。