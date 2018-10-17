从边缘扩展到数据中心 Arm发布Neoverse全新系列处理器

今天，在美国加利福尼亚州圣何塞举行的TechCon会议上，Arm公布了未来几年即将推出一系列处理器平台的新愿景。这个名为Neoverse的系列处理器，目标不仅是集中驱动云计算服务的数据中心，还有可能在互联网和企业网络边缘完成的下一代计算。

从智能手机、智能手表、电视到打印机，Arm的计算机芯片以为这些消费类设备提供动力而闻名，近年来Arm一直致力于数据中心设备如网络交换机和计算机服务器，而且现在的投入力度正在不断加大。

今天，在美国加利福尼亚州圣何塞举行的TechCon会议上，Arm公布了未来几年即将推出一系列处理器平台的新愿景。这个名为Neoverse的系列处理器，目标不仅是集中驱动云计算服务的数据中心，还有可能在互联网和企业网络边缘完成的下一代计算。

这是一个大胆的举动。芯片制造巨头英特尔一直主导着主流服务器和相关的数据中心设备，更不用说个人电脑了。看起来，Neoverse的目标是在下一代云计算和边缘计算挑战英特尔——不仅仅是服务器，还包括存储、5G网络设备等等。

Arm首席执行官Simon Segars在大会上概述了由海量数据驱动的第五波计算，同时表示：“我们正在走向一个计算机无处不在的世界。在数据中心领域，Arm是全力以赴的。”

Neoverse是一套新处理器平台的总称，设计用于Arm所描述的“到2035年即将到来的1万亿个智能设备”的世界，所有这些设备都需要连接和管理。Arm称，Neoverse芯片设计将包括更高水平的芯片、软件和系统性能，而不是现有的Cortex系列高端芯片。

Arm对于基础设施领域来说并不陌生。Arm称，根据IDC的数据，Arm在基础设施领域拥有最大的市场份额（30%）——如果算上网络交换机、蜂窝基、企业网络路由器和服务器等后端设备。“几乎所有存储端口、固态硬盘、网络端口等芯片都是Arm设计的，”Floyer指出。

但Arm显然希望成为主流数据中心和下一代数据中心设备的领导者。Arm认为，现在那些优化视频等内容向智能手机和其他设备的分发的基础设施，需要做出一些改变以应对数据在网络边缘各种设备上的迁移，这就需要在数据所在的位置进行更多的分布式计算。

Arm基础设施高级副总裁Drew Henry表示：“我们作为一家公司具有独特的定位，因为我们正在与全球所有试图构建这些系统的企业进行讨论，”这些系统包括从智能设备到智能城市基础设施再到交通工具。

Wikibon首席技术官David Floyer表示，Arm正在对英特尔和其他芯片供应商发起三管齐

下的攻击：“成本更低，在成本和功耗更好的情况下性能能够与之匹敌，并且以更好的性能和更快的上市时间主导新兴的工作负载。”

Arm还公布了Neoverse芯片的路线图，涵盖从今天用于云应用处理的Cosmos平台到2019年的Ares平台芯片、2020年的Zeus平台和2021年的Poseidon平台。Arm表示，每个芯片都比上一代平台快了30%，并且增加了更多基础设施特定的功能。

Moor Insights＆Strategy总裁兼首席分析师Patrick Moorhead表示：“Arm通过Neoverse加大在基础设施领域的投资，创建具有更高带宽、可许可的、完整的大核心。这是一个很大的改变和升级，以前提供的指令集许可证要求芯片客户自己创建大核心。”

除了这些芯片核心之外，Arm还增加了一些新功能实现了高性能和高安全性的架构，专门针对云原生和网络计算工作负载构建的。同时，Arm也在整合合作伙伴生态系统。

生态系统中包括微软Azure、百度、腾讯、阿里巴巴和AWS的Annapurna Labs，以及博通、高通、Marvell等芯片制造商，思科、HPE、爱立信和中兴等系统制造商，SoftBank、Sprint，BT Group unit EE、Orange Group和Vodafone Group PLC等运营商。

此外还有很多提供操作系统、软件容器和虚拟化、编程语言和库、开发工具厂商，以及像Cloud Native Computing Foundation这样的开源组织支持Neoverse。

艰难的市场

Moorhead表示，评估芯片在推出之前的潜在影响（特别是针对英特尔和其他芯片的影响）是很难的。“到目前为止，英特尔在打压竞争对手方面做得很成功，它注重投资服务器片上系统、更小体积的核心和结构。我可以说的是，相信基于Neoverse的芯片能够提供比之前Arm任何服务器芯片都要高的CPU性能。”

Arm暗示说，自己在基础设施方面的努力还需要一些时间才能看到成果。Arm产品管理高级主管Brian Jeff说：“这需要一代或者两代产品的时间。但是，市场对于不同的设计方法是很渴望的，特别是在我们向云端迈进的时候。”

这显然是一个艰难的市场，5月有报道显示，高通正在考虑退出数据中心市场。高通总裁Cristiano Amon曾在6月表示，高通并没有放弃这方面的努力，但他承认，由于对美国和中国大型互联网公司的关注不足，公司正在考虑进行裁员。

在此之前，Arm公布了一系列进入新市场的举措。上个月末，Arm推出了一系列新芯片用于自动驾驶汽车。今年早些时候，Arm发布了一项名为Project Trillium的机器学习计划，

以提供比英特尔、高通、Nvidia和Xilinx更低功耗的AI功能。

Floyer表示，Arm将设计用于大批量芯片的做法，使得Arm与英特尔及其标志性的x86系列处理器形成鲜明对比。

他说：“Arm将使用与英特尔用于将工作负载从RISC处理器迁移到x86的相同策略。Arm将利用消费者批量供货来降低成本并控制性能，并在编写新软件时不可避免地移动工作负载。”他预测，到2028年x86将占企业和云提供商处理器支出的不到10％。