 为“计算能力”插上能效的翅膀——专访数据中心节能技术委员会秘书长 吕天文

在第十八届国际数据中心展CDCE2018数据中心及云计算全产业展前期，数据中心节能技术委员会吕天文秘书长向至顶网记者介绍了当前数据中心节能技术的最新进展

至顶网服务器频道 10月11日 新闻消息（文/董培欣）： 当前云计算正在改变着人们的生活，“计算能力”也在成为企业体现技术实力的一个重要指标。规模愈发庞大的数据中心，也带来了更多的数据中心能耗问题。在第十八届国际数据中心展CDCE2018数据中心及云计算全产业展前期，数据中心节能技术委员会吕天文秘书长向至顶网记者介绍了当前数据中心节能技术的最新进展：

数据中心节能技术委员会秘书长 吕天文

惊人的数据中心能耗

当前数据中心的规模越来越大，单机柜功率也越来越高，数据中心能源需求在飞速增长。去年节能技术委员会与国家节能中心历时一年，联合做了一个“中国数据中心能耗现状调查”的课题，数据显示16年全年数据中心能耗已经突破1200亿度千瓦时。吕天文秘书长预计在18年数据中心能耗将突破1500亿度千瓦时。中国数据中心的年用电量早已超过三峡大坝的年发电量。每年用电量增长超过10%，达到12%到15%之间。目前数据中心用电量已经占到全国总用电量的1.5%-1.8%。

吕秘书长按目前数据中心用电量发展的保守状态预计，七到八年之后数据中心用电量将占到全国总用电量的7%-8%。欧洲一家机构同样预计，到了2025年左右，欧州数据中心电量将占到欧洲总用电量的15%。

电能使用效率的误区

想要抑制数据中心能耗的过快增长，就势必要提高电能的使用效率。当前数据中心在电能使用效率的设计时，可以设计到1.5到1.8，但是在正式使用时往往会达到2.0到2.5左右。电能使用效率还有待提高。接下来吕秘书长介绍的就是当前电能使用效率中所存在的误区：

单纯认为耗电部分是基础设施，而不考虑进行IT能耗的降低。

IT是数据中心耗电的根本，IT能耗减少10%，可使基础设施初始投资减少10%，能耗同比例的可以减少不只10%，有可以达到20%。IT的节能也非常重要，可现在并未提上日程！

而且电能使用效率并不是一成不变的。白天、晚上不一样，冬天、夏天不一样，除非全年进行监测，否则无法准确进行评估。而当年的电能使用效率对下一年而言，可以并没有很大的指导意义。

因此，数据中心节能技术委员会联合中国建筑科学研究院等50多家研究机构和院所，在去年发起了“绿色数据中心评价标准”，该标准大概在今年9、10月份可以报批。并将由此规划出我国数据中心能耗路径图，对未来十年甚至三十年的能耗进行预计，力争为数据中心能耗在未来时期，打下掉头向下的基础。

真正的 “绿色数据中心”

什么是真正的“绿色数据中心”，吕秘书长向我方简单进行了披露：“绿色数据中心”的范围更广阔，不单纯包涵节能，在一个真正的绿色数据中心，电能使用效率只占百分之五十到六其它还有节水、节气、节材、节人、节地。绿色数据中心评价标准参考了绿色建筑的体例，并结合数据中心独有的特点，把数据中心内部供电、新风制冷、IT设备，尤其是IT设备是头一次和基础设施放在一起进行综合考量。还有一些新技术会做为加分项，参考了欧美和日本体系技术标准的优势，以最终目标做为考量，也要考虑到使用的先进材料和技术。

总结一下，从方法论角度来讲，绿色数据中心的特征在于：永续发展、普适高效、可扩展性。

淘汰机械硬盘、液态制冷新技术为绿色数据中心助力

伴随着未来绿色数据中心的建立，势必会为计算能力插上能效的翅膀。然而做为发热耗能大户的机械硬盘未来在数据中心是否还会存在？液态制冷技术是否实用？SSD技术可否担负数据存储重担？吕秘书长对新技术给数据中心带来的新变化充满着期待。上面这些问题大家也可以在10月15号到17号的CDCE2018数据中心及云计算全产业展中得到更加确切的答案。



为了让用户更全面深入了解新技术、新产品和新趋势，「CDCE国际数据中心及云计算展」携手业内领先企业于展会现场举办“科技讲堂｜新品荟萃廊”互动交流活动，包括绿色数据中心新产品、新技术及IDC解放方案分享、新品发布及展示，面向企业用户的超融合技术，由企业高层、技术高管等与大家进行分享。展会将展示覆盖数据中心基础设施建设、行业标准、数据中心服务、云计算技术及行业解决方案等共计约30大类600种小类的新技术及新产品。 展会得到了行业内众多知名品牌的积极支持与参与，包括华为、中国联通、中国移动、阿里云、CISCO、施耐德、曙光节能、中天科技，TGT、海信、浙江一舟、科士达、有孚、依米康、南都、佳力图、中金、欧伏、克莱沃、安擎、菲尼克斯、日线、新利同创等百家企业。

为践行推进全行业共同发展理念，「CDCE2018国际数据中心及云计算展」将针对行业需求，重点服务以下八大行业用户：「数据中心」、「金融」、「医疗」、「教育」、「政府」、「能源电力」、「轨道交通」、「智慧城市」为其解决数据中心及云计算的发展及优化需求；并将更加关注数据中心及云计算产业在科技领域技术创新、节能推广及应用领域的深度挖掘。同期举办10+场以不同应用为主题的大型论坛，旨在引领企业和行业一起迎接信息互联新时代更多的新机遇和新挑战。

CDCE2018让我们不见不散！