传承与创新 浪潮商用机器不只是合资公司那么简单

秉承浪潮与IBM两家母公司的基因，浪潮商用机器依托POWER9芯片，面向纵向扩展和横向扩展两类应用场景提供了全线产品，同时依托生态合作伙伴，在新的时代背景下，浪潮商用机器在帮助企业应对IT变革挑战方面将扮演越来越重要的角色，让我们拭目以待。

至顶网服务器频道 11月05日 新闻消息（文/李祥敬）：在如今这个日渐融合的时代，开放合作共赢成为主旋律，于是我们看到很多公司之间成立了合作公司，集合双方的优势资源共同开拓市场。浪潮商用机器有限公司（简称“浪潮商用机器”）就是浪潮与IBM成立的合资公司，如果你只是把浪潮商用机器简单当做一个合资公司，那么浪潮商用机器在用一系列的行动证明你的看法过于简单了。

为什么这样说呢？因为这样从2018年10月19日，浪潮商用机器举行的一个发布会说起。因为在这个发布会上，浪潮商用机器从自身的定位到产品布局以及生态建设几个方面全面说明了自己的“雄心壮志”。

强强联手 浪潮商用机器的基因

从浪潮商用机器的“出身”，我们可以看到其是为了做强、做大Power生态。Power在关键业务领域的领先优势是有目共睹的，但是浪潮商用机器并没有局限于此，而是在保持在纵向扩展领域的优势的同时，积极拓展横向扩展领域。

其实这样做才能发挥母公司的优势，你要知道浪潮在x86服务器市场的表现是可圈可点的，这也是横向扩展领域的目标所在。浪潮商用机器完全可以依托浪潮在产品、技术、渠道等方面的已有资源更好地将Power产品推向横向扩展领域。

为了实现这样的目标，浪潮与IBM两家母公司为浪潮商用机器注入了很多关键资产。第一，知识产权。IBM为合资公司提供了关键应用主机系统及设计的核心IP，而浪潮提供了面向互联网、面向新型的云应用、大数据应用、AI智慧应用提供了丰富多样的产品平台。浪潮商用机器能够在这些知识产权的基础上自主开发面向关键应用领域和创新应用的产品。

同时，浪潮商用机器又获得了双方母公司的人才支持，从研发到产品管理到营销团队、销售团队、售前支持、技术服务，实现了技术研发的敏捷化和定制化升级。不仅如此，浪潮商用机器还打通了浪潮和IBM遍布全球的供应链采购和物流体系，在保障部件采购品质的同时，还有效降低了采购周期。

而在产品交付方面，浪潮商用机器可以依托浪潮的智能制造生产线实现定制化需求和大规模生产。在服务方面，由于自主研发，浪潮商用机器可以实现本地化的客户响应，第一时间对客户在现场发现的问题提供支撑和保障，让客户无后顾之忧。

融合了两家母公司的优质基因，浪潮商用机器也具备了在纵向扩展与横向扩展两个领域拓展的先天优势。而要发挥初这个优势，就需要以产品作为抓手。

以POWER9为依托 面向纵向扩展和横向扩展

基于最新的POWER9处理器处理器，浪潮商用机器推出了全系列的产品，其中，K1 Power E980、K1 Power E950企业级服务器面向纵向扩展领域；而K1 Power S914、K1 Power S922、K1 Power S924、K1 Power L922、FP5280G2、FP5290G2、FP5295G2等7款横向扩展服务器则面向广阔的新型应用场景。

这些产品依托POWER处理器，结合最新的产品设计，匹配响应的工作负载类型，成为企业在数字化转型时代应对IT挑战的重要支撑。

最新的POWER9处理器采用了内核微架构，在性能方面实现了极大提升。同时，POWER9处理器还体现了拥抱异构计算的态度，提供了NVLink 2.0、CAPI 2.0和New CAPI的硬件加速接口，为异构计算提供了支持。

这也是POWER9处理器的与众不同，通过面向加速器件、异构综合器件开放，大幅提升加速效率。毕竟身处人工智能时代，以GPU、FPGA等为代表的加速器正在引领当前的计算力发展，POWER9可以打通自身与加速器的连通，更好地承载人工智能工作负载。

例如在广告推送算法加速引擎的性能评估中，POWER9处理器利用PCIe上的FPGA加速卡，可获得4.8倍的性能提升。

此外，浪潮商用机器全线新产品采用的40层主板设计保证了高速信号传送的稳定性，多达16万个故障检测器提供了智能检测机制；增强的系统安全性设计支持多种国际标准和中国政府认证，支持国产及符合商用密码证书的外置硬件安全模块产品；内置的Meltdown及Spectre固件补丁，保障了系统安全运行；精选的低功耗、高可靠的顶级企业级器件，为用户业务稳定运行保驾护航。

所以，基于POWER处理器设计的纵向扩展系统和横向扩展系统，集成了Power系列的优秀传统，采用了一致的体系架构、一致的研发标准、一致的质量要求、一致的认证标准，实现了平滑升级的路线。

得益于浪潮和IBM在产品设计研发的打通，浪潮商用机器的Power全系列产品虽然还是Power的“心”，但却已经“脱胎换骨”，其不光可以帮助已有的Power用户实现更新换代，还可以为那些希望在新型应用方面有所作为的企业提供了全新的选择。

有了如此全面的产品，已经为浪潮商用机器“开疆拓土”打下了很好的基础。但是光有产品还不够，现在的用户需要一个端到端的解决方案，于是拼生态也就成为当务之急。浪潮商用机器的生态建设就绪了吗？答案是肯定的。

发展“朋友圈”打造Power大生态

浪潮商用机器的目标是打造Power生态。Power生态不仅仅是面向纵向扩展的关键应用领域，还面向横向扩展的互联网创新应用领域。

纵向扩展领域基于已有的Power生态，浪潮商用机器可以不用担心，毕竟都是基于Power，已有的生态可以直接导入进来。比如浪潮商用机器的产品可以无缝整合PowerVM和PowerVC，还有浪潮的K-DB、K-UX等产品。

在横向扩展领域，我们要知道浪潮在这方面是强项，因为相关的销售渠道、合作伙伴体系已经打通，所以浪潮商用机器在横向扩展领域的生态布局也是轻车熟路的。

据悉，浪潮商用机器会与已有的合作伙伴体系进行更紧密的合作，通过联合实验室、创新平台为用户提供更为完善的云解决方案；面向新型应用，浪潮商用机器和行业ISV和开发者一起合作，把Power在AI、在大数据分析上的各种不同能力，通过联合的解决方案释放给用户。

另外，浪潮商用机器借助JDM（Joint Design Manufacture）合作模式，可以与合作伙伴、客户进行联合创新，实现需求驱动，为用户提供更好的解决方案。

例如，浪潮商用机器联手第四范式，联合发布AI软硬件一体机产品“4Paradigm AIO”；浪潮商用机器与浪潮软件联合超图、瀚高等合作伙伴，研发推出了空间数据加速一体机。此外，浪潮商用机器还同NEC建立合作共同推出高可用解决方案；与北京红旗软件有限公司、中标软件有限公司等分别联合开发，打造融合Power能力的国产操作系统。

得益于母公司已有的生态建设成果，浪潮商用机器可以非常完美地建立自己的生态圈，而不是从零开始，这是浪潮商用机器的生态优势。

结语

秉承浪潮与IBM两家母公司的基因，浪潮商用机器依托POWER9芯片，面向纵向扩展和横向扩展两类应用场景提供了全线产品，同时依托生态合作伙伴，在新的时代背景下，浪潮商用机器在帮助企业应对IT变革挑战方面将扮演越来越重要的角色，让我们拭目以待。



